Beírta az ötöst az OTP-nek a Moody's: nem akárhonnan szavaztak bizalmat a hazai nagybanknak

Stabilra javította az eddigi negatívról az OTP Bank előresorolt fedezetlen kötelezettségeire érvényben tartott Baa3 osztályzat kilátását csütörtökön a Moody’s Ratings, mindenekelőtt a bankcsoport folyamatosan erőteljes pénzügyi teljesítményével, valamint a magyarországi és több környező piacon betöltött vezető szerepével indokolva a lépést.

A nemzetközi hitelminősítő csütörtökön Londonban bejelentette, hogy az OTP Jelzálogbank azonos besorolásának esetében is ugyanilyen kilátásjavítást hajtott végre.

A Moody’s ezzel egy időben az eddigi ba1-ről egy fokozattal baa3-ra javította az OTP alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA), illetve kiigazított BCA-megítélését. A cég az OTP hosszú távú partnerkockázati osztályzatát (CRR) is felminősítette az eddigi Baa1-ról A3-ra.

Mit csinált mostanság az OTP? Milyen lesz a harmadik negyedév? – ezt jutalmazta a Moody’s

Az OTP nettó eredménye már tavaly is meghaladta az ezermilliárd forintot, idén augusztusban pedig félelmetesen erős negyedévet jelentett. A második negyedévben történelmi rekordot jelentő adózás utáni eredményt ért el 330 milliárd forinttal, felülmúlva az eddigi rekorder 2024 harmadik negyedévi 318,5 milliárd forintot. A harmadik negyedév eredménye pénteken érkezik, amiről szintén beszámolunk majd.

A Concorde elemzési üzletágvezetője lapunk hasábjain arról írt a napokban, hogy az OTP várhatóan 329 milliárd forintos adózott eredményről számol be, ami 9 százalékos éves növekedést, de negyedéves szinten stagnálást jelentene. A bevételi trendek várhatóan továbbra is kedvezők maradnak, amit a nettó kamatmarzs kismértékű, de folyamatos bővülése támogat, jelenleg elsősorban Magyarországon. Ezt részben ellensúlyozhatja a forint negyedéves felértékelődése, valamint az oroszországi magas kockázati céltartalékolás.

„Piaci értékét tekintve Európa húsz legnagyobb bankja közé került a társaság” – foglalta össze a pénzintézet eredményeit lényegre törően a Portfoliónak az OTP vezérigazgató-helyettese csütörtökön egy konferencián. „Egy évtized alatt sikerült a mérlegfőösszegét több mint háromszorosára, hitelállományát több mint négyszeresére növelnie, ennek a növekedésnek a 70 százaléka jött organikus, a maradék 30 százalék pedig akvizíciós aktivitásból, összesen 14 bankvásárlásból" – részletezte a gazdasági lapnak Bencsik László.