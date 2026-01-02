Zelenszkij Putyin-alteregót ültetne korrupció miatt távozó helyettese székébe – az jön, aki mindent tud

Volodimir Zelenszkij nem csak az oroszok ellen hadakozik: az ukrajnai korrupciós vizsgálatok szinte a dolgozószobájáig értek, a közvetlen környezetéhez tartozó Timur Mindics külföldre menekült – majd a lakásán talált aranyvécéről híresült el –, nagy hatalmú kabinetfőnöke és jobbkeze, Andrij Jermak november végén lemondott. Zelenszkij az új évbe lépve megnevezte új helyettesét, két héttel azután, hogy a példátlan korrupciós feltárások ellenére 90 milliárd eurót kapott az Európai Unió vezetőitől a csődtől való megmeneküléshez és a háború folytatásához.

Ukrajnai korrupció: Jermaknak a székébe került, Budanovnak meg egy újat hozott/ Fotó: AFP

A Jermak posztjára felkért személy már első ránézésre is azonos háttérrel rendelkezik, mint a titkosszolgálati múltjáról ismert nagy ellensége, Vlagyimir Putyin orosz elnök, akinek csapatai előrenyomulnak az ukrán erőkkel szemben a frontokon, miközben Donald Trump amerikai elnök békekötésre igyekszik bírni a feleket.

Kirilo Budanovról van szó, a titkosszolgálat vezetőjéről, akit sokan az ukrán elitben Jermakhoz hasonlóan korábban is túl hatalmasnak éreztek: ő az, aki mindent tud. A nagy azonosságon túl nagy eltérés is van köztük: az ukrán előszeretettel ad nyugatra interjúkat Oroszország legyőzésének és feldarabolásának elkerülhetetlenségéről – Moszkvában és Kijevben ennek megfelelő népszerűségnek örvend.

Ukrajnának most növelnie kell az összpontosítását a biztonságra, a védelmi erők fejlesztésére és a tárgyalások diplomáciai vonalára

– idézte a Bloomberg Zelenszkijt, aki hozzátette: Budanov mindezeken a területeken nagy tapasztalattal rendelkezik.

Jermak népszerűtlen volt, a helyébe népszerű személy ül – aki mindent tud

Ukrajnában széles körben úgy tekintettek Jermakra, mint aki hatalmas befolyást halmozott fel, és nem is volt népszerű: a kijevi Razumkov Központ márciusi felmérése alapján a megkérdezett ukránok 67 százaléka nem bízott benne.

Budanov kinevezése enyhítheti a Zelenszkijre nehezedő politikai nyomást, mivel egy a hadseregben – és általában Ukrajnában – széles körben tisztelt csoport egyik kiemelkedő alakjára bízna kulcsszerepet. Budanov hazai elismerést vívott ki, többek között azért, mert személyesen is részt vett hírszerzési műveletekben – írta a Bloomberg.