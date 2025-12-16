Péntektől Balogh Petyáék is a nagyok ligájában fociznak, folytatódhat a startupvadászat
Már csak hármat kell aludni hozzá, és péntektől egy újabb cég, az STRT Holding is a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába igazol, azaz a szabályozott tőkepiacra lép – derül ki a társaság kedden, a tőzsde honlapján publikált közleményéből.
A BÉT döntése szerint ugyanis a Balogh Petyáék inkubátorcége által kibocsátott 6 665 665 darab, egyenként 100 forint névértékű, tehát 666 566 500 forint össznévértékű, dematerializált, névre szóló A sorozatú törzsrészvényével pénteken, azaz december 19-én kezdődhet a kereskedés, miután csütörtökön törlik őket a szabályozott tőkepiac előszobájának számító Xtend-piac értékpapírlistájáról.
A novemberi elsődleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) alkalmával – amely a pesti börzén idén az első és egyúttal az utolsó IPO volt – amúgy összesen 1 503 962 darab törzsrészvényt jegyeztek le a lakossági és intézményi befektetők, korábban pedig már 516 170 300 darabbal kereskedtek az Xtend-platformon.
Az új részvények tőzsdei bevezetését követően a cégnek két 5 százalék feletti részesedéssel rendelkező részvényese lesz Balogh Petya és Balogh-Mázi Mária személyében, akiknek – a C sorozatú szavazatelsőbbségi részvények beszámításával – rendre 27,51, illetve 10,12 százalékos befolyásuk lesz.
A közkézhányad pedig az STRT Holdingban 67,5 százalékra nő.
Balogh Petya korábban a Világgazdaságnak elmondta, hogy a frissen bevont tőkét teljes egészében új startupokba, esetleg más, kockázati tőkét kezelő inkubátorcégekbe vagy ilyen inkubátorcégektől átvett komplett portfóliókba fektetik.