Kiszivárgott a NATO titkos terve: sokkoló, hány napra lenne szükség, hogy Magyarországra érjenek a szövetséges katonák, ha Oroszország támadást indít
Jelenleg nagyjából 45 napba telne egy hadsereg áthelyezése a nyugati stratégiai kikötőkből az Oroszországgal vagy Ukrajnával határos országokba – írja a Financial Times az Európai Bizottság tisztviselőinek egy katonai mobilitásról szóló jelentése alapján. Bár a dokumentum Magyarországot nem nevesíti, vélhetően Magyarországot sem hagyná érintetlenül egy ilyen forgatókönyv egy orosz támadás esetén.
Orosz támadás: az infrastruktúra nem alkalmas a hadsereg gyors átvezénylésére
A szakértők több okra vezetik vissza a csapatok mozgatásának lassúságát: a gyenge hidak, a túl keskeny alagutak, illetve a vasúti nyomtávok közötti különbségek is akadályt jelentenek. Alexander Sollfrank német altábornagy, aki nemzetének egy ilyen műveletben betöltött központi szerepére való felkészítéséért felel, azt mondta, minden elemnek
úgy kell működnie, mint egy svájci óra.
A cél egy erős elrettentő üzenet küldése Moszkvának, mondván: „Tudjuk, mire készülnek, és készen állunk. Nézzék, itt vagyunk.” De mielőtt a NATO-csapatok elindultak volna a kontinensen, a katonai tisztségviselők szerint az első kihívás a fenyegető válság politikai elismerése lett volna. A lap emlékeztet rá, hogy amikor Oroszország csapatokat és fegyvereket gyűjtött az ukrán határon a 2022-es invázió előtti hónapokban, néhány nyugati vezető szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin elnök kiadja a parancsot a invázióra.
Hangsúlyozzák, hogy az európai vezetőknek egyet kell érteniük az Egyesült Államok elnökével a fenyegetés természetét és a megfelelő NATO-választ illetően. Donald Trump Oroszországhoz való ingadozó hozzáállása aggodalmakat keltett Európában az amerikai részvétel mértékét illetően, de Washington kijelentette, hogy továbbra is elkötelezett a szövetség és annak kölcsönös védelmi záradéka mellett.
Titkos forgatókönyvek készülnek
A különböző forgatókönyvekhez tervezett pontos létszámok titkosak, ahogy az útvonalak is, amelyeket bejárnának. A NATO-diplomaták azonban azt mondták, hogy
az elemzők becslései, miszerint mintegy 200 ezer katonát, körülbelül 1500 tankot és több mint 2500 egyéb páncélost szállítanak az Egyesült Államokból, Kanadából és az Egyesült Királyságból az európai kontinensre, nagyjából helyesek.
„A katonai mobilitás a hatékony biztonság és védelem alapvető eleme, a megfelelő infrastruktúra pedig segíti a szövetségeseket abban, hogy a megfelelő erőket a megfelelő helyre, a megfelelő időben juttassuk el” – mondta egy NATO-tisztviselő.
Jelentős infrastrukturális beruházások kellenek Németországban
Alberto Mazzola, az európai vasúti ágazati szervezet, a CER ügyvezető igazgatója azt mondta, hogy Európa csak most kezd a problémával foglalkozni. „Ellenőriznünk kell, hogy Európa mely alagútjai alkalmasak” – mondta. Az EU szabványos rakszelvénye – a tehervonatok maximális méretei, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságosan áthaladjanak hidak alatt és alagutakon – túl keskeny a katonai szállításhoz. A sínek dőlése is problémát okozhat. „Ha nehéz rakományról van szó, az egyszerűen leeshet” – mondta egy uniós tisztviselő.
A balti államokban tapasztalható eltérő vasúti nyomtávolságok problémájának megoldásán Észtország, Lettország és Litvánia egy 24 milliárd eurós projekten dolgozik, amelynek célja ezen országok integrálása az európai vasúthálózatba. A Rail Baltica projektet katonai mozgások szem előtt tartásával tervezték, felkészítve túlméretes rakományok szállítására.
A katonai eszközök Spanyolországból és Portugáliából történő áthelyezése hasonló akadályokba ütközne, mivel az Ibériai-félsziget más nyomtávolságon működik, mint a kontinens többi része.
Jelentős munkálatokat kell végezni az úthálózaton is, különösen Németországban, amelynek központi szerepe van a tervben földrajzi elhelyezkedése és amiatt, hogy 37 ezer amerikai katonát állomásoztat.
A cikk arra is emlékeztet, hogy a francia Leclerc tankok 2022-es romániai szállítása hetekig tartott napok helyett, miután a német vámhatóság elutasította őket, mert túl nehezek voltak a közúti szállításhoz. Ehelyett a rakományt Marseille kikötőjéből a görögországi Alexandroupoliba, majd vasúton tovább Romániába szállították.
A tagállamok EU-szerte mintegy 2800, sürgős korszerűsítésre szoruló „gócpontot” jelöltek meg a közlekedési infrastruktúrában – a brüsszeli tisztségviselők ezt a listát 500 kiemelt projektre szűkítették le.
Katonai Schengen jöhet létre
A tisztviselők egy „katonai Schengen” kidolgozásán dolgoznak, amely legalább egységesítené a hadseregek mozgását szabályozó hiányos szabályozásokat.
- Németország,
- Lengyelország és
- Hollandia
tavaly megállapodást írt alá a határokon átnyúló katonai szállítás egyszerűsítéséről egymás között.
Francois Kalfon katonai szállítással foglalkozó francia törvényhozó megjegyezte, hogy „ugyanarra a teherautó-konvojra” országonként több követelményrendszer is vonatkozhat. A papírmunka valószínűleg nem fog digitálissá válni – a NATO a kibertámadásoktól való félelmében a papíralapú példányokat részesíti előnyben.
A fejlesztés felgyorsítására a kormányok a magánszektorhoz fordulnak. A német fegyveres erők idén 260 millió eurós szerződést írtak alá a Rheinmetall fegyvergyártó vállalat egyik szolgáltató részlegével, hogy támogatást nyújtsanak az országon áthaladó konvojoknak. Ez azt jelenti, hogy mindent biztosítanak számukra az ágyaktól és kulacsoktól kezdve a tankkarbantartó központokig.
Sollfrank német tábornok azonban azt mondta, hogy még mindig „hihetetlenül sok különböző jármű és hihetetlen mennyiségű különböző lőszer áll rendelkezésre”, ami nehezíti a feladatot. „Nem lehet minden egyes apró csavart előre megtervezni. Ez nem működik – mondta. – De lehet lehetőségeken gondolkodni… És ez a tervezés folyamatban van.”
Egy körülbelül 15 ezer katonából és 7500 járműből álló könnyűhadosztályhoz akár 200, egyenként legfeljebb 42 kocsiból álló vonatra is szükség lehet – összesen 8400 teherkocsira a CER szerint. Az EU járműipari szervezete, az ACEA „közös pályázatok és harmonizált specifikációk” kiírását szorgalmazta a szükséges nehezebb járművek gyártásának ösztönzése érdekében.
Ez a hatalmas, európai szintű erőfeszítés talán riasztónak tűnhet. Sollfrank azonban kijelentette, hogy elengedhetetlen.
Az elképzelhetetlenre kell gondolnunk
– mondta. „Az elrettentésről van szó. Az elrettentés csak akkor működik, ha hitelesek vagyunk. És csak akkor vagyunk hitelesek, ha vannak terveink – és készen állunk.”