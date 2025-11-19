Jelenleg nagyjából 45 napba telne egy hadsereg áthelyezése a nyugati stratégiai kikötőkből az Oroszországgal vagy Ukrajnával határos országokba – írja a Financial Times az Európai Bizottság tisztviselőinek egy katonai mobilitásról szóló jelentése alapján. Bár a dokumentum Magyarországot nem nevesíti, vélhetően Magyarországot sem hagyná érintetlenül egy ilyen forgatókönyv egy orosz támadás esetén.

Kiszivárgott a NATO titkos terve: sokkoló, hány napra lenne szükség, hogy Magyarországra érjenek a szövetséges katonák, ha Oroszország támadást indít / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Orosz támadás: az infrastruktúra nem alkalmas a hadsereg gyors átvezénylésére

A szakértők több okra vezetik vissza a csapatok mozgatásának lassúságát: a gyenge hidak, a túl keskeny alagutak, illetve a vasúti nyomtávok közötti különbségek is akadályt jelentenek. Alexander Sollfrank német altábornagy, aki nemzetének egy ilyen műveletben betöltött központi szerepére való felkészítéséért felel, azt mondta, minden elemnek

úgy kell működnie, mint egy svájci óra.

A cél egy erős elrettentő üzenet küldése Moszkvának, mondván: „Tudjuk, mire készülnek, és készen állunk. Nézzék, itt vagyunk.” De mielőtt a NATO-csapatok elindultak volna a kontinensen, a katonai tisztségviselők szerint az első kihívás a fenyegető válság politikai elismerése lett volna. A lap emlékeztet rá, hogy amikor Oroszország csapatokat és fegyvereket gyűjtött az ukrán határon a 2022-es invázió előtti hónapokban, néhány nyugati vezető szkeptikus volt azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin elnök kiadja a parancsot a invázióra.

Hangsúlyozzák, hogy az európai vezetőknek egyet kell érteniük az Egyesült Államok elnökével a fenyegetés természetét és a megfelelő NATO-választ illetően. Donald Trump Oroszországhoz való ingadozó hozzáállása aggodalmakat keltett Európában az amerikai részvétel mértékét illetően, de Washington kijelentette, hogy továbbra is elkötelezett a szövetség és annak kölcsönös védelmi záradéka mellett.

Titkos forgatókönyvek készülnek

A különböző forgatókönyvekhez tervezett pontos létszámok titkosak, ahogy az útvonalak is, amelyeket bejárnának. A NATO-diplomaták azonban azt mondták, hogy

az elemzők becslései, miszerint mintegy 200 ezer katonát, körülbelül 1500 tankot és több mint 2500 egyéb páncélost szállítanak az Egyesült Államokból, Kanadából és az Egyesült Királyságból az európai kontinensre, nagyjából helyesek.

„A katonai mobilitás a hatékony biztonság és védelem alapvető eleme, a megfelelő infrastruktúra pedig segíti a szövetségeseket abban, hogy a megfelelő erőket a megfelelő helyre, a megfelelő időben juttassuk el” – mondta egy NATO-tisztviselő.