Ezrével rúgja ki a dolgozóit Ausztria egyik legnagyobb cége: óriási a baj Romániában

Az OMV Petrom, a legnagyobb romániai kőolajipari cég idén mintegy 500 dolgozóját bocsátott el, és a leépítések 2027-ig folytatódnak.

OMW Petrom: ezer ember rúgnak ki az osztrák anyacég döntése miatt / Fotó: OMV Petrom, Facebook

A vállalat körülbelül ezer munkahely megszüntetését tervezi, és már a feléhez eljutottak – írja a Maszol.

OMW Petrom: az osztrákok miatt van baj

A leépítések célja, hogy 2027-ig évi 150 millió eurós megtakarítást érjenek el a bérköltségek és egyéb kiadások csökkentésével. Az anyavállalat, az osztrák OMV összesen 2 ezer alkalmazottól válik meg,

ebből 400 Ausztriában, a többi pedig a leányvállalatokra, így az OMV Petromra hárul.

Az OMV Petromnak tavaly 7200 dolgozója volt, és az elmúlt két évtizedben az alkalmazotti számát mintegy 85 százalékkal csökkentette, mivel 2005-ben még több mint 48 ezer embernek adott munkát. Az OMV Petrom mellett számos cég hajt végre leépítéseket, Romániában.

Zajlanak a kirúgások Romániában

Nem az OMW Petrom az egyetlen, amely súlyos leépítéseket jelentett be a napokban Romániában. Ahogy azt a Világgazdaság megírta, az Oracle amerikai nagyvállalat mintegy 400 romániai alkalmazottjától válik meg kollektív elbocsátás formájában. Az érintett dolgozók november 3-án kapták meg az értesítést, de a munkaügyi hatóságokat egyelőre nem tájékoztatták hivatalosan a lépésről.

Sajtóinformációk szerint a leépítés hátterében a mesterséges intelligencia térnyerése áll, a cég több országban is kirúgásokra készül. Az Oracle három leányvállalatot működtet Romániában, amelyek 4457 dolgozót foglalkoztattak tavaly.

Ráadásul az Oracle sem az egyetlen informatikai cég Romániában, amely kollektív elbocsátásokat hajt végre. A High Tech System & Software és a TRW Automotive Safety System is közel 500 informatikust bocsát el az ősz folyamán,