Tényleg megöli a mesterséges intelligencia a szoftveripart?
Az elmúlt hónapokban a piacok temetni kezdték a szoftverszektort, mondván, a mesterséges intelligencia segítségével a szoftverfejlesztés költségei akkora mértékben csökkennek, hogy a piacot jelenleg uraló cégek előnye eltűnik. A szoftver mint szolgáltatás üzleti modellt kínáló vállalatok kínálatában ráadásul sokszor olyan csomagok szerepelnek, aminek nagy részére nincs feltétlenül szüksége az előfizetőknek.
A népszerű elmélet szerint mivel a legjobb mesterségesintelligencia-modellek segítségével már különösebb programozási tudás nélkül is elkészíthetők a szükséges alkalmazások, a cégek lemondják előfizetéseiket, és házon belül oldják meg a fejlesztéseket. Ez az elképzelés rendkívüli nyomást gyakorolt a szoftvercégek árfolyamára, ami a héten új lendületet vett az Anthropic Cowork legújabb változásai után. A startup legújabb fejlesztése a jogi munkát könnyíti meg, és sokan arra számítanak, hogy hamarosan más területek automatizálására is érkeznek új megoldások.
Nemcsak a szoftvercégek, hanem befektetőik részvényei is jó vételek lehetnek
A szoftvercégek zuhanása után fontos kérdés, hogy vajon a piac túlreagálta-e a változásokat és most olcsón bevásárolhatunk ezeknek a cégeknek a részvényeiből, vagy az iparág előtt hosszú lejtmenet áll, és a látszólag alacsony ár csak csapda. A zuhanás ráadásul az olyan befektetési cégeket is elérte, melyek kisebb szoftvercégek sorát vásárolták fel, gyakran nem csekély adósság felhasználásával.
Az olyan befektetési cégek, mint a Blackstone, az Apollo, az Ares és társaik ugyanakkor például hiteleken keresztül a mesterséges intelligenciához szükséges adatközpontok építését is segítik.
A számos szektorban érdekelt magántőke-befektetések számára az utóbbi időben a szoftvercégeken túl is gyakran problémát jelent a befektetések lezárása, amit az általuk indított folytatási alapok szaporodása is jelez, melynek során a régi befektetéseket az alapkezelők által indított új alapok veszik át, ami számos kérdést felvet, kezdve attól, hogy mi a méltányos értékeltség, ami mind a régi, mind az új befektetők számára elfogadható egészen addig, hogy vajon biztosan ez-e a jó pillanat, amikor a magántőke-befektetéseket a nyugdíj-megtakarítások számára is elérhetővé teszik. Az iparág ugyanakkor optimista, hogy felpöröghetnek a tranzakciók és a tőzsdei bevezetések a közeljövőben.
A szoftver haláláról szóló hírek eltúlzottak
Az olyan szoftvercégek, mint a Salesforce, a ServiceNow, az Adobe, a Workday és az Intuit termékeit használó cégek a The Wall Street Journal írása szerint aligha fogják házilag barkácsolt megoldásokra cserélni előfizetéseiket a közeljövőben, így a részvények zuhanása vonzó lehet. A kritikus infrastruktúra babrálása veszélyes, a kínált bonyolult rendszerek leváltása továbbra sem egyszerű. A mesterséges intelligencia fejlődésében kulcsszerepet játszó Nvidia vezérigazgatója,
Jensen Huang is arról beszélt a héten, hogy a szoftverszektor hanyatlásáról szóló elképzelések értelmetlenek.
A Microsoft, a ServiceNow vagy épp az SAP múlt heti jelentései azonban csalódást keltőnek bizonyultak, ráadásul a mesterséges intelligencia által indokolt elbocsátások csökkentik a vásárolt előfizetések számát is, ami megnehezíti a szoftverszektor növekedési sztorijának a fenntartását. Arra is sokan hívják fel a figyelmet, hogy lehetséges, a mesterségesintelligencia-modellek segítségével barkácsolt programok ma még nem képesek kiváltani a hagyományos szoftvereket, de a fejlődés iránya egyértelmű. A belépési korlát csökkenése pedig akkor is nyomást helyezhet az iparág jelenlegi uraira, ha leváltásuk nem azonnal következik be.
A szoftver növekedési sztorija a jelentések alapján tehát kétségkívül veszélyben van, így a sok esetben bizonyos értékelési alapon olcsónak tűnő nevek veszélyeket is rejthetnek. Erre a cégek eredményei rácáfolhatnak, ám kérdés, hogy az iparág körüli narratíva megváltozik-e. Utóbbi hiányában ugyanis kicsi az esély a befektetői hangulat és ezzel párhuzamosan változására és a fordulatra az árfolyamokban.