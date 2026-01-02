Valamit nagyon tud az EKB elnöke: négyszer annyit keres, mint a világ második legbefolyásosabb embere - és a várható nyugdíjáról még nem is esett szó

A Lagarde által 2024-ben keresett 726 ezer euró közel a négyszerese, az amerikai jegybank, a Federal Reserve elnöke, Jay Powell fizetésének. Powell javadalmazását az Egyesült Államok egyik szövetségi törvénye határozza meg, és jelenleg évi 203 ezer dollárban (172 720 euróban) van maximalizálva.

Elégedett lehet Christine Lagarde, az EKB elnöke – négyszer annyit keres, mint amerikai kollégája / Fotó: AFP

Csak hogy a nagyságrendekkel tisztában legyünk: 726 ezer euró durván 280 millió forint. Bár Lagarde teljes javadalmazása szerény a nagy uniós vállalatok vezérigazgatóinak fizetéséhez képest, a brit lap elemzése rávilágít arra, hogy mennyire korlátozott a javadalmazás átláthatósága az EKB-nál. A központi bankra ugyanis nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú szabályok, mint az EU tőzsdén jegyzett vállalataira, amelyek előírják, hogy „teljes és megbízható képet” kell adniuk minden igazgatójuk javadalmazásáról.

Fabio De Masi európai parlamenti képviselő, a német radikális baloldali BSW párt elnöke „botrányosnak” nevezte, hogy a Deutsche Bank vezérigazgatója,

Christian Sewing részletesebb tájékoztatást ad a nyilvánosságnak a fizetéséről, mint Madame Lagarde.

Sewing 2024-ben 9,8 millió eurót keresett.

De Masi arra szólította fel az EKB-t, hogy vezessen be a tőzsdén jegyzett vállalatokra vonatkozó európai bérközzétételi szabályokhoz hasonló standardot. „Az EKB elnökének és az EU legjobban fizetett tisztviselőjének az elszámoltathatóság aranyszabványát kellene képviselnie” – mondta.

Lagarde-ot alapbére önmagában is az EU legjobban fizetett tisztviselőjévé teszi.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen éves alapbére ugyanis 21 százalékkal alacsonyabb.

Tízezrek lakhatásra és egyéb célokra

Az alapbérén felül Lagarde az FT elemzése szerint mintegy 135 ezer euró értékű juttatásban részesül lakhatásra és egyéb célokra. Az EKB éves jelentése ugyanakkor nem tartalmaz egyedi bontást az igazgatósági tagok természetbeni juttatásairól.

Lagarde emellett becslések szerint évi 125 ezer eurót keres azzal, hogy tagja a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) – az úgynevezett „központi bankok bankja” – igazgatótanácsa 18 tagú testületének.