Nagy bejelentést tett Lázár János: egységes tarifarendszer jön Magyarország második fővárosában

„Magyarország kormánya Debrecenre továbbra is a vidék fővárosaként tekint” – mondta kedden Debrecenben tartott sajtótájékoztatóján Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Lázár János fontos bejelentést tett Debrecen közlekedéséről / Fotó: Purger Tamás

A tárcavezető hozzátette, hogy a cél az, hogy Magyarország az egypólusú Pest-országból többpólusú, erős vidéki központokkal rendelkező ország legyen. Ehhez jó irányba haladnak, 15 évvel ezelőtt 180 ezren dolgoztak Hajdú-Bihar megyében, ma ez a szám 250 ezer.

Lázár János hangsúlyozta, hogy a munkaalapú társadalomban a közlekedés kiemelten fontos. Ennek érdekében vezették be 2023-ban az országbérletet és a vármegyebérletet. 24,8 millió ilyen bérletet adtak el 2025-ben.

A miniszter elmondta, hogy ma azért vannak itt, hogy Debrecenben aláírják a bérletmegállapodást, melynek értelmében a vármegyében egységes tarifarendszert dolgoztak ki, mellyel az utasok havi szinten.

„2025. december 24-től Debrecenben elég lesz egyetlen bérlettel rendelkezni. Akinek országbérlete, vagy Hajdú-Bihar vármegyei vármegyebérlete van, azt elfogadják a DKV járatain is. Aki DKV-bérlettel rendelkezik, azzal szabadon utazhat a Debrecenben megálló vonatokon és buszokon is” – ismertette Lázár János, hangsúlyozva, hogy ezzel lényegében a két bérletből egy lesz.

A miniszter hozzátette, hogy várakozásaik, és a budapesti tapasztaltok alapján a lakosok a jövőben a vármegyebérletet fogják preferálni a DKV-bérlettel szemben. A város emiatti bevételkiesését a kormány anyagilag is kompenzálni fogja, mintegy 5 milliárd forint értékben.

A tarifaközösségről szóló bérletmegállapodást Lázár János építési és közlekedési miniszter ünnepélyesen aláírta Debrecen polgármesterével, Papp Lászlóval.

További fontos fejlesztéseket tervez Debrecen kapcsán Lázár János

Kérdésekre válaszolva a tárcavezető elmondta, hogy a debreceni vasút pályaudvar felújítása elkerülhetetlen. Ez magántőke bevonása nélkül nagy vállalás lenne akár az önkormányzat, akár az állam részéről. Erre 2029-2030 környékén kerülhet sor.

Lázár elmondta, hogy a távlati tervek között szerepel egy Budapest-Debrecen gyorsvasút kiépítése is. Ez pedig a jövőben meghosszabbítható lenne Romániába, és tovább erősítené az összeköttetést keleti szomszédunkkal.