Két hitelminősítő is elsőrendűre értékelte Skóciát – de függetlenség esetén leminősítés jöhet

A Moody’s Ratings Aa3, az S&P Global Ratings pedig AA szintű elsőrendű besorolást adott Skóciának stabil kilátással. Mindkét hitelminősítő hangsúlyozta, hogy Skócia függetlenné válása leminősítést eredményezhet, valamint alacsony valószínűségűnek tartják Skócia kiszakadását az Egyesült Királyságból.
VG/MTI
2025.11.13, 07:52
Frissítve: 2025.11.13, 08:48

Külön elsőrendű besorolással látta el Skóciát a Moody’s Ratings és az S&P Global Ratings, megnyitva az utat az önálló skót szuverén kötvénykibocsátás előtt. Mindkét hitelminősítő hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Skócia függetlenné válása leminősítéshez vezethet.

Fotó: Anadolu via AFP

A Moody’s csütörtökön Londonban bejelentette, hogy Aa3 szintű – az Egyesült Királyság egészére érvényes minősítéssel azonos – hosszú távú kibocsátói osztályzatot adott Skóciának, stabil kilátással. A cég Skócia alapszintű adósminőség-értékelését (Baseline Credit Assessment, BCA) a1 szinten állapította meg.

A Moody’s a besorolás indoklásában kiemelte a Skóciában kialakított, jól megalapozott önrendelkezési keretrendszert, valamint a rendkívül alacsony adósságterhet, amely a 2024–2025-ös pénzügyi évben a működési szintű bevételek 15 százalékát tette ki. A cég ugyanakkor megállapította azt is, hogy a bevételek jelentős része, 50 százaléka a brit kormány által folyósított finanszírozásokból ered.

A skót kormány saját bevételteremtési rugalmassága korlátozott, és ebben a környezetben a szuverén brit adósosztályzat jelenti a skót besorolás felső korlátját. Az S&P Global Ratings a Moody’s által megállapított osztályzatnál egy fokozattal jobb, AA hosszú távú osztályzattal látta el szerdán Skóciát, szintén stabil kilátás mellett.

Az S&P ugyancsak kiemelte az elsőrendű osztályzat indoklásában a világosan meghatározott önrendelkezési keretrendszerben működő skóciai intézményrendszert, valamint a skót kormány megfontolt pénzügyi politikáját. A hitelminősítő várakozása szerint a korlátozott hiteligény és a adósságkötelezettségek lejáratának fokozatos jellege 2027-ig is csak igen alacsony szinten, a működési bevételek 10 százalékán tartja Skócia adósságállományát.

Az S&P az erősségek között említi, hogy az önrendelkezési rendszer széles körű törvényalkotási és költségvetési önállóságot biztosít Skóciának. Az S&P Global Ratings hangsúlyozza, hogy alacsony valószínűségűnek tartja Skócia függetlenné válását. A hitelminősítő közölte ugyanakkor, hogy leminősítheti a most megadott önálló skót besorolást, ha Skócia érdemi lépéseket tesz a függetlenség felé.

Ugyanilyen véleményt fejtett ki a Moody’s Ratings is a skót osztályzat bejelentéséhez fűzött elemzésében. A Moody’s közölte: nem tartozik alapeseti előrejelzési forgatókönyvei közé Skócia függetlenné válása, ha azonban ez mégis bekövetkezik, az lefelé ható nyomást gyakorolhat a skót adósosztályzatra, mivel növelné az intézményi keretrendszerrel kapcsolatos bizonytalanságokat, és pénzügyi stabilitási kockázatokat is előidézhet.

Napirenden a skót függetlenség

A Skóciában kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) első számú politikai programja azonban a skót függetlenség elnyerése. Erről 2014-ben már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55,3 százalékos többséggel. Az újabb függetlenségi referendum kiírása azonban a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazás óta ismét folyamatosan napirenden van.

Ez azzal magyarázható, hogy a brit szavazók közül országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt. Az SNP azóta rendszeresen hangoztatja, hogy elkerülhetetlenné vált az újabb függetlenségi népszavazás, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London kiszakította az Európai Unióból.

