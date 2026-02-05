Deviza
EUR/HUF379,36 -0,08% USD/HUF321,54 -0,06% GBP/HUF435,54 -0,78% CHF/HUF413,91 0% PLN/HUF89,86 -0,16% RON/HUF74,51 -0,01% CZK/HUF15,65 +0,48% EUR/HUF379,36 -0,08% USD/HUF321,54 -0,06% GBP/HUF435,54 -0,78% CHF/HUF413,91 0% PLN/HUF89,86 -0,16% RON/HUF74,51 -0,01% CZK/HUF15,65 +0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 819,11 -2,62% MTELEKOM1 976 -2,42% MOL3 980 -3,16% OTP40 360 -3,1% RICHTER11 330 -1,39% OPUS549 -0,18% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS171 -1,16% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 241,01 -0,64% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 675,89 -2,12% BUX129 819,11 -2,62% MTELEKOM1 976 -2,42% MOL3 980 -3,16% OTP40 360 -3,1% RICHTER11 330 -1,39% OPUS549 -0,18% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS171 -1,16% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 241,01 -0,64% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 675,89 -2,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
napenergia
energia
Gulyás Gergely

Óriási az érdeklődés az energiatároló program iránt: kitolhatják a 100 milliárdos keretösszeget

Az Otthoni Energiatároló Program a héten nyitotta meg kapuit, és azonnal óriási roham indult a 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatásért. Néhány nap alatt több tízezren nyújtottak be pályázatot.
VG
2026.02.05, 17:46
Frissítve: 2026.02.05, 17:58

Már 75 ezren nyújtottak be pályázatot az otthoni energiatároló programra – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón, jelezve, hogy a kormány meg fogja emelni az eredetileg 100 milliárdos program keretösszegét.

Karnok Csaba Óriási érdeklődés az Otthoni Energiatároló Programra: már 75 ezer pályázat érkezett Óriási érdeklődés az Otthoni Energiatároló Program iránt: már 75 ezer pályázat érkezett
Fotó: Karnok Csaba

Gulyás Gergely hozzátette: a pályázati időszak lezárultával, március 15. után döntenek a támogatási keret emelésének összegéről. Hangsúlyozta: a vissza nem térítendő támogatással a kormány célja, hogy minél többen legyenek képesek nemcsak termelni, hanem tárolni is a napenergiát, és ennek köszönhetően érdemben tovább csökkentsék a családok energiakiadásait – mondta a miniszter.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, az Otthoni Energiatároló Program február 2-án nyitotta meg kapuit, a 2,5 millió forintos támogatás napelemes rendszerrel kombinálva segíti az akkumulátorok telepítését, elsősorban a szaldó elszámolásból kieső háztartások és vidéki kistelepülések lakóinak kedvezve.

A 100 milliárdos keret a hálózati terhelés csökkentését és a rezsicsökkentés további erősítését célozza a kabinet szerint. Első körben mindössze egy 2,5 oldalas online űrlapot kell kitölteni jellemzően a pályázó (esetleg tulajdonostársa vagy a haszonélvező) személyes adataival és a beruházásban érintett ingatlan alapadataival. 

Az elakadt napelemes pályázatok segítséget kapnak 

Egy másik, korábban indult lakossági napelemes pályázat esetében, elsősorban az RRF-621 számú kiírás keretében jelentős adminisztratív és hálózati kihívásokkal küzdenek. Összesen mintegy 33 ezer kérelem érkezett, ebből már 23 ezer teljesült, ám sok beruházás veszélybe került a szigorú, 2026. március 31-i megvalósítási határidő miatt, amelynek elmulasztása esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A késedelmek két fő okra vezethetők vissza: egyrészt egy adminisztrációs változás miatt két hónapig szünetelt az elbírálás azoknál a pályázatoknál, ahol a nyerteseknek kivitelezőt kellett váltaniuk (gyakran a korábbi kivitelező visszalépése vagy megszűnése miatt), másrészt a hálózati elosztótársaságoknál (DSO) elhúzódó fázisbővítési eljárások, amelyek hónapoktól akár egy évig is tarthatnak.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) szerdai egyeztetése nyomán előrelépés történt: a döntéshozók felkérik a DSO-kat a csatlakozási igények előzetes kezelésére, egyedi elbírálással segítik a kivitelezőváltásokat, és külső forrásból is támogatják a projektek indítását. Szélsőséges esetben nem zárható ki a határidő meghosszabbítása sem.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu