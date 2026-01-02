Német fizetések: úgy tesznek, mintha még mindig Trabanton zötyögnének, pedig Audiban száguldanak - hiába a busás javadalmazás, továbbra is tabu a téma

„Szeretném én azokat a problémákat” – kacsint egyik-másik honfitársunk, amikor arról olvas, hogy a német gazdaság nehézségekkel küzd, nem tud kikecmeregni a gödörből, versenyképessége megroggyant. Ilyenkor a német fizetésekre gondol, amelyek közép-európai aggyal tényleg vonzók 35 évvel a régió kommunista rezsimjeinek összeomlása után is. Ehhez a témához nyúl évindító vezető anyagában a Spiegel, számunkra is rendkívül tanulságos módon. Tudtuk, hogy a németek utálnak beszélni a fizetésükről?

Német fizetések: utálnak róla beszélni, és vannak, akik úgy érzik, még mindig a Trabanton zötyögnek / Fotó: AFP

Előrevetésül két „bölcsesség”, meg fogjuk látni, mennyire megalapozottak:

a fizetések sohasem egyenlítődnek ki, földrajzilag sem, az elégedettséget, illetve a zavart nem a fizetések szintje határozza meg.

Ergo: nincs ellentét a gazdasági problémák jelentkezése és a viszonylag magas jövedelmek közt egy adott történelmi pillanatban, ha azonban a pillanat sok évre nyúlik, akkor az előbbiek biztosan alá fogják ásni az utóbbiakat. A német gazdaság pedig évek óta képtelen növekedni, blatáns versenyképességi gondokkal küzd, és ezzel visszafogja egész Európát, különös tekintettel a mi régiónkra.

A fizetések meg? No, erről a németek nem szeretnek beszélni. Pedig az átlagos német bruttó fizetés messze megelőzi az uniós átlagot, és csak néhány EU-tagállam büszkélkedhet magasabbal.

Német fizetések: elakad a társaságban a beszélgetés

Egy kicsit furcsa, nem? – indít a kérdéssel az online Spiegel újévi vezető anyaga. Flensburgtól Füssenig szinte minden lagziban fel lehet oldani az addig ismeretlen asztaltársak közti feszültséget azzal a kérdéssel, hogy: „Mivel foglalkozol?” Hamarosan élénk beszélgetés alakul ki. A látszólag logikus folytatást azonban már teljesen elfogadhatatlannak tartják: „És mennyit keresel?”

Kínos csend, torokköszörülés, témaváltás. Aki akarja, ki is próbálhatja.

Magyarországon ez a társalgási téma néhány évtizede teljesen természetes volt, ma már sokkal kevésbé – ez köznapi tapasztalat, felmérési kimutatást a változásról nem találtunk. A német lap ellenpéldaként a briteket említi, ahol az álláshirdetések szinte mindig tartalmazzák a fizetést is, vagy az északiakat: a norvégok például online le tudják kérdezni az adóhivataltól egymás jövedelmét.