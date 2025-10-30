Deviza
Beírta az ötöst az OTP-nek a Moody's: nem akárhonnan szavaztak bizalmat a hazai nagybanknak

Javította az OTP adósosztályzati kilátását és egyes besorolásait a Moody’s hitelminősítő csütörtökön.
Németh Tamás
2025.10.30, 14:37
Frissítve: 2025.10.30, 14:54

Stabilra javította az eddigi negatívról az OTP Bank előresorolt fedezetlen kötelezettségeire érvényben tartott Baa3 osztályzat kilátását csütörtökön a Moody’s Ratings, mindenekelőtt a bankcsoport folyamatosan erőteljes pénzügyi teljesítményével, valamint a magyarországi és több környező piacon betöltött vezető szerepével indokolva a lépést. 

Fotó: Kallus György / Világgazdaság 

A nemzetközi hitelminősítő csütörtökön Londonban bejelentette, hogy az OTP Jelzálogbank azonos besorolásának esetében is ugyanilyen kilátásjavítást hajtott végre.

A Moody’s ezzel egy időben az eddigi ba1-ről egy fokozattal baa3-ra javította az OTP alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA), illetve kiigazított BCA-megítélését. A cég az OTP hosszú távú partnerkockázati osztályzatát (CRR) is felminősítette az eddigi Baa1-ról A3-ra.

Mit csinált mostanság az OTP? Milyen lesz a harmadik negyedév? – ezt jutalmazta a Moody’s

Az OTP nettó eredménye már tavaly is meghaladta az ezermilliárd forintot, idén augusztusban pedig félelmetesen erős negyedévet jelentett. A második negyedévben történelmi rekordot jelentő adózás utáni eredményt ért el 330 milliárd forinttal, felülmúlva az eddigi rekorder 2024 harmadik negyedévi 318,5 milliárd forintot. A harmadik negyedév eredménye pénteken érkezik, amiről szintén beszámolunk majd. 

A Concorde elemzési üzletágvezetője lapunk hasábjain arról írt a napokban, hogy az OTP várhatóan 329 milliárd forintos adózott eredményről számol be, ami 9 százalékos éves növekedést, de negyedéves szinten stagnálást jelentene. A bevételi trendek várhatóan továbbra is kedvezők maradnak, amit a nettó kamatmarzs kismértékű, de folyamatos bővülése támogat, jelenleg elsősorban Magyarországon. Ezt részben ellensúlyozhatja a forint negyedéves felértékelődése, valamint az oroszországi magas kockázati céltartalékolás.

„Piaci értékét tekintve Európa húsz legnagyobb bankja közé került a társaság” – foglalta össze a pénzintézet eredményeit lényegre törően a Portfoliónak az OTP vezérigazgató-helyettese csütörtökön egy konferencián. „Egy évtized alatt sikerült a mérlegfőösszegét több mint háromszorosára, hitelállományát több mint négyszeresére növelnie, ennek a növekedésnek a 70 százaléka jött organikus, a maradék 30 százalék pedig akvizíciós aktivitásból, összesen 14 bankvásárlásból" – részletezte a gazdasági lapnak Bencsik László. 

A csúcson túl is venni kell a papírt 

Két célárámelés is érkezett a hazai nagybank csúcsokat döntő részvényeire szerdán. A JPMorgan mellett az Autonomous Research is optimista az OTP kilátásait illetően. A JPMorgan 33 900 forintról 36 ezer forintra srófolta fel 12 havi árfolyam-várakozását, az Autonomous Research pedig ennél is valamivel magasabbra, 36 332 forintra emelte a magyar pénzintézet részvényeire vonatkozó célárat az eddigi 35 132 forintról.

Az előbbi 15, az utóbbi 16 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent a keddi záróárhoz képest. A JPMorgan és az Autonomous Research is vétele ajánlja a blue chip részvényt.

Októberben számos elemző vizsgálta felül a legnagyobb tőzsdei értékű magyar társaság kilátásait, és kivétel nélkül optimistább prognózissal állt elő.

Az LSEG Lipper adatbázisában szereplő elemzői célárak középértéke ezzel már 32 250 forintnál jár, bő 3 százalékkal magasabb a jelenlegi árfolyamnál. Az OTP-t követő 13 befektetési szolgáltató közül tíz vételt, egy tartást, további kettő pedig eladást javasol.

