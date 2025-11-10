A román városok stadionépítési lázban égnek: ragaszkodnak a stadionépítésekhez, pedig mindegyik építmény veszteséges
Temesvár, Nagyvárad, Bukarest, Vajdahunyad, Konstanca, Pitesti – hogy néhány olyan várost említsünk, ahol az október elején kiadott kormányhatározat felborította a régóta dédelgetett stadionépítési terveket. Hiába hagyták ugyanis korábban jóvá, hogy az Országos Beruházási Vállalat (CNI) által állami pénzből finanszírozzák, és reménykedtek a mielőbbi kapavágásban, a magas költségvetési deficit nyomán már nyáron bizonytalanná vált a sport-infrastrukturális beruházások sorsa – írja a Maszol.
A nagyváradi stadion kapcsán írtunk arról, hogy Ilie Bolojan kormányfő nem pusztán a finanszírozást állítaná le ideiglenesen, hanem a teljes rendszert módosítva önrészvállalás feltételéhez kötné a központi forrásból megvalósuló stadionépítéseket.
Egy új kormányhatározat szerint minden nagy sport-infrastrukturális projekt esetén a kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell 25 százalékos önrészt.
„Ha ingyen kapsz valamit, azt elfogadod, de ha a saját felelősséged is, akkor már jobban átgondolod, hogy valójában mennyire is szükséges” – magyarázta még korábban, nehezményezve, hogy minden város prioritásnak nevezi, ráadásul még indokolatlanul túl is méretezik.
Vannak stadionok Romániában, amelyek átadásuk óta egyszer sem teltek meg, és ahol az önkormányzatok vállalták, hogy a közüzemi szolgáltatásokat bevezetik, de nem tették meg, azt is az állam fizette
– fogalmazott korábban ironikusan a miniszterelnök.
Mindegyik hazai futballstadion veszteséges – állapította meg Brian Cristian, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, amikor szerdán bemutatta az arénák pénzügyi adatait kielemző statisztikai kutatását. Szerinte az állam évi mintegy 50 millió lejt költ a hiány pótlására.
Bolojan nem ma kezdte
Bolojan még Nagyvárad polgármestereként kezdeményezte, hogy a Körös-parti városban új stadiont építsenek a meglévő Bodola Gyula stadion felújítása helyett, ugyanakkor méretesebb létesítményért lobbizóknak nemet mondva 16 ezer férőhelyesre korlátozta azt. Sokéves vita után azonban egyelőre el sem kezdték építeni a stadiont. Florin Birta polgármester közölte ugyan, hogy vállalni fogják a mintegy 473 millió lejes beruházás önrészét, de 2029 előtt várhatóan nem fog elkészülni az új stadion.
Az új feltételek mellett is kitartanak
Az Országos Beruházási Vállalatnál hangsúlyozták: azokat a stadionokat, amelyek építése még nem kezdődött el, csak 2027 január elsejétől tudnák finanszírozni. Addig a városok az önrészükből finanszírozhatják a beruházásokat.
Közben több mint egymilliárd lej összértékű sportberuházásokra vonatkozó finanszírozási szerződéseket írtak alá hétfőn a fővárosban: immár hivatalosan is zöld jelzést kapott a konstancai Gheorghe Hagi stadion és a pitesti Nicolae Dobrin stadion.
Mindkét városban bontás előzte meg az építkezést, hiszen Nagyváraddal ellentétben a régi arénák helyén kap helyet az új.
Pitestin nem fognak várni 2027-ig, már jövőre dolgozni akarnak, hogy a 100 millió eurós, 15 ezer férőhelyes Nicolae Dobrin stadion minél hamarabb elkészüljön.
Az önrészt egy korábban felvetett bankhitel révén finanszírozzák. „Van elég pénz, dolgozni fognak jövőre. A kormány pedig egyértelműen kimondta, hogy 2027. január elseje után adja a többi forrást” – mondta Cristian Gentea, a város polgármestere az Antena 3 helyi csatornájának.
Temesváron gondok vannak
A temesvári Dan Paltinisanu stadiont is érinti a kormányhatározat. A régi arénát már lebontották, a helyére tervezett 30 ezer férőhelyes létesítménynek a kivitelezőjét viszont még nem hirdették ki, mert a közbeszerzési eljárás eredményét megóvták, a bukaresti táblabíróságon tárgyalják az ügyet – emlékeztetett a CNI.
Alfred Simonis, Temes megye tanácselnöke a napokban egy tévéműsorban szögezte le, hogy van pénzük az önrész biztosításához. Ahogyan a pitestiek, úgy ők is bankkölcsönből fedezik. Hogy pontosan mennyi lesz majd, még nem tudni, mert nem zárult le a közbeszerzési eljárás, de Simonis nagyjából 150 millió lejre becsüli – az közel 30 millió euró.
Bontják a Dinamo arénáját, a napokban írták alá a Bukarest 2-es körzetének polgármesteri hivatalával kötött megállapodást, amely szerint utóbbi vállalja a 25 százalékos önrészt az új Stefan cel Mare úti stadion felépítéséhez. A mintegy 170 millió eurós létesítmény kivitelezője a Bog’Art építkezési vállalat. Emlékezetes, hogy ez az a stadion amelyet eredetileg még 2020-as futball-Eb-re építettek volna újjá – másik három fővárosi stadionnal egyetemben –, de különböző jogi huzavonák nyomán folyamatos akadályokba ütközött.