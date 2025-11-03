Deviza
Kapu Tibor űrutazása után jön a magyar űrkongresszus

Az idei év az űrkutatás éve idehaza. Kapu Tibor űrutazása is ráirányította a figyelmet a hazai űrkutatásra.
Andor Attila
2025.11.03, 14:34
Frissítve: 2025.11.03, 14:43

A tavalyi nagy siker után idén is űrkongresszust tartanak Balatonfüreden. A cél változatlan, az űrkutatás iránti érdeklődés felkeltése és az ismeretterjesztés. A rendezvényt szervező Orion Űrnemzedék közhasznú alapítvány közleménye szerint a tavalyi seregszemle célja az volt, hogy elősegítse a tudásmegosztást, a hálózatépítést, a jövő űrkutatóinak inspirálását, valamint a tudományos és ipari szereplők közötti együttműködés erősítését.

űrkutatás
Nagy jövő állhat a magyar űrkutatás előtt / Fotó: AFP

Idén azonban továbblépnek, ugyanis immár van lehetőség a megvalósult magyar űrutazásnak köszönhetően eredményeket, tapasztalatokat is bemutatni. Emellett az is fókuszba kerül, hogy az eredményeket a laikusok számára is érthető módon „tálalják”. 

A rendezvény a fiataloknak is szól, ugyanis a jövő generációja számára az űrkutatás előrelépési lehetőséget is jelenthet. 

Az alapítványban fontosnak tartják, hogy a tanárok is megismerkedjenek az űr oktatásának fontosságával, ugyanis csak így tudják segíteni tanítványaikat az űrkutatás világának felfedezésében. 
Természetesen maga a  rendezvény kiemelt célja, maga Kapu Tibor expedíciójának bemutatása lesz. 

Folytatódik a magyar űrprogram 

Kapu Tibor után újabb magyar utazhat a Nemzetközi Űrállomásra. Kapu Tibor után Cserényi Gyulát is elküldi Magyarország a Nemzetközi Űrállomásra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint, aki azzal indokolta a döntést, hogy hazánk már az első misszióból is sokat profitált. A tárcavezető a nap folyamán az előző küldetést is levezénylő Axiom Space vállalat vezetőjével is találkozik, hogy egyeztessen a magyar űrprogram folytatásáról, amely iránt a kormány teljes mértékben elkötelezett.
Szijjártó Péter szerint a magyar űrkutatási és

 űripari programból az egész magyar gazdaság nagyon sokat profitál, 

majd felidézte, hogy az Axiom-küldetés hatvan olyan kísérletet végzett el a Nemzetközi Űrállomáson, amelyeket földi körülmények között nem lehet végrehajtani. Ebből huszonötöt Kapu Tibor végzett el, együttműködve magyarországi vállalatokkal, kutatóműhelyekkel, egyetemekkel, oktatási intézményekkel.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

