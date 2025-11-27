Konzervleves botránnyal: egyelőre nem tudni, ebből hogyan mászik ki a Campbell's

Botrány tört ki a nagy múltú amerikai Campbell’s Soup Company körül, miután egy volt alkalmazott állításai nyomán peres eljárás indult a konzervgyártó cég egyik vezetője ellen. A kereset alapvető állítása az, hogy a vállalati vezető egy hangfelvételen hallhatóan és egyértelműen azt mondja, hogy a vállalat termékei „szegény embereknek szánt vackok” – számol be az Origo.

A Campbell's nevű, patinás múltú vállalat által készített konzervek sorakoznak egy amerikai üzlet polcain (illusztráció) / Fotó: Unsplash

Rasszizmus, megtorlás: ezek a konzervgyártó botrányának összetevői

A keresetet a michigani Wayne megyei körzeti bíróságon nyújtotta be a volt alkalmazott, Robert Garza, aki 2024 szeptemberében távmunkában kezdett dolgozni a Campbell’s New Jersey-i központjában biztonsági elemzőként. Garza állítása szerint 2025 januárjában bocsátották el, miután jelezte feletteseinek az informatikai alelnök, Martin Bally több kifogásolható megjegyzését – köztük Bally rasszista kijelentéseit indiai származású munkatársaikról, valamint a vállalat egyik alapanyagára tett utalást, ami arra vonatkozott, hogy a hús „biomérnökileg előállított”, azaz mesterséges húskészítmény.

A kereset szerint Garza 2024 novemberében egyeztetett Ballyvel fizetéséről, ám a megbeszélés egyórás, indulatos monológgá alakult. Garza állítása szerint Bally eközben

becsmérelte a cég termékeinek minőségét és fogyasztóit, rasszista kijelentéseket tett, és elismerte, hogy többször érkezett munkába marihuánás édességek hatása alatt.

Garza – miután állítása szerint úgy érezte, hogy „valami nincs rendben” – hangfelvételt készített a beszélgetés folytatásáról. A felvétel később a michigani WDIV televízióba is eljutott, azon más, hasonló jellegű kijelentések is hallhatók.

Az állítás szerint a hang Martin Ballyé, de ezt majd a bizonyítási eljárás során kell megállapítani.

A Campbell’s közleményben reagált az ügyre. Ebben azt közölték, hogy a konzvergyártó vállalat vizsgálatot indított, és Ballyt ideiglenesen felfüggesztették, fizetett szabadságra küldték. A közlemény hangsúlyozza:

Ha a felvételen elhangzó kijelentések valósak, azok elfogadhatatlanok, és nem tükrözik a vállalat értékrendjét.

Az Origo kitér rá, hogy nem ez az első alkalom, hogy egy magas beosztású vállalatvezető becsmérlő, illetve félreérthető megjegyzéseket tesz cége termékeire. Például 2017-ben a kínai telekommunikációs óriás, a Huawei alelnöke, Eric Xu egy új okosórával kapcsolatos kérdésre válaszolva kétségeket vetett fel a termék szükségességével kapcsolatban, mondván, hogy az okostelefonok mellett talán teljesen szükségtelenül készítették őket. Az ilyen jellegű kinyilatkoztatásoknak általában komoly következménye van a vállalatra nézve.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.