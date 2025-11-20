Őrült futamban rohannak a tankerek Indiába az orosz olajjal, mégis lekésik a szankciós határidőt

Várhatóan legalább 7,7 millió hordónyi orosz olaj érkezik India kikötőibe a Rosznyefty PJSC-től és a Lukoil PJSC-től azután, hogy pénteken életbe lépnek a rájuk vonatkozó amerikai szankciók – tudta meg a Bloomberg a Kpler adataiból.

Több millió hordónyi, Indiába tartó orosz olaj sorsa kétségessé válik / Fotó: Irina Kononova / Shutterstock

Az adatok szerint a legtöbb tanker a Reliance Industries jamnagari finomítójához, illetve a Rosznyefthez köthető Nayara Energy vadinari kikötőjébe tart. A leszállítási időpontok november végétől decemberig terjednek.

Ha a hajók nem érkeznek meg november 21-ig, előfordulhat, hogy India partjai előtt vesztegelhetnek addig, amíg eldöntik a következő lépést, például átrakodást más tankerekre, vagy a rakomány átirányítását új célállomásokra.

India hét finomítójából öt korábban jelezte, hogy november 21. után teljesen leállítja az orosz kőolaj átvételét. Az állami Indian Oil csak a nem szankcionált olajfajtákat vásárolja tovább, míg a teljesen orosz szállítmányokra támaszkodó Nayara továbbra is átveszi a nyersanyagot.

Eddig nem tudni, hogy az indiai cégek kértek-e amerikai felmentést arra, hogy a pénteki határidő után is vásárolhassanak bizonyos olajszállítmányokat a Rosznyeftytől vagy a Lukoiltól. Miután Orbán Viktor a Fehér Házba utazott november elején, Magyarország felmentést kapott az orosz olaj és gáz beszerzésére. Az Egyesült Államok bizonyos Lukoil-tranzakciókra is hosszabbítást adott. Hazánkon kívül más európai ország is jelezte kérését a kivételezésre Donald Trumpéknak.

Péntektől Oroszország négy legnagyobb termelője esik olyan amerikai szankciók alá, ami miatt az üzleti partnerek számára másodlagos szankciók kockázata is fennáll. Az Indiába irányuló orosz olajexportnak pedig 80 százaléka eshet a büntető intézkedések alá.