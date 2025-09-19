Ebből balhé lesz: döntött a vidéki nagyváros, brutálisan megemelte a temetői díjakat – mostantól a hétszeresébe kerül a sírhelyek megváltása

Világrekord díjemelést hajtott végre Pécsen az önkormányzat. A városban a temetői sírhelyek újraváltásának ára több száz százalékkal emelkedett — közölte a Bama.hu.

Pécs temetői nehéz helyzetbe kerültek / Fotó: Cedric Pasquinei / Hemis / AFP

Csak gratulálni tudok a pécsi közgyűlés azon képviselőinek és természetesen Pécs város polgármesterének, akik megszavazták a pécsi temetői sírhelyek megváltási összegének nyolcszorosára történő megemelését – fogalmazott a közösségi oldalán Huba Csaba, Vasas-Somogy-Hird volt pécsi önkormányzati képviselője.

A díjemelés sem oldja meg a csődközeli helyzetet

A peremvárosi temetőkben (pl. Vasas-Somogy-Hird) az út melletti sírhelyek 25 éves újraváltási díját 5 240 Ft-ról 37 500 Ft-ra, minden más helyen fekvő síroknál pedig 4 250 Ft-ról 33 750 Ft-ra emelték fel a díjat. "Ezt hívják „PÉCSISÉGNEK” tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő urak és hölgyek? Szégyenletesnek tartom, amikor az alacsony nyugdíjjal rendelkező idős korosztályt sarcolják meg a közeli hozzátartozóik sírhelyének megváltásakor,

ugyanakkor 15 000 000 Ft-ot költenek Majka koncertjére. Uraim és hölgyeim! Ezt sürgősen át kellene gondolni! Ezek az összegek amúgy sem fogják megoldani a város csődközeli állapotát. Ez botrány!

— fogalmazott a képviselő.

Ilyen botrány még nem volt: addig szekálta a polgármester a helyi céget, hogy most visszaveszi a befizetett adóját – tízmilliókat bukhat a vidéki város

Egyszerre nagyot emelni vagy többször kicsit?

A poszt megjelenése után a lap megpróbált a pécsi temetőnél érdeklődni, de nem jártak sikerrel. A jobboldal ellenezte az emeléseket, de a baloldal kitartott mellette. Ezekből az emelésekből egyébként volt több is, de azok nem voltak ilyen drasztikusak. Az önkormányzati vezetése azzal védekezik, hogy régen volt emelés és az önköltségi ár alatt biztosítják a szolgáltatásokat.

Amennyiben helytállóak a számok – és a nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján azok –, akkor egy gyors számítás alapján az is kiderült, hogy ezek milyen mértékű díjemelésnek felelnek meg:

694 százalékos emelésről beszélünk. Ez világviszonylatban is példátlan.

— közölte a Bama.