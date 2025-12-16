Ez az idei év legnagyobb pazarlása: tűzifává aprítják a világ legnagyobb faépületét

Az oszakai The Grand Ring nagy részét tűzifának fogják felhasználni – nyilatkozta a Dezeennek az építésze, Fudzsimoto Szószuke. A The Grand Ring bontása már december elején megkezdődött, és csak egy 200 méteres szakaszt tartottak meg, míg a lebontott rész faanyagát többségében elégetik.

Az oszakai The Grand Ring nagy részét tűzifának fogják felhasználni / Fotó: Visual China Group

A The Grand Ring az expó fő közlekedési útvonalaként szolgált, valamint a látogatóknak biztosított menedéket az eső, a szél és a nap elől

A két kilométer kerületű, több mint 61 ezer négyzetméteres területű és 700 méter átmérőjű The Grand Ring az expón részt vevő 150 ország egységét volt hivatott szimbolizálni. A szerkezet még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült mint a világ legnagyobb faépítménye. Noha a hatóságok még nem erősítették meg a The Grand Ring faanyagának jövőjét, de a tervező, Fudzsimoto arra számít, hogy akár a 70 százalékát is elégethetik.

„Sajnos mostanra szinte teljesen eldőlt, hogy csak a 10 százalékot, 200 métert tartanak meg, a többit pedig lebontják. A faanyag kb. 20 százalékát építik be máshol, de a 70 százalékból, legalábbis amennyire én hallottam, tűzifa lesz” – nyilatkozta az építész.

Mindezt annak ellenére, hogy a kiállítás szervezői a világkiállítás fenntarthatósági cselekvési tervében még az építőanyagok „lehető legnagyobb mértékű” újrafelhasználására kötelezték el magukat.

Az építész elmondása szerint, bár tudta, hogy az oszakai hatóságok csak ideiglenesnek szánták az expó helyszínét, mégis remélte, hogy a Grand Ring ilyen módon történő megtervezésével megőrizhető. „A kezdetektől fogva hittem, hogy ha az expó sikeres lesz, akkor a The Grand Ring hosszabb ideig megmaradhat, akárcsak az Eiffel-torony" – tette hozzá Fudzsimoto.

Fotó: VCG / Visual China Group

