Ezek egyértelmű üzenetek: Európa magára maradhat, nem lesz, aki LNG-t küldjön

Az orosz vezetékes földgázról való leválással párhuzamosan Európában felértékelődött a tengeren szállított cseppfolyósított földgáz (LNG) szerepe, az igényt a világ legnagyobb LNG-importálójának számító kontinens felé az Egyesült Államok, mostanáig Oroszország, valamint Katar szolgálja ki. Az EU ESG-irányelvei azonban túlzó, betarthatatlan elvárások a piaci szereplők egy része szerint – írja az Origo.

Katar és Exxon az Európába irányuló LNG-szállítások leállítását helyezi kilátásba, a magyar szakértő is figyelmeztet a kockázatokra /

Olcsó orosz gáz nélkül komoly kockázat, ha elmarad az LNG

A katari energiaügyi miniszter szerint elengedhetetlen, hogy az európai államok módosítsanak – praktikusan lazítsanak – az ESG-előírásaikon. Nem azért, mert a célkitűzésekkel nem értenének egyet, hanem mert lehetetlen azok teljesítése. Saad Sherida Al-Kaabi szerint egyszerűen arról van szó, hogy például a nettó nulla kibocsátás elérése lehetetlen.

Azzal, hogy Brüsszel ilyen és ehhez hasonló elvárásokhoz mégis ragaszkodik, nemcsak partnereit, hanem magát is nehéz helyzetbe sodorja.

A katari kormány minisztere ugyanis azt is kifogásolta, hogy energetikai kérdésekben a politikai viszonyok sokszor felülíró erővel hatnak – szerinte ez megfigyelhető a közelmúltbeli amerikai kormányzati váltásnál is azzal, hogy Trump elnök Joe Bident váltva másodszor is elfoglalhatta az Ovális Irodát –, amivel nehéz az energiaipari szereplőknek üzleti és gazdasági értelemben együtt élniük.

A közel-keleti országból érkezett mellé – miként megírtuk – a kőkemény amerikai jelzés is az Exxon vezérigazgatójától. Az óriáscég vezetője a kontinensnek való hátat fordítást is kilátásba helyezte, ha Brüsszel nem módosít fenntarthatósági és átláthatósági irányelvein, miközben kolosszális összegű büntetéseket helyezett kilátásba.

Könnyű belátni, hogy óriási gondokat okozna, ha Katar leállítja az LNG-szállításokat a kontinensre, egyszerűen azért, mert nem marad olyan szereplő, aki az EU-s igényeknek – itt még csak nem is az ESG-ről van szó, hanem mennyiségi igényekről, rendelkezésre állásról és ellátásbiztonságról – meg tudna felelni.

„Ébresztő!”

– nem csoda, hogy ezt írta a témával szoros összefüggésben közösségi oldalán Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia- és Klímapolitika Üzletágának vezetője. A szakember posztjában arra figyelmeztet: a brüsszeli klímasemlegességi elvárás erőltetése oda vezethet, hogy Európát faképnél hagyják a beszállítók, azaz magára marad, tekintettel arra, hogy nem lesz olyan beszállító, mely kielégíthetné a kontinens szükségleteit.

