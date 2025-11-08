Deviza
EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
aszály
Iránban
Teheránban
Maszúd Peszeskján
Mohszen Ardakani
vízhiány

Egy közel 17 millió fős fővárost evakuálhatnak a vizhiány miatt

Évtizedek óta a legsúlyosabb aszály tombol a térségben. Teheránban az alacsony csapadékszint "szinte egy évszázad óta példa nélküli" - jelentette ki októberben egy helyi vezető. Most a város evakuálásán gondolkodnak.
MTI
2025.11.08, 06:09

Lehet, hogy az aszály okozta vízhiány miatt ki kell költöztetni Teherán lakóit, ha az év végéig nem esik az eső - figyelmeztetett Maszúd Peszeskján iráni elnök televíziós beszédében pénteken. Iránban évtizedek óta a legsúlyosabb aszály tombol. Teheránban az alacsony csapadékszint "szinte egy évszázad óta példa nélküli" - jelentette ki októberben egy helyi vezető.

Air Pollution in Tehran
Fotó: Middle East Images via AFP

"Ha nem esik, be kell vezetnünk a víz adagolását Teheránban november vége és december között" - jelentette ki az elnök az állami televízió által sugárzott beszédében.

"Még ha adagoljuk is, ha addig nem esik az eső, nem lesz vizünk és evakuálnunk kell Teheránt" - figyelmeztetett az államfő, aki arra nem tért ki, hogy szerinte miként lehet evakuálni egy tízmilliós nagyvárost.

Az IRNA hivatalos hírügynökség által idézett Behzad Parsza, a teheráni vízművek igazgatója vasárnap figyelmeztetett, hogy két héten belül elfogyhat a fővárosban az ivóvíz.

A Teheránt ivóvízzel ellátó víztározók egyikében, az Amir Kabir nevét viselőben mindössze 14 millió köbméter víz van, azaz a tárolóképessége 8 százaléka - mutatott rá Parsza.

Szerdán a vízművek tartományi igazgatója, Mohszen Ardakani hangsúlyozta az állami televízióban, hogy Teherán lakossága az elmúlt hat hónapban 10 százalékkal csökkentette a vízfogyasztását.

A nyáron száraz és meleg éghajlatú fővárosban gyakran esős az ősz, a télen pedig kemény hideg és havazás is előfordul.

Médiajelentések szerint az elmúlt időszakban a város több negyedében is takarékossági okokból leállították a vízszolgáltatást, a gyakori nyári leállások után.

A Tasnim hírügynökség szerint idén Iránban 152 milliméterre, azaz az utóbbi 57 év átlagánál 40 százalékkal kevesebbre csökkent a csapadékmennyiség.

Egyes tartományokban a csökkenés 50-80 százalékos volt - közölte a hírügynökség szerint Mohammad Reza Kavianpúr, a teheráni vízgazdálkodási kutatóintézet vezetője, aki szerint az országnak "válságos helyzetre kell felkészülnie".

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu