A román városok stadionépítési lázban égnek: ragaszkodnak a stadionépítésekhez, pedig mindegyik építmény veszteséges

Temesvár, Nagyvárad, Bukarest, Vajdahunyad, Konstanca, Pitesti – hogy néhány olyan várost említsünk, ahol az október elején kiadott kormányhatározat felborította a régóta dédelgetett stadionépítési terveket. Hiába hagyták ugyanis korábban jóvá, hogy az Országos Beruházási Vállalat (CNI) által állami pénzből finanszírozzák, és reménykedtek a mielőbbi kapavágásban, a magas költségvetési deficit nyomán már nyáron bizonytalanná vált a sport-infrastrukturális beruházások sorsa – írja a Maszol.

Románia: a városok nem engednek, stadionépítési lázban égnek / Fotó: NurPhoto via AFP

A nagyváradi stadion kapcsán írtunk arról, hogy Ilie Bolojan kormányfő nem pusztán a finanszírozást állítaná le ideiglenesen, hanem a teljes rendszert módosítva önrészvállalás feltételéhez kötné a központi forrásból megvalósuló stadionépítéseket.

Egy új kormányhatározat szerint minden nagy sport-infrastrukturális projekt esetén a kedvezményezetteknek biztosítaniuk kell 25 százalékos önrészt.

„Ha ingyen kapsz valamit, azt elfogadod, de ha a saját felelősséged is, akkor már jobban átgondolod, hogy valójában mennyire is szükséges” – magyarázta még korábban, nehezményezve, hogy minden város prioritásnak nevezi, ráadásul még indokolatlanul túl is méretezik.

Vannak stadionok Romániában, amelyek átadásuk óta egyszer sem teltek meg, és ahol az önkormányzatok vállalták, hogy a közüzemi szolgáltatásokat bevezetik, de nem tették meg, azt is az állam fizette

– fogalmazott korábban ironikusan a miniszterelnök.

Mindegyik hazai futballstadion veszteséges – állapította meg Brian Cristian, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselője, amikor szerdán bemutatta az arénák pénzügyi adatait kielemző statisztikai kutatását. Szerinte az állam évi mintegy 50 millió lejt költ a hiány pótlására.

Bolojan nem ma kezdte

Bolojan még Nagyvárad polgármestereként kezdeményezte, hogy a Körös-parti városban új stadiont építsenek a meglévő Bodola Gyula stadion felújítása helyett, ugyanakkor méretesebb létesítményért lobbizóknak nemet mondva 16 ezer férőhelyesre korlátozta azt. Sokéves vita után azonban egyelőre el sem kezdték építeni a stadiont. Florin Birta polgármester közölte ugyan, hogy vállalni fogják a mintegy 473 millió lejes beruházás önrészét, de 2029 előtt várhatóan nem fog elkészülni az új stadion.