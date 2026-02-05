Óriási az érdeklődés az energiatároló program iránt: kitolhatják a 100 milliárdos keretösszeget

Már 75 ezren nyújtottak be pályázatot az otthoni energiatároló programra – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a Kormányinfón, jelezve, hogy a kormány meg fogja emelni az eredetileg 100 milliárdos program keretösszegét.

Fotó: Karnok Csaba

Gulyás Gergely hozzátette: a pályázati időszak lezárultával, március 15. után döntenek a támogatási keret emelésének összegéről. Hangsúlyozta: a vissza nem térítendő támogatással a kormány célja, hogy minél többen legyenek képesek nemcsak termelni, hanem tárolni is a napenergiát, és ennek köszönhetően érdemben tovább csökkentsék a családok energiakiadásait – mondta a miniszter.

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, az Otthoni Energiatároló Program február 2-án nyitotta meg kapuit, a 2,5 millió forintos támogatás napelemes rendszerrel kombinálva segíti az akkumulátorok telepítését, elsősorban a szaldó elszámolásból kieső háztartások és vidéki kistelepülések lakóinak kedvezve.

A 100 milliárdos keret a hálózati terhelés csökkentését és a rezsicsökkentés további erősítését célozza a kabinet szerint. Első körben mindössze egy 2,5 oldalas online űrlapot kell kitölteni jellemzően a pályázó (esetleg tulajdonostársa vagy a haszonélvező) személyes adataival és a beruházásban érintett ingatlan alapadataival.

Az elakadt napelemes pályázatok segítséget kapnak

Egy másik, korábban indult lakossági napelemes pályázat esetében, elsősorban az RRF-621 számú kiírás keretében jelentős adminisztratív és hálózati kihívásokkal küzdenek. Összesen mintegy 33 ezer kérelem érkezett, ebből már 23 ezer teljesült, ám sok beruházás veszélybe került a szigorú, 2026. március 31-i megvalósítási határidő miatt, amelynek elmulasztása esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A késedelmek két fő okra vezethetők vissza: egyrészt egy adminisztrációs változás miatt két hónapig szünetelt az elbírálás azoknál a pályázatoknál, ahol a nyerteseknek kivitelezőt kellett váltaniuk (gyakran a korábbi kivitelező visszalépése vagy megszűnése miatt), másrészt a hálózati elosztótársaságoknál (DSO) elhúzódó fázisbővítési eljárások, amelyek hónapoktól akár egy évig is tarthatnak.