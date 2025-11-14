Négy méterrel maradt le az Európa-bajnokságról Szoboszlai csapatának, a Liverpoolnak a stadionja
Hiába költöttek az elmúlt évtizedekben több mint 86 milliárd forintnyi fontot Szoboszlai Dominik csapatának, a Liverpoolnak a stadionjára, az mégsem bizonyult alkalmasnak Európa-bajnokság színvonalú meccsek megtartására. Háborognak is a szurkolók, ám a szabály az szabály.
Márpedig az UEFA szabályzata szerint, az Európa-bajnokság keretében szervezett mérkőzéseket csak olyan stadionban lehet rendezni, amelyekben
a játéktérnek a szabványos 105 méterszer 68 méter méretűnek kell lennie.
A Liverpool focicsapat otthona, az Anfield-stadion bővítése különböző fázisokban történt, és többféle költségszámítás létezik.
- A stadion Main Stand részének bővítése körülbelül 110 millió fontba került.
- Az Anfield Road End bővítésére eredetileg nagyjából 60 millió font volt tervezve,
- de később ez 80 millió fontra emelkedett a kialakítás változása és építési költségek növekedése miatt.
- 2014-ben a klub egy teljes környezeti rehabilitációs tervet is bejelentett, melynek költsége 260 millió font volt.
- Ez tartalmazott egy stadionbővítést, amelynek során növelték az ülések számát, és a része volt a környék fejlesztése is.
A lelátó nagyobb, a pályaméret kicsi
De hiába a nagyobb lelátó, ha a pálya méretei nem megfelelők, az UEFA pedig igencsak akkurátusnak bizonyult. Az Anfield pályája ugyanis mindössze 101 méter hosszú.
Az Anfieldet tehát mindössze négy méter miatt zárták ki az Eb-mérkőzések megrendezésére alkalmas stadionok listájáról.
Ez volt az UEFA hivatalos magyarázata arra, hogy a patinás, nagy érdeklődést kiváltó meccseket szervező csapat stadionja miért nem vehet részt az Európa-bajnokságon.
Ez a kilenc stadion bizonyult alkalmasnak a 2028-as Eb-mérkőzések lebonyolítására:
- Wembley – 86 ezer férőhely (London)
- Tottenham Hotspur Stadion – 60 ezer férőhely (London)
- Walesi Nemzeti Stadion – 73 ezer férőhely (Cardiff)
- Manchester City Etihad Stadionja – 58 ezer férőhely (Manchester)
- Everton Stadion – 50 ezer férőhely (Liverpool)
- St James’ Park – 50 ezer férőhely (Newcastle)
- Villa Park – 48 ezer férőhely (Birmingham)
- Hampden Park – 51 ezer férőhely (Glasgow)
- Dublin Aréna – 50 ezer férőhely (Dublin)
A torna nyitómérkőzését 2028. június 9-én a Cardiff City Stadionban játsszák.
A Világgazdaság korábban megírta, hogy kisebb kihagyás után Európa harmadik legnagyobb sörgyártója visszatér az európai labdarúgás körforgásába. A megállapodás értelmében a Carlsberg kizárólagos forgalmazási jogokat élvez a labdarúgó-Európa-bajnokságra, valamint hirdetései láthatók lesznek a pálya menti hirdetőtáblákon.