Lázár János váratlanul eltörölte az autópálya-matricát egy szűk körnek, Ursula von der Leyenéknek elege lett Szlovákiából: hadat üzentek Amerikának – az év legolvasottabb közéleti hírei

Lázár János nagy felmentést adott az autópálya-matrica megvásárlása alól, Amerikának hadat üzenetek, Brüsszel és Szlovákia hajba kapott, Európa legnagyobb városa elszipkázná Budapesttől a békecsúcsot, levegőben az izraeli végítélet-repülőgép – címszavakban talán így lehetne összefoglalni, milyen közéleti témák érdekelték leginkább a Világgazdaság olvasóit az idén.
Persze az év 365 napján sok víz lefolyt a Dunán, így aztán bizonyos történetek már jóval előrehaladottabbak, mint amilyen állapotot egy-egy top cikk adott esetben leír, mégis rendkívül tanulságos felidézni, hogy milyen sztorik tették markánssá a 2025-ös évet a közélet területén.
Lázár János különös döntést hozott az autópálya-matricákról
A hétfő mindig nehéz. Reggel vezetői értekezletek, délután parlament és amikor időm van, akkor intézem a Lázárinfón kapcsán felszaporodott ügyeket – így kezdte egy április hétfőn Lázár János a Facebookon egy szokványosnak induló videóüzenetét. Aztán hamar kiderült, hogy nem szokványos dolgokról esik szó.
Merthogy az építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy egy kérdés nyomán, amelyet a Lázárinfón kapott, megbeszélte a kollégáival, hogy
a 3,5 tonna fölötti oldtimer járműveknek elengedik az útdíjat.
Lázár János egyből jelezte, hogy valószínűleg néhány tucat vagy maximum száz darab ilyen jármű lehet az országban, tehát nem ez fogja kilyukasztani a költségvetést.
A döntés hátterében az áll, hogy így szeretnék megköszönni az oldtimereseknek azt a munkát, hogy a magyar járműgyártás remekműveit legalább részben igyekeznek megmenteni.
Hadüzenet Amerikának
A nyári izraeli-iráni háború csúcspontján, amikor Amerika beszállt a zsidó állam mellett a konfliktusba, azonnal eszkalálódni látszott a helyzet.
Jemen ugyanis bejelentette, hogy belép az izraeli–iráni háborúba Irán oldalán, és hadat üzen Izraelnek és az Egyesült Államoknak.
A döntést a jemeni hadsereg részéről Jahja Szarí dandártábornok jelentette be, aki saját közösségimédia-fiókján tette közzé az üzenetet: „Jemen hivatalosan belépett a háborúba (az Egyesült Államok és Izrael ellen). Tartsák távol hajóikat területi vizeinktől”
A nyilatkozatot megelőzően a jemeni hadsereg közleményt adott ki, amelyben
- elítélte az izraeli támadásokat Gázában,
- Libanonban,
- Szíriában,
- valamint más arab és iszlám országokban.
A közlemény szerint Izrael – teljes amerikai támogatással – az egész térség destabilizálására törekszik. Ez tehát ijesztően hatott, de mint utóbb kiderült, nagyobb volt a füstje, mint a lángja és nagyon hamar tető alá hozták az izareli-iráni háború lezárását.
Brüsszelnek elege lett Szlovákiából
November végén írtunk arról, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Szlovákiával szemben. Robert Fico ezzel kapcsolatban azonnal kijelentette, hogy nem vonják vissza az alkotmánymódosítást.
A szeptemberi alkotmánymódosítás számos témakört ölel fel. Egyebek mellett az alaptörvénybe került a férfi és a női nem kizárólagos létezése, szigorodtak az örökbefogadás feltételei, tilossá vált a béranyaság és rögzítették a férfiak és a nők közötti egyenlőséget az elvégzett munkáért járó bérezésre vonatkozóan.
Az alkotmánymódosítást azzal indokolták, hogy segítségével rögzíthető Szlovákia szuverenitása kulturális és etikai kérdésekben, valamint kulcsfontosságú jogstabilitás tekintetében is, mivel egyértelművé válik, hogy
sem az Európai Unió jogi normái, sem a nemzetközi szerződések nem élveznek elsőbbséget a szlovák alaptörvénnyel szemben,
amennyiben ellentétesek az utóbbiban megfogalmazott alapvetésekkel.
Európa legnagyobb városa elszipkázná Budapesttől a békecsúcsot
Szintén novemberben történt, hogy az oroszok és az ukránok közötti közvetlen tárgyalások helyszíneként ajánlotta fel Isztambult Recep Tajjip Erdogan török elnök a tettrekészek koalíciójával tartott online megbeszélésen. Jeleztre, hogy a török vezetés mind a két féllel kapcsolatban van.
Az Interfax összefoglalója szerint a török államfő jelezte, hogy Törökország folytatja diplomáciai erőfeszítéseit, hogy megszervezze a közvetlen megbeszélést az oroszok és az ukránok között a konfliktus tartós rendezése érdekében.
Hogy végül, hol lesz a békecsúcs, az egyelőre bizonytalan, tekintve, hogy jelenleg éppen Putyin elnöki rezidenciája ellen végrehajtott állítólagos ukrán dróntámadás a feje tetejére állított minden békefolyamatot.
Levegőbe emelkedett az izraeli végítélet-repülőgép
Az izraeli-iráni háború kellős közepén felszállt Izrael hivatalos állami repülőgépe, a Sion szárnya a Ben Gurion repülőtérről. Mivel a célállomását nem hozták nyilvánosságra, nagy riadalmat keltett.
A kormánygépet korábban válsághelyzetek idején is használták, így a nyári felszállása újabb diplomáciai vagy katonai lépés előjele is lehetett volna. A Boeing–767-es típusú gép a miniszterelnök és az államelnök biztonságos szállítására szolgál, fedélzetén tárgyalóteremmel és védelmi rendszerekkel felszerelve.
A Sion szárnya – melyet sokszor a végítéletgépnek neveznek – Izrael kormányának hivatalos repülőgépe, melyet az Egyesült Államok Air Force One-jához hasonló szerepben használnak. Az erősen átalakított és titkosított gépet elsősorban a miniszterelnök és az államelnök nemzetközi útjaihoz alkalmazzák.
A gép célja, hogy válsághelyzetekben is mozgásban tartsa az izraeli kormányzati vezetést.