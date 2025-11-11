Az Oresnyik rakétakomplexumok nem egy helyen lesznek tárolva Fehéroroszország területén – jelentette be a fehérorosz elnök, Alekszandr Lukasenka.

Az orosz szatellitállam, Fehéroroszország elnöke megkapta Oresnyik rakétaszállítmányát Vlagyimir Putyintól / Fotó: AFP

A részleteket nem fogjuk nyilvánosságra hozni. Ez a komplexum bizonyos pontok között fog cirkálni, és megadott helyekről fog (szükség esetén — a szerk.) csapást mérni” – idézte fel a Belta hírügynökség.

Október végén Lukasenka megerősítette azt a tervét, hogy decemberben harci szolgálatba állítja az Oresnyik-szállítmányokat,

amelyeket Vlagyimir Putyin küldött. Az egyik kérdés a védelmi képesség megerősítésére vonatkozó prioritás beépítése volt a programtervezetbe.

Alekszandr Lukasenka kijelentette, hogy az Oresnyikek rendkívül fontosak, közük van a katonai politikához is, nem csak a stratégiához és a védelemhez. Ez többek között azzal is összefügg, hogy miért maradnak zárt kérdések az ügyben, amelyeket semmiképpen nem szabad nyilvánosságra hozni. Az egyik ilyen kérdés a Fehéroroszország területén elhelyezett nukleáris fegyverek elhelyezkedése.

Ugyanez vonatkozik az Oresnyik-komplexumra is, amely decemberben veszi fel harci szolgálatát:

A részleteket nem fogjuk nyilvánosságra hozni. Itt egy mobil komplexumról van szó, amely soha nem lesz egy helyen. Bizonyos pontok között fog cirkálni, és egy bizonyos pontból csapást mérni

– közölte Lukasenka.

A fő fegyverzetnek sajátnak kell lennie

– nyilatkozta a hadiipari komplexum feladatairól.

„Az amerikaiak eddig is azt állítják, hogy nem tudják, van-e nálunk (nukleáris – a Belta megjegyzése) fegyver, vagy sem. Nos, jó, hadd gondolják ezt. Mi figyelmeztettük őket. Nem mondjuk meg, mennyi, hol, hogyan… Ez az én dolgom. Biztonságos helyen van. Sőt, még többet is mondtam: újra karbantartottuk – elvittük Oroszországba, karbantartottuk, és visszahoztuk a legmodernebb taktikai nukleáris fegyvereket. Nem fedhetjük fel mindezt, és nem is annyira a mi embereinknek, mint inkább nekik (külföldön – a Belta megjegyzése) kell ezt megmutatni” – hangsúlyozta az államfő.