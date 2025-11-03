Brüsszel felbőszítette az energiaexportőröket, Katar után az Exxon is kivonulással fenyegeti az EU-t
Katar után újabb energetikai óriás, az amerikai ExxonMobil fenyegette meg az Európai Uniót azzal, hogy beszüntetheti az üzleti együttműködést a 27-ekkel, ha nem enyhítenek jelentősen a vállalati fenntarthatósági szabályokon, amelyek alapján akár a globális bevételeik 5 százalékát is kitevő bírságokat szabhatnak ki rájuk. Ez veszélybe sodorná az EU cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) ellátását.
Az uniós szabályozás ugyanis előírja, hogy az EU-ban működő nagyobb vállalatoknak fel kell tárniuk és orvosolniuk kell az ellátási láncaikban felmerülő emberi jogi és környezetvédelmi problémákat, ellenkező esetben pénzügyi szankciókkal kell számolniuk. A szigor vonatkozik azokra a vállalatokra is, amelyek nem rendelkeznek a párizsi klímamegállapodás céljával összhangban lévő éghajlatváltozási átállási tervekkel.
Darren Woods, az ExxonMobil vezérigazgatója nem az első, aki sürgeti az európai törvényhozókat, hogy hajtsanak végre jelentős módosításokat a szabályokon. Ezt tette október közepén, már nem először, Szaad Al-Kaabi katari energiaügyi miniszter, aki egyben a QatarEnergy vezérigazgatója is.
A szabályozással egyébként nem csupán az energetikai vállalatoknak van problémájuk,
és a múlt hónapban az Európai Parlament jogi bizottsága is támogatta a törvény lazítására irányuló terveket. Az ígéretek szerint az EU az év végéig meghozza a végleges módosításokat.
Katasztrofálisak lesznek a következmények
Woods a hétfőn kezdődött Abu-Dzabi Nemzetközi Kőolaj Kiállítás és Konferencia (ADIPEC) alkalmából adott interjút a Reutersnek, amelyben beszélt erről a kérdésről.
Ha nem tudunk sikeres vállalatként működni Európában, és ami még fontosabb, ha megpróbálják alkalmazni a káros jogszabályaikat az egész világon, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, akkor lehetetlen lesz az Európában maradásunk
– magyarázta.
Az EU vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelvének az volt a célja, hogy a befektetőknek jobb rálátást biztosítson az értéklánc egészén felmerülő kockázatokra, és a nem megfelelő vállalatokat felelőssé tegye még az Európán kívüli tevékenységük során is.
„Próbáljuk megértetni, milyen katasztrofális következményei lesznek ennek a jogszabálynak, ha a jelenlegi formájában marad, és igyekszünk mozgósítani a világ üzleti vezetőit, hogy szálljanak szembe vele” – tette hozzá Woods.
Az LNG két legfontosabb exportőre vonulhat ki az EU-ból
A vezérigazgató szerint az európai törvényhozók meghallgatják ugyan az energetikai cégek ellenvetéseit, de ez eddig nem vezetett érdemleges változásokhoz. Éppen ellenkezőleg, a nyelvezet zavarosabbá tételével csak tovább növelte a kockázatokat, mivel ez több esélyt ad a különböző értelmezéseknek.
„A gazdaság már most is túlszabályozott, ami az ipar leépítéséhez vezet és megfojtja a növekedést. Ez csak tovább rontja majd a helyzetet” – állítja Woods.
A TradeInt összeállítása szerint Katar és az Egyesült Államok Ausztrália mellett a világ legnagyobb gázexportőre. Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta az EU-ban felhasznált cseppfolyósított földgáznak
- az Egyesült Államok adja a 45-55,
- Katar a 12-14 százalékát.
Katar csak a szabályozás további enyhítését követeli, az energetikai vállalatok, így az ExxonMobil viszont a visszavonásukat. Ha beváltják a fenyegetésüket, akkor kérdés, hogy mi lesz Európa gázellátásával, ha a terveknek megfelelően 2028-ig teljesen kivezetik az orosz olajat és gázt az uniós piacról.