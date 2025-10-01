Deviza
Egyiptomba is jut a hatalmas Leviatánból, a Chevronon a világ szeme

Óriási gázipari fejlesztés valósulhat meg a Földközi-tengeren: a Chevron új offshore földgázvezetéket építhet, melyen az óriási Leviatán gázmezőről szállít majd földgázt Egyiptomba. Gáz jut bőven Egyiptomba is onnan, a kivitelezésre irányuló megállapodás a közel-keleti konfliktusok függvényében ugyanakkor sok kockázatot rejt.
2025.10.01, 22:17

Három év alatt készülhet el és 610 millió dollárba kerülhet az a hatalmas tengeri földgázvezeték, melyen a számos biztonsági kihívással terhelt, hatalmas, a Chevron és más vállalatok érdekeltségébe tartozó Leviatán tengeri gázmezőről szállítanak majd földgázt Egyiptomba, hogy ezzel enyhítsék az ország energiaválságát – írja az Origo. Egyiptom évente több milliárd dollárért vesz LNG-t, hogy kiszolgálja energiával a belföldi szükségleteket. Ezen a Nitzana-vezeték napi nagyjából 17 millió m3 földgáz szállításával segíthet. A vezeték elkészültével Izrael teljes exportkapacitása Egyiptomba meghaladja a napi kb. 62 millió köbméter gázt.

Nem győzi energiával Egyiptom, kell a tengeri gáz

Egyiptom földgáztermelése az évek során gyorsan csökkent a főbb gázmezők, köztük a legnagyobbnak számító Zohr-gázmező természetes kimerülése miatt. Bár a Földközi-tenger keleti medencéje különösen gazdag szénhidrogénekben, ráadásul azokat viszonylag későn fedezték csak fel, a jelentős új felfedezések hiánya 2015 után (Zohr-gázmező megtalálása), a megnövekedett belföldi villamosenergia-kereslet, valamint a pénzügyi problémák, mint például a keményvaluta-hiány és a külföldi vállalatok felé fennálló fizetési hátralékok miatt Egyiptom most bizonytalan helyzetben van.

Az ország 2022 óta nettó gázimportőr, a vásárlás az importált cseppfolyósított földgázra (LNG), valamint Izraelből származó vezetékes gázból áll. 

Tavaly Egyiptom rekordmennyiségű, napi 28 millió köbméter földgázt importált Izraelből, ami 18,2 százalékos éves növekedést jelent. Egyiptom jelenlegi gázszükségletének 20 százalékát Izraelből elégíti ki.

Az ország energiaválságán enyhíthet a hatalmas földgázvezeték, mely nem az első, pusztán az újabb a két országot összekötő energialétesítmények sorában. A Leviatán-mező akkora, hogy a becslések szerint az ott rejlő tartalék kb. négy évtizedre elegendő lenne Izrael egésze számára, amennyiben a kitermelési technológiákkal ezt képesek lennének a vállalatok kiszolgálni.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

