Nagy Márton bejelentést tett: újraindulhat a Budapest-New York közvetlen járat

„Túl vagyunk az első magyar–amerikai bilaterális találkozón, amelynek egyik kiemelt témája a turizmus volt. A célunk közös: tovább erősíteni az amerikai–magyar kapcsolatokat, és még több amerikai turistát vonzani Magyarországra. Dolgozunk a Budapest–New York közvetlen járat helyreállításán!” – írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában.

Túl az első magyar–amerikai bilaterális találkozón: a turizmus kiemelt téma / Fotó: Nagy Márton / Facebook

A tárcavezető leszögezte: a turizmus a magyar gazdaság egyik húzóágazata, a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer ember megélhetését biztosítja. Tavaly közel 400 ezer amerikai turista látogatott Magyarországra, akik több mint egymillió vendégéjszakát töltöttek el nálunk, ez is mutatja, hogy hazánk egyre népszerűbb úti cél az amerikai utazók körében.

Hangsúlyozta: az elmúlt időszakban közvetlen járat indult Philadelphiából Budapestre, és szeptember 30-tól minden magyar állampolgár ismét vízummentesen utazhat az Egyesült Államokba. Mindez újabb bizonyítéka annak, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése óta folyamatosan erősödik kapcsolatunk az Egyesült Államokkal.

Hozzátette: emellett Magyarország is tovább fejleszti a légi közlekedési infrastruktúrát. Nemrég jelentették be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér több mint 1100 milliárd forintos beruházási programját, amely három kulcsfontosságú fejlesztést tartalmaz:

gyorsvasút épül, amely 20 perc alatt köti össze a repülőteret a belvárossal,

új kétszer három sávos közút teszi gyorsabbá és biztonságosabbá a megközelítést,

valamint megépül a 3-as terminál, amely a reptér kapacitását a duplájára növelheti.

Ezek a beruházások nemcsak Budapestet, hanem az egész magyar gazdaságot erősítik – és hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország a térség egyik legfontosabb turisztikai és közlekedési csomópontjává váljon.

Mint ismert, Orbán Viktor kormányfő az Egyesült Államokba utazott, ahová népes delegáció kíséri, a kormány több csúcsminisztere is részt vesz a történelmi tárgyalássorozaton. A miniszterelnök és Donald Trump elnök tárgyalása mellett a miniszterek és a vállalatvezetők külön kétoldalú megbeszéléseket is folytatnak partnereikkel és cégvezérekkel.