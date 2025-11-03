Deviza
Liquefied,Natural,Gas,Tanker,During,Loading,At,An,Lng,Offshore szankciók
energiaellátás
cseppfolyósított földgáz
Exxon Mobil

Brüsszel felbőszítette az energiaexportőröket, Katar után az Exxon is kivonulással fenyegeti az EU-t

Változást követelnek az átláthatósági szabályokon. A cseppfolyósított földgáz zömét az Egyesült Államokból és Katarból szerzi be az EU. Az orosz energiát szintén politikai alapon „lőtte ki” Brüsszel, de ha mindent felülír az ideológia, honnan lesz energia?
M. Cs.
2025.11.03., 10:31
Fotó: shutterstock

Katar után újabb energetikai óriás, az amerikai ExxonMobil fenyegette meg az Európai Uniót azzal, hogy beszüntetheti az üzleti együttműködést a 27-ekkel, ha nem enyhítenek jelentősen a vállalati fenntarthatósági szabályokon, amelyek alapján akár a globális bevételeik 5 százalékát is kitevő bírságokat szabhatnak ki rájuk. Ez veszélybe sodorná az EU cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) ellátását.

LNG Darren Woods
Darren Woods, az ExxonMobil vezérigazgatója figyelmeztet, milyen hatással lesz az EU ellátására a szigorú szabályozás – az LNG is áldozatul eshet / Fotó: AFP

Az uniós szabályozás ugyanis előírja, hogy az EU-ban működő nagyobb vállalatoknak fel kell tárniuk és orvosolniuk kell az ellátási láncaikban felmerülő emberi jogi és környezetvédelmi problémákat, ellenkező esetben pénzügyi szankciókkal kell számolniuk. A szigor vonatkozik azokra a vállalatokra is, amelyek nem rendelkeznek a párizsi klímamegállapodás céljával összhangban lévő éghajlatváltozási átállási tervekkel.

Darren Woods, az ExxonMobil vezérigazgatója nem az első, aki sürgeti az európai törvényhozókat, hogy hajtsanak végre jelentős módosításokat a szabályokon. Ezt tette október közepén, már nem először, Szaad Al-Kaabi katari energiaügyi miniszter, aki egyben a QatarEnergy vezérigazgatója is.

A szabályozással egyébként nem csupán az energetikai vállalatoknak van problémájuk, 

és a múlt hónapban az Európai Parlament jogi bizottsága is támogatta a törvény lazítására irányuló terveket. Az ígéretek szerint az EU az év végéig meghozza a végleges módosításokat.

Katasztrofálisak lesznek a következmények

Woods a hétfőn kezdődött Abu-Dzabi Nemzetközi Kőolaj Kiállítás és Konferencia (ADIPEC) alkalmából adott interjút a Reutersnek, amelyben beszélt erről a kérdésről.

Ha nem tudunk sikeres vállalatként működni Európában, és ami még fontosabb, ha megpróbálják alkalmazni a káros jogszabályaikat az egész világon, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, akkor lehetetlen lesz az Európában maradásunk

– magyarázta.

Az EU vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelvének az volt a célja, hogy a befektetőknek jobb rálátást biztosítson az értéklánc egészén felmerülő kockázatokra, és a nem megfelelő vállalatokat felelőssé tegye még az Európán kívüli tevékenységük során is.

„Próbáljuk megértetni, milyen katasztrofális következményei lesznek ennek a jogszabálynak, ha a jelenlegi formájában marad, és igyekszünk mozgósítani a világ üzleti vezetőit, hogy szálljanak szembe vele” – tette hozzá Woods.

Az LNG két legfontosabb exportőre vonulhat ki az EU-ból

A vezérigazgató szerint az európai törvényhozók meghallgatják ugyan az energetikai cégek ellenvetéseit, de ez eddig nem vezetett érdemleges változásokhoz. Éppen ellenkezőleg, a nyelvezet zavarosabbá tételével csak tovább növelte a kockázatokat, mivel ez több esélyt ad a különböző értelmezéseknek.

Liquefied,Natural,Gas,Tanker,During,Loading,At,An,Lng,Offshore szankciók
Bajba kerülhet az EU ellátása / Fotó: Jevgenyij Haritonov / Shutterstock

„A gazdaság már most is túlszabályozott, ami az ipar leépítéséhez vezet és megfojtja a növekedést. Ez csak tovább rontja majd a helyzetet” – állítja Woods.

A TradeInt összeállítása szerint Katar és az Egyesült Államok Ausztrália mellett a világ legnagyobb gázexportőre. Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta az EU-ban felhasznált cseppfolyósított földgáznak 

  • az Egyesült Államok adja a 45-55, 
  • Katar a 12-14 százalékát.

Katar csak a szabályozás további enyhítését követeli, az energetikai vállalatok, így az ExxonMobil viszont a visszavonásukat. Ha beváltják a fenyegetésüket, akkor kérdés, hogy mi lesz Európa gázellátásával, ha a terveknek megfelelően 2028-ig teljesen kivezetik az orosz olajat és gázt az uniós piacról. 

 

