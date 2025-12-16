Kijött a végső brüsszeli döntés: egyetlen molekula orosz energiát sem fog többé importálni az EU – „ez egy végleges nem, soha többé!"
Egyetlenegy molekula energiát sem fog soha többé importálni Oroszországból az EU – jelentette ki Dan Jorgensen, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa Strasbourgban kedden. A döntés nem ideiglenes, nem olyan intézkedés, melyet az uniós testület felül fog vizsgálni, hogy esetleges belső gazdasági okok miatt, illetve ha ismét béke lesz, a tagállamok újra elkezdjenek gázt importálni Oroszországból.
„Ez egy végleges nem, ez egy soha többé. Nem fogjuk megismételni a múlt hibáit” – jelentette ki.
Az uniós biztos szerint az EU olyan döntést hozott, amelyre oda fognak figyelni Moszkvában, Washingtonban és az egész világon mindenhol. A döntést a legtöbb helyen mosolyogva fogadják majd, de Moszkvában egészen biztosan nem – hangoztatta. A döntés fontos, mert valódi pénzt fog elvonni Vlagyimir Putyin orosz elnök rezsimjétől – vélekedett.
A döntés azért is fontos, mert megmutatja, hogy Európában egymással közösen tudunk cselekedni, és nem tudnak minket megosztani. Nem lehet minket zsarolni. Nem lehet ellenünk az energiát fegyverként használni. Ha mégis, akkor arra meglesz a válasz
– mondta.
Jorgensen közölte, a jövő év elején az Európai Bizottság az orosz olajbehozatal, majd pedig a nukleáris import befejezéséről szóló javaslatot fog bemutatni, ugyanis – mint kijelentette – teljes mértékben meg kell szüntetni az orosz energia Európába irányuló importját.
Magyar képviselők nem értettek egyet
László András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a vitában elmondott beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz energiát érintő szankciók – amellett, hogy nem érték el céljukat – nagyobb kárt okoztak az európai gazdaságnak, mint Oroszországnak.
Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki azt ígérte, hogy a szankciók térdre fogják kényszeríteni Oroszországot, ideje lenne felelősségre vonni – jelentette ki. Elmondta:
a Nemzetközi Valutalap szerint a magyar gazdaság 4 százalékkal esne vissza, ha az orosz import helyett máshonnan kellene gázt és olajat vásárolnia. A rezsi háromszorosára emelkedne, a benzin ára is növekedne
– hívta fel a figyelmet.
Brüsszel mindeközben szolidaritásról papol, de a brüsszeli szolidaritás sohasem az európai polgároknak szól: tönkre fogják tenni az európai családokat és az európai ipart – hangoztatta. Ha megkerülik egy tagállami vétó lehetőségét, Ursula von der Leyen újabb perre készülhet – tette hozzá beszédében László András.
Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője felszólalásában közölte: az Európai Unió a háborús pszichózis fogja. Az Európai Bizottság elnöke mellett a NATO főtitkára is azt hangoztatja, hogy „harcban állunk Oroszországgal”.
Szavai szerint „a háborúpárti őrület” egyik állomása a szóban forgó uniós jogszabály, amelynek célja, hogy ellehetetlenítse az orosz földgáz behozatalát. Az intézkedés két EU-tagállam biztonságos és megfizethető energiaellátását végzi ki egy harmadik ország vélt érdeke miatt – jelentette ki Győri Enikő, majd megjegyezte: mindeközben Magyarország szállítja Ukrajna elektromosáram-szükségletének 51 százalékát.
A gázról már volt előzetes megállapodás
Az Európai Unió jogilag kötelező tiltást vezetne be az orosz gáz minden formájára. Az uniós intézmények erről kötöttek egy előzetes megállapodást. Ezzel véget vetnének az orosz energiafüggésnek, amelyet Moszkva fegyverként használt Európa ellen. Az Európai Bizottság pedig vállalta, hogy 2027 végéig jogszabálytervezetet nyújt be az orosz olajimport teljes kivezetéséről is.
Az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói előzetes megállapodásra jutottak az orosz gázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendeletről.
A döntés az EU REPowerEU stratégiájának egyik központi eleme, amelynek célja az orosz energiafüggőség megszüntetése, miután Moszkva „fegyverként” kezdte használni a gázszállítást, komoly zavarokat okozva az európai energiapiacon.
A tervezet jogilag kötelező, lépcsőzetes tiltást vezet be az orosz LNG- és vezetékes gáz behozatalára: az LNG-import 2026 végére, a vezetékes gáz pedig 2027 őszére teljesen megszűnik – derült ki az Európai Unió Tanácsa közleményéből.
Lars Aagaard dán energiaügyi miniszter történelmi előrelépésnek nevezte a megállapodást, amely szerinte jelentősen erősíti az EU energiabiztonságát és a kontinens függetlenségét.
A 2025. június 17. előtt kötött rövid távú szerződésekre a tilalom 2026 tavaszán lép életbe. Az LNG esetében április 25-én, a vezetékes gáz esetében június 17-én. A hosszú távú LNG-szerződések 2027. január 1-jétől, míg a hosszú távú vezetékes gázszerződések 2027. szeptember 30-tól esnek tiltás alá – ez utóbbi legkésőbb 2027. november 1-jéig akkor is érvénybe lép, ha a gáztárolási előírások teljesülnek.
A meglévő szerződések csak korlátozott, műszaki jellegű okokból módosíthatók, és semmiképp nem növelhetik az import mennyiségét.