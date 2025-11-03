Kapu Tibor űrutazása után jön a magyar űrkongresszus

A tavalyi nagy siker után idén is űrkongresszust tartanak Balatonfüreden. A cél változatlan, az űrkutatás iránti érdeklődés felkeltése és az ismeretterjesztés. A rendezvényt szervező Orion Űrnemzedék közhasznú alapítvány közleménye szerint a tavalyi seregszemle célja az volt, hogy elősegítse a tudásmegosztást, a hálózatépítést, a jövő űrkutatóinak inspirálását, valamint a tudományos és ipari szereplők közötti együttműködés erősítését.

Nagy jövő állhat a magyar űrkutatás előtt / Fotó: AFP

Idén azonban továbblépnek, ugyanis immár van lehetőség a megvalósult magyar űrutazásnak köszönhetően eredményeket, tapasztalatokat is bemutatni. Emellett az is fókuszba kerül, hogy az eredményeket a laikusok számára is érthető módon „tálalják”.

A rendezvény a fiataloknak is szól, ugyanis a jövő generációja számára az űrkutatás előrelépési lehetőséget is jelenthet.

Az alapítványban fontosnak tartják, hogy a tanárok is megismerkedjenek az űr oktatásának fontosságával, ugyanis csak így tudják segíteni tanítványaikat az űrkutatás világának felfedezésében.

Természetesen maga a rendezvény kiemelt célja, maga Kapu Tibor expedíciójának bemutatása lesz.

Folytatódik a magyar űrprogram

Kapu Tibor után újabb magyar utazhat a Nemzetközi Űrállomásra. Kapu Tibor után Cserényi Gyulát is elküldi Magyarország a Nemzetközi Űrállomásra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint, aki azzal indokolta a döntést, hogy hazánk már az első misszióból is sokat profitált. A tárcavezető a nap folyamán az előző küldetést is levezénylő Axiom Space vállalat vezetőjével is találkozik, hogy egyeztessen a magyar űrprogram folytatásáról, amely iránt a kormány teljes mértékben elkötelezett.

Szijjártó Péter szerint a magyar űrkutatási és

űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál,

majd felidézte, hogy az Axiom-küldetés hatvan olyan kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, amelyeket földi körülmények között nem lehet végrehajtani. Ebből huszonötöt Kapu Tibor végzett el, együttműködve magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel.