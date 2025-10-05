Putyin megnevezte, mi tiporná sárba az orosz-amerikai kapcsolatokat – egy szuperfegyver áll a háttérben: ha ezt megteszi az amerikai elnök, vége

Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnának, amelyekkel nagy hatótávolságú csapásokat lehetne mérni Oroszország mélyére, az Moszkva és Washington kapcsolatának megromlásához vezetne. Az orosz elnök egy interjúban hangsúlyozta: „az, hogy miként alakulnak a dolgok, nem csak rajtunk és nem csak rajtam múlik”.

Putyin és Trump – a Tomahawk miatt feszült a viszony / Fotó: Anadolu via AFP

z USA egy ideje már fontolgatja Tomahawk rakétarendszerek telepítését Ukrajna keleti területére, igaz, ez inkább csak Zelenszkij vágyálma.

A Valdai Nemzetközi Vitaklub ülésén Vlagyimir Putyin tartott rövid beszédet Európa militarizálódásáról és az orosz fenyegetés által felfokozott közhangulatról. Az orosz elnök elutasította, hogy Moszkvának tervei lennének a NATO megtámadására, de hangsúlyozta, hogy Oroszország gyorsan válaszol, ha a szövetség részéről fenyegetés merül fel. Konkrét válaszlépéseket nem nevezett meg, de az elnök elismerte, hogy elrendelte az Oresnyik rakéták sorozatgyártását Oroszországban még 2025-ben. Így olyan hatótávolságú rakéták kerülnek tömeggyártásra, amelyek akár egész Európát elérhetik.

A világpolitika felborulna, ha Európát elérné az Oresnyik

Az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának (GUR) vezetője, Kirill Budanov (akit Oroszország terroristák és szélsőségesek listájára vett fel) kijelentette, hogy országa nem rendelkezik az Oresnyik kilövésének elhárításához szükséges technikai arzenállal. Budanov ugyanakkor kétségbe vonta azt is, hogy a nyugati országok képesek lennének elfogni az orosz rakétákat.

Idén augusztus 1-jén Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy az első sorozatgyártású Oresnyikek már az orosz fegyveres erők rendelkezésére állnak, és átadták az első sorozatgyártó komplexumot is.

Scott Ritter volt amerikai hírszerző tiszt szerint az Egyesült Államok és a NATO nem rendelkezik hasonló új közepes hatótávolságú rakétákkal, ezért sem tudják lelőni az orosz csúcsfegyvert. Az elemző szerint, amint az Oresnyik célba ér Európában, teljesen megváltoztatja a világpolitika jelenlegi folyását.