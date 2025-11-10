Máris elhagyhatja a börtönt Nicolas Sarkozy

Szabadon engedte a francia bíróság Nicolas Sarkozy volt államfőt, aki húsz nappal ezelőtt vonult be a börtönbe, hogy megkezdje börtönbüntetését – írja a Le Figaro.

Nicolas Sarkozy: nem hagyhatja el Franciaországot a volt elnök

A bíróság hétfőn úgy határozott, hogy „nem áll fenn a bizonyítékok elrejtésének, nyomásgyakorlásnak vagy összejátszásnak a veszélye (...) A további fogva tartás nem indokolt”.

Ezért úgy döntött, hogy a volt elnököt bírósági felügyelet alá helyezi, amely magában foglalja a Franciaország elhagyására vonatkozó tilalmat is, így ma elhagyhatta a La Santé börtönt.

Ugyanakkor a bíróság megtiltotta Nicolas Sarkozynek, hogy kapcsolatba lépjen az igazságügy-miniszterrel. Percekkel a döntés kihirdetése után a volt államfő ügyvédje a bíróság ítéletét a „büntetőeljárási törvénykönyv szokásos alkalmazásának” nevezte.

A következő lépés a fellebbviteli tárgyalás. A mi feladatunk, Nicolas Sarkozyé és a miénk, az, hogy felkészüljünk erre a fellebbviteli meghallgatásra

– tette hozzá Christophe Ingrain.

Szűk három hete vonult be a börtönbe Sarkozy

A volt államfőt tavaly februárban ítélte három év szabadságvesztésre a bíróság korrupció miatt. Sarkozyt azért ítélték el, mert 2014-ben – hivatalából való távozása után – megpróbált megvesztegetni egy bírót azzal, hogy egy másik ügyről szóló információkért cserébe egy jól fizető állást ajánlott neki. Az ítéletben Christine Mée bírónő hangsúlyozta, hogy a politikus „tudta, hogy amit tett, az helytelen”, és hozzátette, hogy az ügyvédjének cselekedetei nagyon rossz képet közvetítettek a nyilvánosságnak az igazságszolgáltatásról. A volt elnököt befolyással való üzérkedéssel és a szakmai titoktartás megsértésével vádolták.

Az egyetlen precedens Sarkozy egyik elődje, Jacques Chirac pere volt, aki 2011-ben két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, mert párizsi polgármestersége idején kamu állásokat szervezett a párizsi városházán szövetségeseinek. Chirac 2019-ben hunyt el.

Nicolas Sarkozy 2007-től öt évig volt Franciaország elnöke. Hivatali periódusát beárnyékolta a globális pénzügyi válság, kemény bevándorlásellenes politikát képviselt, és igyekezett megreformálni Franciaország gazdaságát. A kritikusok „Bling-bling” becenévvel illették, mivel vezetői stílusát túlságosan pimasznak, népszerűséghajhásznak és hiperaktívnak tartották. Celebritásimázsát erősítette Brunival 2008-ban kötött házassága. 2012-ben elvesztette újraválasztási versenyét a szocialista Francois Hollande-dal szemben.