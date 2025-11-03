Brüsszel felbőszítette az energiaexportőröket, Katar után az Exxon is kivonulással fenyegeti az EU-t

Katar után újabb energetikai óriás, az amerikai ExxonMobil fenyegette meg az Európai Uniót azzal, hogy beszüntetheti az üzleti együttműködést a 27-ekkel, ha nem enyhítenek jelentősen a vállalati fenntarthatósági szabályokon, amelyek alapján akár a globális bevételeik 5 százalékát is kitevő bírságokat szabhatnak ki rájuk. Ez veszélybe sodorná az EU cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) ellátását.

Darren Woods, az ExxonMobil vezérigazgatója figyelmeztet, milyen hatással lesz az EU ellátására a szigorú szabályozás – az LNG is áldozatul eshet / Fotó: AFP

Az uniós szabályozás ugyanis előírja, hogy az EU-ban működő nagyobb vállalatoknak fel kell tárniuk és orvosolniuk kell az ellátási láncaikban felmerülő emberi jogi és környezetvédelmi problémákat, ellenkező esetben pénzügyi szankciókkal kell számolniuk. A szigor vonatkozik azokra a vállalatokra is, amelyek nem rendelkeznek a párizsi klímamegállapodás céljával összhangban lévő éghajlatváltozási átállási tervekkel.

Darren Woods, az ExxonMobil vezérigazgatója nem az első, aki sürgeti az európai törvényhozókat, hogy hajtsanak végre jelentős módosításokat a szabályokon. Ezt tette október közepén, már nem először, Szaad Al-Kaabi katari energiaügyi miniszter, aki egyben a QatarEnergy vezérigazgatója is.

A szabályozással egyébként nem csupán az energetikai vállalatoknak van problémájuk,

és a múlt hónapban az Európai Parlament jogi bizottsága is támogatta a törvény lazítására irányuló terveket. Az ígéretek szerint az EU az év végéig meghozza a végleges módosításokat.

Katasztrofálisak lesznek a következmények

Woods a hétfőn kezdődött Abu-Dzabi Nemzetközi Kőolaj Kiállítás és Konferencia (ADIPEC) alkalmából adott interjút a Reutersnek, amelyben beszélt erről a kérdésről.

Ha nem tudunk sikeres vállalatként működni Európában, és ami még fontosabb, ha megpróbálják alkalmazni a káros jogszabályaikat az egész világon, ahol üzleti tevékenységet folytatunk, akkor lehetetlen lesz az Európában maradásunk

– magyarázta.

Az EU vállalati fenntarthatósági átvilágítási irányelvének az volt a célja, hogy a befektetőknek jobb rálátást biztosítson az értéklánc egészén felmerülő kockázatokra, és a nem megfelelő vállalatokat felelőssé tegye még az Európán kívüli tevékenységük során is.