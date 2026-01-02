Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Emelkedéssel startoltak el a globális tőzsdeindexek az új évben, tűzijátékkal kezdi az évet a holland sztárrészvény

Optimista évkezdés a meghatározó tőzsdéken. Ázsiában a Baidu, Európában az ASML papírjai lőttek ki.
Murányi Ernő
2026.01.02, 16:43
Frissítve: 2026.01.02, 17:16

A japán Nikkei kivételével emelkedtek magyar idő szerint kora délutánig pénteken a nemzetközileg is meghatározó részvényindexek. Európában az ASML nyújt kiváló teljesítményt.

ASML Holding - Photo Illustration
Nagyot mennek az ASML részvényei / Fotó: NurPhoto via AFP

Az év első kereskedési napján Ázsiában a hongkongi tőzsde brutális erősödéssel rajtolt el, miközben Sanghajban jóval visszafogottabb volt az optimizmus. A Hang Seng ugyanis 2,7 százalékkal lódult meg, miután a Baidu részvényei több mint 9 százalékkal emelkedtek arra a friss hírre, hogy a kínai technológiai óriás leválasztja és tőzsdére viszi MI-csipeket gyártó leányvállalatát, a Kunlunxin Technology Ltd.-t. 

A sanghaji index viszont csupán 0,1 százalékkal nőtt, míg a japán Nikkei 0,4 százalékkal csökkent.

Az indiai és a szingapúri tőzsdéken is magasabban zártak az indexek, az Asia Dow pedig 1,3 százalékkal került feljebb.

Európában mindegyik főbb tőzsdemutató javított, a legnagyobb mértékben a közel 1 százalékkal ralizó spanyol IBEX 35 és a milánói FTSE MIB. A DAX  0,4 százalékos, a párizsi CAC 40 0,6 százalékos, míg a londoni FTSE 0,3 százalékkal került pluszba. 

A kontinens sztárrészvénye a csipgyártó gépek gyártására specializálódott ASML volt, amely csaknem 8 százalékkal, 995 euróig száguldott napközben, miután az Aletheia Capital eladásról rögtön vételre módosította a holland papírokra adott ajánlását.

Emelkedéssel indult az év a Wall Streeten is, ám a Dow Jones kisvártatva a negatív tartományba csúszott, hogy aztán ismét múlt évi záróértéke fölé emelkedjen, ha csak minimálisan, azaz 0,1 százalékkal is. A Nasdaq viszont 0,9, az S&P 500 0,5 százalékkal nőtt. 

Amerikában is az ASML papírjaira vetették magukat a befektetők, sőt a Micron is több mint 6 százalékkal lőtt ki.

A nemesfémek is jó napot fogtak ki, az arany kurzusa 0,6, az ezüsté 3,6 százalékkal tört felfelé. Sőt, még a bitcoin is 1,4 százalékkal értékelődött fel.

Jól szerepel a forint is. Az euró árfolyama 0,2 százalékkal, 383,48 forintra, míg a dolláré ugyanilyen mértékben 326,75 forintig csúszott vissza.

Az euró-dollár keresztárfolyam 0,1 százalékkal, 1,1735-re süllyedt.

Remélhetőleg,ó a jó hangulat kitart a Budapesti Értéktőzsde hétfői nyitásáig is.

 

