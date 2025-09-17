Egyesülés az Adidasszal? Erre a hírre veszik a Puma részvényeit

Két nap alatt több mint 5 százalékkal, 20 euró fölé emelkedett a Puma árfolyama, míg az Adidas részvényei 1,3 százalékkal, 176,2 euróra gyengültek, miután a két sportszergyártó óriás esetleges egyesüléséről kaptak szárnyra a hírek.
Az ötletet Roy Adams, a Pumában részesedéssel rendelkező amerikai Metronoclear befektetőcég alapítója vetette fel a Handelsblattban, mivel – nem véletlenül – elégedetlen a Puma teljesítményével, és úgy véli, a fúzióval lehetne véget vetni a leértékelődési spirálnak.
A Puma vészhelyzetben van, és ha a vezetőség képtelen fordulatot elérni, úgy a legjobb megoldás az Adidasszal való egyesülés lenne
– fejtette ki a tengerentúli befektető.
A Puma a Handelsblatt szerint jelenleg súlyos válságban van. A kisebbik német sportfelszerelés-gyártó árbevétele folyamatosan apad, és az egész évre is veszteséget vár a menedzsment. Év eleje óta a részvények árfolyama több mint 50 százalékkal csökkent.
A részvényesek nyugtalanságát fokozza, hogy a Puma felett 29 százalékos részvénypakettjével irányító befolyást gyakorló francia Kering luxusipari csoport, illetve annak első embere, Francois-Henri Pinault a pletykák szerint már a részesedéstől való megszabadulását fontolgatja. Bár ezzel szemben felhozható, hogy július elsejével új vezérigazgatót neveztek ki a Puma élére Arthur Höld, az Adidas volt igazgatósági tagja személyében, aki október elejére ígérte az új stratégia kidolgozását.
Adams egyébként a francia befolyást is kritizálta, amely szerinte túlzottan erőteljesen érvényesül az utóbbi időben.
A potenciális vevők között mindenesetre két kínai sportfelszerelés-gyártót emlegetnek az első helyen. Az expanzív terjeszkedést folytató
kivetette állítólag a hálóját a Pumára.
Eközben a Pumához képest messze jobban álló, de a vámháborút szintén nyögő Adidas részvényesei érthető okokból berzenkednek Adams elképzelése miatt.
A német DZ Bank elemzője, Thomas Maul a találgatásokra reagálva rámutatott, hogy ugyan első pillantásra a két cég közös gyökereire és székhelyeik földrajzi közelségére tekintettel a fúziónak lehet némi vonzereje, ám az Adidasnak nincs rá szüksége, hogy letérjen az organikus növekedés útjáról. Ráadásul a két márka egyes termékcsoportjai közötti kannibalizáció veszélye is fennállna, ha a cégek egyesülnének, azaz a holdingon belüli márkák egymás ellen vívnának árháborút.
Az elemző arra utalt, hogy az Adidas és a Puma valaha egy cég volt, és a két viszálykodó társtulajdonos testvér, Adolf és Rudolf Dassler csak 1947-ben döntött a szétválásról. Sőt, mindkét cég székhelye – akárcsak az autóipari beszállító Schaeffleré – továbbra is egy bajor kisvárosban, Herzogenaurachban található.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.