Deviza
sportszergyártó
Adidas
puma

Egyesülés az Adidasszal? Erre a hírre veszik a Puma részvényeit

A Puma és az Adidas sportszergyártó esetleges egyesülésével kapcsolatos találgatások felkavarták a hét elején a német tőzsdét. Míg a Puma részvényárfolyama jelentősen emelkedett, az Adidas papírjai gyengüléssel reagáltak.
Murányi Ernő
2025.09.17, 14:25
Frissítve: 2025.09.17, 14:48

Két nap alatt több mint 5 százalékkal, 20 euró fölé emelkedett a Puma árfolyama, míg az Adidas részvényei 1,3 százalékkal, 176,2 euróra gyengültek, miután a két sportszergyártó óriás esetleges egyesüléséről kaptak szárnyra a hírek.

puma 75 years of sporting goods manufacturer Puma
Árnyékra vetődtek a Puma részvényesei? / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Bizonytalan a Puma jövője

Az ötletet Roy Adams, a Pumában részesedéssel rendelkező amerikai Metronoclear befektetőcég alapítója vetette fel a Handelsblattban, mivel – nem véletlenül – elégedetlen a Puma teljesítményével, és úgy véli, a fúzióval lehetne véget vetni a leértékelődési spirálnak.

A Puma vészhelyzetben van, és ha a vezetőség képtelen fordulatot elérni, úgy a legjobb megoldás az Adidasszal való egyesülés lenne

– fejtette ki a tengerentúli befektető.

A Puma a Handelsblatt szerint jelenleg súlyos válságban van. A kisebbik német sportfelszerelés-gyártó árbevétele folyamatosan apad, és az egész évre is veszteséget vár a menedzsment. Év eleje óta a részvények árfolyama több mint 50 százalékkal csökkent.  

 

A részvényesek nyugtalanságát fokozza, hogy a Puma felett 29 százalékos részvénypakettjével irányító befolyást gyakorló francia Kering luxusipari csoport, illetve annak első embere, Francois-Henri Pinault a pletykák szerint már a részesedéstől való megszabadulását fontolgatja. Bár ezzel szemben felhozható, hogy július elsejével új vezérigazgatót neveztek ki a Puma élére Arthur Höld, az Adidas volt igazgatósági tagja személyében, aki október elejére ígérte az új stratégia kidolgozását.

Adams egyébként a francia befolyást is kritizálta, amely szerinte túlzottan erőteljesen érvényesül az utóbbi időben.

A potenciális vevők között mindenesetre két kínai sportfelszerelés-gyártót emlegetnek az első helyen. Az expanzív terjeszkedést folytató 

  • Anta 
  • és a Li Ning is 

kivetette állítólag a hálóját a Pumára.

Eközben a Pumához képest messze jobban álló, de a vámháborút szintén nyögő Adidas részvényesei érthető okokból berzenkednek Adams elképzelése miatt.

A német DZ Bank elemzője, Thomas Maul a találgatásokra reagálva rámutatott, hogy ugyan első pillantásra a két cég közös gyökereire és székhelyeik földrajzi közelségére tekintettel a fúziónak lehet némi vonzereje, ám az Adidasnak nincs rá szüksége, hogy letérjen az organikus növekedés útjáról. Ráadásul a két márka egyes termékcsoportjai közötti kannibalizáció veszélye is fennállna, ha a cégek egyesülnének, azaz a holdingon belüli márkák egymás ellen vívnának árháborút.

 

Az elemző arra utalt, hogy az Adidas és a Puma valaha egy cég volt, és a két viszálykodó társtulajdonos testvér, Adolf és Rudolf Dassler csak 1947-ben döntött a szétválásról. Sőt, mindkét cég székhelye – akárcsak az autóipari beszállító Schaeffleré – továbbra is egy bajor kisvárosban, Herzogenaurachban található.

