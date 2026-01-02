Ukrajna figyelmeztet: véres provokációra készülhet a Kreml az ortodox karácsony idején

A Kreml a január 7-i ortodox karácsony előestéjére vagy az ünnepre nagyszabású, emberéleteket követelő provokációt készít elő – figyelmeztetett pénteken az ukrán külföldi hírszerző szolgálat.

Az ukrán hírszerzés szerint Moszkva emberéleteket követelő provokációt készít elő az ortodox karácsonyra / Fotó: AFP

A Facebookon nyilvánosságra hozott közlemény szerint a Kreml célja az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások meghiúsítása.

„Az említett művelet összetett jellegű. A Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája elleni állítólagos támadás után azt észleljük, hogy

a Kreml új, hamis információkat terjeszt annak érdekében, hogy felkészítse az orosz és a külföldi közvéleményt a helyzet további súlyosbodására”

– hívta fel a figyelmet a hírszerzés.

A hivatal nagy valószínűséggel azt prognosztizálta, hogy a manipulatív befolyásolásról áttérnek az orosz titkosszolgálatok általi fegyveres provokációra, amely jelentős emberi áldozatokat követel majd.

A Kreml szerint az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávolságú drónt, amely az orosz elnök novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta.

„A várható időpont a Julián-naptár szerinti karácsony előestéje vagy az ünneplés időszaka. A provokáció helyszínéül vallási intézményt vagy más, komoly szimbolikus jelentőséggel bíró létesítményt választhatnak Oroszországban, illetve Ukrajna ideiglenesen megszállt területein” – közölte a hírszerzés.

Kiemelték, hogy az Ukrajna érintettségét bizonyító hamis bizonyítékok előállításához az oroszok nyugati gyártmányú csapásmérő drónok roncsait tervezik felhasználni, amelyeket a frontvonalról szállítanak a provokáció helyszínére.

„A félelem kihasználása és az emberéleteket követelő, más ország által végrehajtott terrorcselekmények teljes mértékben megfelelnek az orosz titkosszolgálatok munkastílusának.

A Putyin-rezsim ezt a taktikát Oroszországon belül már többször alkalmazta, most pedig ugyanezt a modellt kifelé exportálják, amit közvetve az Oroszországi Föderáció legmagasabb rangú tisztségviselőinek nyilvános nyilatkozatai is megerősítenek” – hangsúlyozta a külső hírszerzés.