Most már biztos: új olajvezeték épül Magyarország felé: ennek nagyon örülhet a Mol – kiírták a közbeszerzést

Magyarország az olajpiacon is tranzitszerepbe léphet. Az új olajvezeték mintegy 300 kilométer hosszúságú lesz és jövőre már át is adhatják.
Hecker Flórián
2026.01.02, 19:26
Frissítve: 2026.01.02, 20:11

Kiírták a tendert a magyar határtól induló új olajvezeték megépítésére Szerbiában – írta meg a helyi sajtó pénteken. 

új olajvezeték, csővezeték, pipeline
Új olajvezeték épül Magyarország felé, ennek most nagyon örülhet a Mol / Fotó: PHOTOCREO Michal Bednarek / Shutterstock

Az RTS egészen pontosan arról számolt be, hogy kiírták a közbeszerzést a magyar határtól Újvidékig (Novi Sad) tartó kőolajvezeték megépítésére. A közbeszerzést a pancsovai (Pančevo) Transnafta hirdette meg és a kivitelezési munkálatokra, valamint a szakmai felügyeletre vonatkozik.

Az információ hivatalos, azt a szerb Bányászati és Energiaügyi Minisztériumban megerősítette az RTS-nek, azaz a szerb közszolgálati televíziónak. Az ajánlatok benyújtásának határideje február 5.

Új olajvezeték épül Magyarország felé

Ahogy azt a pályázati dokumentációban kifejtették, a kőolajvezeték

  1. az importútvonalak diverzifikálása
  2. és a hazai piac biztonságosabb ellátása érdekében épül, 

mivel jelenleg az egyetlen útvonal, amelyen keresztül Szerbia kőolajat importál, a JANAF-on (Adria-kőolajvezeték) keresztül vezet, amely jelenleg nem üzemel.

A kőolajvezeték Szerbián áthaladó szakasza 113 kilométer hosszú, maximális kapacitása pedig évi 5,5 millió tonna kőolaj.

A vezeték útvonala

  • Magyarkanizsától (Kanjiža)
  • Zenta (Senta),
  • Ada,
  • Óbecse (Bečej)
  • és Zsablya (Žabalj)
  • érintésével haladna Újvidékig (Novi Sad).

Az új kőolajvezetékről hosszabb ideje szó van, Magyarországot kötné össze Szerbiával. A beruházás magyar oldali költsége mintegy 130 milliárd forint, az elzőzetes tervek szerint a projekt 2025 végén kaphat engedélyt, az átadása pedig 2027-re várható.

Mindez Magyarország olajtranzitszerepét is erősítheti, miközben valamelyest csökkentheti az Adria- és a Barátság vezetékektől való függőséget.

A magyar és a szerb kormány még 2025 február közepén tett vállalást egy új kőolajvezeték építésének a megkezdésére, amely mindkét ország energiabiztonságát érdemben növeli. Az összesen 304 kilométer hosszú vezeték teljes hosszából 180 kilométer idehaza a Százhalombatta–Algyő–Röszke útvonalon valósul meg.

Az új olajvezeték kiépítése mindeközben nemcsak az energiabiztonságot javítja, hanem elősegíti a kereskedelmi kapcsolatok mélyítését is, hiszen stabil és kiszámítható ellátási láncot teremt az energiaszektorban.

Ráadásul Magyarország az olajpiacon is tranzitszerepbe léphet, erre Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetője hívta fel a figyelmet korábban. Mindez nemcsak gazdasági haszonnal jár – hiszen a tranzit után díjat lehet felszámolni –, hanem hazánk geopolitikai súlyát is növeli a régióban.

Ennek most nagyon örülhet a Mol

Tekintve, hogy lényegében küszöbön áll a hivatalos bejelentése annak, hogy a Mol vásárolhatja meg a szerb olajvállalatot, a NIS-t az oroszoktól, az újonnan kiépülő kőolajvezetéknek, amely tehát a százhalombattai finomítót kötné végső soron össze a pancsovaival, nagy öröm a Mol számára.

Arról, hogy pontosan, hol tart most a NIS-ügy, az alábbi cikkben írtunk részletesen.

Máris pánikolnak a szerbek, hogy a Mol veszi meg az oroszoktól az olajcégüket: megszólalt az elnök, elmondta a valóságot
Küszöbön a történelmi üzlet megkötése, beindultak a rémhírek. A Mol lehet az oroszok után a szerb olajtársaság többségi tulajdonosa, ezt pedig bizonyos körök nem fogadják jól. Vucic elnök most tisztázta a helyzetet.

