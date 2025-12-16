Az S&P 500 az egyik legismertebb amerikai tőzsdeindex: befektetők, elemzők és újságírók nap mint nap ezt figyelik, ha gyorsan szeretnék megérteni, hogyan teljesített a piac az elmúlt időszakban. Egyetlen számba sűríti több száz vállalat mozgását, így évtizedek óta az egyik legfontosabb iránytű a világ tőkepiacain, csakhogy közben történt valami, amit ez a szám már egyre kevésbé képes visszaadni. A háttérben ugyanis olyan erős koncentráció alakult ki, amely teljesen eltorzítja az index jelzésértékét – a mérleg nyelve egyre látványosabban a Csodálatos Hetes irányába billen.

A Csodálatos Hetes újraírja a tőzsdeindexeket – már alig mutatja, mi történik valójában az amerikai piacokon / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A Csodálatos Hetes átvette az uralmat

A befektetők által csak Magnificent Sevennek, azaz Csodálatos Hetesnek nevezett technológiai óriások – Nvidia, Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft és Tesla – már évek óta felfelé húzzák az amerikai részvénypiacokat.

2015-ben az S&P 500 összértékének még csak 12,3 százalékát adta ez a hét vállalat, mára azonban ez az arány elképesztő 38 százalékra nőtt, és még a legutóbbi korrekció után is 35 százalék körül áll.

Nem csak nagyok – ők adják szinte az egész teljesítményt

A torzulás azonban nem áll meg a piaci értéknél:

A profit oroszlánrészét már a legnagyobb tíz cég termeli.

Az amerikai GDP idei növekedése ezek nélkül a vállalatok nélkül szinte nulla lenne.

Más szavakkal az amerikai gazdaság és a tőzsde látszólagos erejének döntő része néhány tech óriástól származik.

A „normál” S&P 500 szinte már csak S&P 7

Az S&P 500 piaci súlyozású index, vagyis a nagyobb cégeknek nagyobb a befolyásuk a végeredményre, emiatt a Csodálatos Hetes mozgása gyakorlatilag meghatározza az index alakulását. Létezik azonban egy alternatíva is:

az egyenlően súlyozott S&P 500, ahol minden cég ugyanannyit – csupán 0,2 százalékot – számít, eszerint a hét óriás teljes együttes súlya csak 1,4 százalék.

Az elmúlt évek teljesítménye pedig döbbenetes különbséget mutat: