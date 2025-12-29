Új csővezeték épül: rengeteg üzemanyag és olaj érkezik majd Szlovákiából Magyarországra – elindult a Mol hatalmas beruházása

Sorra telnek meg a hazai olajvezeték-depók, amelyekből már meg is kezdték a csövek kihelyezését a Mol új termékvezetékének kijelölt nyomvonala mentén. A lefektetendő vezetéken főleg gázolaj, de benzin és más olajtermék is érkezik majd Magyarországra, mégpedig hatalmas mennyiség.

Kilométereken át kígyóznak a főleg gázolaj importjára lefektetendő csövek / Fotó: Horváth Lilla

A csövek gyártója a rajtuk olvasható felirat alapján a lengyelországi Izostal és a szintén lengyel Ferrum cég. A csövek a Csepeli Szabadkikötőbe érkeztek (vagy még érkeznek), ahonnan több mint 500 fuvarral jutnak kéttucatnyi depóba.

A mintegy két éven át tartó csőfektetéssel és a kiegészítő munkákkal várhatóan 2027 első negyedében végez a kivitelező, de a tervezett beruházás volumene és komplexitása miatt ettől akár jelentősen el is térhetnek.

A komplexitás egyebek mellett abból adódik, hogy a nyomvonal több tucat hazai települést érint, utakat, vizeket, vasutat és más építményeket keresztez, létesítményeket közelít meg, illetve kerül ki. A Világgazdaság a projekt indulásáról már beszámolt, akkor számos további részletet is közölt.

A vezeték építésének célja a szlovák és a magyar rendszer összekapcsolása. Mivel e cél ezzel a beruházással meg is valósul, a termékvezetéket a Mol nem kívánja továbbvezetni.

A Slovnafttól érkező termékeket szükség esetén a százhalombattai Dunai Finomító területén lévő működő terméktávvezeték üzemközpontja a meglévő csővezetékeken eljuttathatja más hazai felhasználási helyekre, például Tiszaújvárosba vagy Szajolba.

Tiszaújváros és Tiszapalkonya, valamint Pozsony között jelenleg vasúton utazik a gázolaj a Világgazdaság nyári cikke szerint. Ennek érdekében a Mol beruházást végzett az ottani iparvágányokon, amelyek üzemeltetésére a Rail Cargo Hungaria nyert el megbízást.

Csökken a vasúti és a vízi fuvarozás

Az építendő cső kapacitása évi 1,65 millió tonna. A tervek szerint motorikus gázolajat, motorikus benzint, vegyipari benzint, később esetleg vegyipari gázolajat is behoz rajta a Mol. A gázolajban nem lesz bioösszetevő. Várhatóan minimum kétszer annyi gázolaj érkezik, mint benzin.