Nicolas Sarkozy francia exelnököt korrupció miatt három év börtönbüntetésre ítélték, amelyből kettőt felfüggesztettek - adta hírül a BBC. A volt elnököt azért ítélték el, mert 2014-ben - hivatalából való távozása után - megpróbált megvesztegetni egy bírót azzal, hogy egy másik ügyről szóló információkért cserébe egy jól fizető állást ajánlott neki.

Nicholas Sarkozy megérkezik a szerdai ítélethirdetésre

Fotó: AFP

A 66 éves Sarkozy az első volt francia elnök, akit szabadságvesztésre ítéltek. Ügyvédje szerint az exelnök fellebbez, így szabadlábon marad az eljárás alatt, amely akár évekig is eltarthat. Az ítéletben Christine Mée bírónő hangsúlyozta, hogy a politikus "tudta, hogy amit tett, az helytelen", és hozzátette, hogy az ő ügyvédje cselekedetei

nagyon rossz képet közvetítettek a nyilvánosságnak az igazságszolgáltatásról.

A volt elnököt befolyással való üzérkedéssel és a szakmai titoktartás megsértésével vádolták.

Sarozy elítélése jogi mérföldkőnek számít Franciaországban.

Az egyetlen precedens Sarkozy egyik elődje, Jacques Chirac pere volt, aki 2011-ben két év felfüggesztett börtönbüntetést kapott, mert párizsi polgármestersége idején kamu állásokat szervezett a párizsi városházán szövetségeseinek. Chirac 2019-ben hunyt el.

Ha Sarkozy fellebbezése nem jár sikerrel, akkor börtön helyett egy évet otthon tölthet le elektronikus jelzővel ellátva. Felesége, Carla Bruni egykori szupermodell és énekesnő "értelmetlen üldözésnek" nevezte az ügyet, hozzátéve, hogy "a harc folytatódik, és az igazság kiderül".

Az exelnök ellen egyébként több per is folyamatban van, többek között azzal is vádolják, hogy 50 millió eurót kapott a Kadhafi-rezsimtől.

A Bling-bling becenév

Nicolas Sarkozy 2007-től öt évig volt Franciaország elnöke. Hivatali periódusát beárnyékkolta a globális pénzügyi válság, kemény bevándorlásellenes politikát képviselt, és igyekezett megreformálni Franciaország gazdaságát. A kritikusok "bling-bling" becenévvel illették, mivel vezetői stílusát túlságosan pimasznak, népszerűséghajhásznak és hiperaktívnak tartották. Celebritás imázsát erősítette Brunival 2008-ban kötött házassága. 2012-ben elvesztette újraválasztási pályázatát a szocialista François Hollande-dal szemben.