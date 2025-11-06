Itt a Mohu nagy bejelentése: nem kell többé egyesével visszaváltani a palackokat

A Mohu továbbfejlesztette a REpont visszaváltási rendszert, és új, ömlesztett beöntésre alkalmas automatát telepített Budapest 3. kerületében, egy újonnan nyílt Príma-üzletben. Az új R2 elnevezésű automata – a norvég Tomra-gyártmányú, R1 típus továbbfejlesztett változata – már nemcsak a műanyag és fém italosdobozokat, hanem az üvegpalackokat is képes egyszerre, tömegesen kezelni – közölte a vállalat.

A technológia előnye, hogy a palackokat nem egyesével kell bedobni / Fotó: Mark_Kiss

A Mohu egyeztet a kiskereskedelmi hálózatokkal még további hat-nyolc ilyen automata telepítéséről, hogy a nagyobb vidéki városokban is elérhető legyen a megoldás. Mint mondták, a technológia előnye, hogy a palackokat nem egyesével kell bedobni, akár több tucat italcsomagolás is egyszerre beönthető, amit a gép automatikusan azonosít és feldolgoz. Ez a megoldás növeli a visszaváltás sebességét, csökkenti a sorban állási időt, így kényelmesebbé teszi a fogyasztók számára a visszaváltási folyamatot.

Tesztjelleggel Pilisvörösváron telepítettek először ilyen, úgynevezett „zsákos beöntésre” alkalmas automatát.

Nem kell többé egyesével szöszmötölni a palackokkal

Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a vásárlók gyorsan megszerették az új technológiát. Sokan nagy zsákokban hozzák vissza a palackokat, mert így kényelmesebb és gyorsabb a visszaváltás. Egy ilyen automata percenként akár száz palackot is feldolgoz, ami többszöröse a hagyományos gépek teljesítményének.

Üvegvisszaváltás: már Európában is szemet szúrnak a magyarok – megjelent egy különös szokás Magyarországon a visszaváltási rendszer tavalyi bevezetése óta a gyártók, fogyasztók és a kereskedelem szereplői közös erőfeszítésének köszönhetően jelentős előrelépés történt az italcsomagolások hulladékkezelésében. A Sziget Fesztivál keretében megtartott eseményen a szakma és a kormányzat szakemberei vitatták meg a visszaváltási rendszer első évének eredményeit és a továbblépés lehetőségeit.

A pilisvörösvári tesztüzem pozitív tapasztalatai után a Mohu további ömlesztős automaták telepítéséről döntött. Az újabb hat-nyolc automatának köszönhetően friss tapasztalatokat lehet nyerni a visszaváltási szokásokkal kapcsolatban.

A kötelező visszaváltási rendszer indulása óta a magyar fogyasztók már több mint 3,6 milliárd italcsomagolást váltottak vissza összesen.

A folyamat gyors felfutása és a technológiai fejlesztések azt mutatják, hogy Magyarország jó úton halad a 2029-re kitűzött 90 százalékos visszaváltási arány eléréséhez – mondta Bozóki Csaba, a Mohu visszaváltásért felelős vezetője. Hozzátette: