Deviza
EUR/HUF386.7 -0.04% USD/HUF336.02 -0.13% GBP/HUF438.79 -0.09% CHF/HUF415.28 -0.04% PLN/HUF90.86 -0.05% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01% EUR/HUF386.7 -0.04% USD/HUF336.02 -0.13% GBP/HUF438.79 -0.09% CHF/HUF415.28 -0.04% PLN/HUF90.86 -0.05% RON/HUF76.04 -0.06% CZK/HUF15.87 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Oracle
Románia
tech szektor

Százával rúgja ki a románokat az amerikai óriáscég, már közölték is velük a keserű döntést: nagyon aggasztó az indok

Az Oracle mintegy 400 romániai alkalmazottjától válik meg mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Az Oracle nem az egyetlen informatikai cég Romániában, amelyik kollektív elbocsátásokat hajt végre.
VG
2025.11.06, 06:55
Frissítve: 2025.11.06, 06:57

Az Oracle amerikai nagyvállalat mintegy 400 romániai alkalmazottjától válik meg kollektív elbocsátás formájában. Az érintett dolgozók november 3-án kapták meg az értesítést, de a munkaügyi hatóságokat egyelőre nem tájékoztatták hivatalosan a lépésről – írja a Maszol.

Százával rúgja ki a románokat az Oracle, már közölték is velük a keserű döntést
Fotó: AFP

Sajtóinformációk szerint a leépítés hátterében a mesterséges intelligencia térnyerése áll, a cég több országban is kirúgásokra készül. Az Oracle három leányvállalatot működtet Romániában, amelyek 4457 dolgozót foglalkoztattak tavaly. A három cég árbevétele 23,2 százalékkal nőtt, viszont a bruttó nyereségük jelentősen csökkent.

A portál emlékeztet: az Oracle nem az egyetlen informatikai cég Romániában, amelyik kollektív elbocsátásokat hajt végre. A High Tech System & Software és a TRW Automotive Safety System is közel 500 informatikust bocsát el az ősz folyamán,

Az Oracle egy amerikai tech-óriás, főként adatbázisokkal, felhőszolgáltatásokkal és vállalati szoftverekkel foglalkozik. A céget 1977-ben alapította Larry Ellison, Bob Miner és Ed Oates a kaliforniai Santa Clarában, eredetileg Software Development Laboratories néven.

A vállalat szemkápráztató eredményeket közölt a második negyedéves gyorsjelentésében, az amerikai tőzsde legújabb sztárja lett. Azonban hiába az óriási optimizmus a részvénypiacon a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, a kötvénypiacon egyre többen keresnek védelmet a szükséges infrastruktúra kiépítésében óriási szerepet játszó Oracle esetleges csődjével szemben.

A gyakorlatilag biztosításként szolgáló ötéves CDS (credit default swap, az eszköz az Oracle fizetésképtelensége esetén fizet a tulajdonosoknak) ára 2023 októbere óta nem látott szinteken mozog. A Bloomberg összefoglalója szerint a Morgan Stanley úgy látja, hogy az Oracle nettó adóssága a jelenlegi 100 milliárd dolláros szint körüli értékről a fiskális 2028-as évre 290 milliárd dollárra nőhet.

Ez elég soknak tűnik ahhoz képest, hogy a cég az elmúlt 12 hónapban kevesebb mint 60 milliárd dollár bevételt termelt. Az adatközpontok sorának felépítésére készülő cég 38 milliárd dolláros adósságkibocsátásra készül, összhangban a cég 500 milliárd dolláros, OpenAI-jal közös beruházási terveivel. Szepteberben az Oracle 18 milliárd dollárnyi kötvényt bocsátott ki.

Az AMD és Oracle üzlete felrobbantja az MI-piacot

Az AMD és az Oracle több tízezer GPU szállításáról állapodott meg. A tranzakció részét képezi a technológiai szektorban zajló intenzív versenynek, ahol a legnagyobb vállalatok egyre nagyobb számítási kapacitást biztosítanak a mesterségesintelligencia-rendszerek fejlesztéséhez.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu