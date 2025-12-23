Nagy botlással kezdett a forint, a pesti tőzsde csúcsdöntésre indulhat

Optimista hangulatban indult a kereskedés kedden a pesti tőzsdén. A BUX index 0,1 százalékkal kapaszkodott feljebb, 111 001 pontra, ezzel karnyújtásnyira került a mindenkori csúcsától.

A forint gyengül, de a pesti tőzsde csúcsdöntésre készül kedden / Fotó: Vémi Zoltán

A Budapesti Értéktőzsde blue chip részvényei közül A Richter árfolyama 0,6 százalékkal 9730 forintig erősödött, a Magyar Telekom kurzusa 0,4 százalékkal 1808 forintra emelkedett, a Mol papírjai 0,1 százalékkal 2886 forintra ereszkedtek, az OTP árfolyama pedig nem mozdult el közvetlenül a nyitást követően a hétfői 35 450 fontos történelmi csúcsról.

A forint gyengülése folytatódott kedd reggel is a főbb devizákhoz képest. A befektetők a jegybank múlt heti kamatdöntését követő, lazítás irányába mutató kommunikációját követően kezdték el adni a hazai fizetőeszközt.

Az euró jegyzése 391,4 forint felett is járt kilenc óra előtt, és még a tőzsdenyitáskor is bőven a 390-es szint felett, 390,4 forintnál járt a keresztárfolyam. Ez majdnem félszázalékos forintgyengülés.