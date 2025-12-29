Lázár János váratlanul eltörölte az autópálya-matricát egy szűk körnek, Ursula von der Leyenéknek elege lett Szlovákiából: hadat üzentek Amerikának – az év legolvasottabb közéleti hírei

Lázár János nagy felmentést adott az autópálya-matrica megvásárlása alól, Amerikának hadat üzenetek, Brüsszel és Szlovákia hajba kapott, Európa legnagyobb városa elszipkázná Budapesttől a békecsúcsot, levegőben az izraeli végítélet-repülőgép – címszavakban talán így lehetne összefoglalni, milyen közéleti témák érdekelték leginkább a Világgazdaság olvasóit az idén.

Lázár János váratlanul eltörölte az autópálya-matricát egy szűk körnek / Fotó: Lázár János / Facebook

Persze az év 365 napján sok víz lefolyt a Dunán, így aztán bizonyos történetek már jóval előrehaladottabbak, mint amilyen állapotot egy-egy top cikk adott esetben leír, mégis rendkívül tanulságos felidézni, hogy milyen sztorik tették markánssá a 2025-ös évet a közélet területén.

Lázár János különös döntést hozott az autópálya-matricákról

A hétfő mindig nehéz. Reggel vezetői értekezletek, délután parlament és amikor időm van, akkor intézem a Lázárinfón kapcsán felszaporodott ügyeket – így kezdte egy április hétfőn Lázár János a Facebookon egy szokványosnak induló videóüzenetét. Aztán hamar kiderült, hogy nem szokványos dolgokról esik szó.

Merthogy az építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy egy kérdés nyomán, amelyet a Lázárinfón kapott, megbeszélte a kollégáival, hogy

a 3,5 tonna fölötti oldtimer járműveknek elengedik az útdíjat.

Lázár János egyből jelezte, hogy valószínűleg néhány tucat vagy maximum száz darab ilyen jármű lehet az országban, tehát nem ez fogja kilyukasztani a költségvetést.

A döntés hátterében az áll, hogy így szeretnék megköszönni az oldtimereseknek azt a munkát, hogy a magyar járműgyártás remekműveit legalább részben igyekeznek megmenteni.

Hadüzenet Amerikának

A nyári izraeli-iráni háború csúcspontján, amikor Amerika beszállt a zsidó állam mellett a konfliktusba, azonnal eszkalálódni látszott a helyzet.

Jemen ugyanis bejelentette, hogy belép az izraeli–iráni háborúba Irán oldalán, és hadat üzen Izraelnek és az Egyesült Államoknak.

A döntést a jemeni hadsereg részéről Jahja Szarí dandártábornok jelentette be, aki saját közösségimédia-fiókján tette közzé az üzenetet: „Jemen hivatalosan belépett a háborúba (az Egyesült Államok és Izrael ellen). Tartsák távol hajóikat területi vizeinktől”