Fel kell készülnie a MÁV-nak: az európai nagy városokat brutálisan gyors vasúti hálózattal akarják összekötni

Az EU nagy sebességű vasúti hálózat kiépítésével fokozná Európa versenyképességét. A terv előírná a határokon átnyúló távolsági szolgáltatások összehangolását, valamint a szabványosítást és az engedélyezést.
VG/MTI
2025.11.05, 14:29
Frissítve: 2025.11.05, 14:34

Az Európai Unió nagy sebességű vasúti hálózat kiépítésével, valamint a légi és a vízi közlekedésben megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok használatával fokozná Európa versenyképességét – közölte Raffaele Fitto kohézióért és reformokért felelős biztos az Európai Bizottság közlekedési csomagjának bemutatásakor, szerdán.

vonat vasút EU
Az EU nagy sebességű vasúti hálózat kiépítésével fokozná Európa versenyképességét / Fotó: Only France / AFP

Az uniós biztos hangsúlyozta, az Európai Bizottságnak a versenyképesség és a fenntarthatóság megerősítését célzó terve felgyorsítja a beruházásokat azzal a céllal, hogy az Európai Unió közlekedési rendszere hatékonyabbá, hozzáférhetőbbé, tisztábbá és ellenállóbbá váljon.

A nagy sebességű vasúti hálózatok kiépítésére vonatkozó cselekvési terv azokat a lépéseket határozza meg, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 2040-re gyorsabb és jobban összekapcsolt európai hálózat jöjjön létre. Célja, hogy csökkentse az utazási időt, és a vasutat vonzóbb közlekedési formává tegye a rövid távú légi utazásokkal szemben. Közölte: ez növeli az utasok számát, valamint fellendíti a regionális gazdaságokat és a turizmust.

A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) építve a terv 

a főbb csomópontot jelentő városok legalább óránkénti 200 kilométeres vagy még nagyobb sebességű vasúti összeköttetését irányozza elő.

A terv előírná az uniós szintű irányítás megerősítését, a határokon átnyúló távolsági szolgáltatások összehangolását, valamint a szabványosítást és az engedélyezést.

A rövidebb utazási időkön túl a terv enyhíti a torlódásokat, és felszabadítja a kapacitást a hagyományos vonalakon, elősegíti az éjszakai vonatjáratokat, az árufuvarozást és a katonai mobilitást, miközben erősíti Európa versenyképességét a turizmus és az ipar területén.

A terv megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokba történő beruházások fellendítését is célozza a légi és a vízi közlekedésre összpontosítva. 

Az uniós bizottság azt kívánja elérni, hogy 2035-ig körülbelül 20 millió tonna fenntartható üzemanyag álljon rendelkezésre, amihez mintegy 100 milliárd euró beruházásra van szükség.

A főbb csomópontot jelentő városok legalább óránkénti 200 kilométeres vagy még nagyobb sebességű vasúti összeköttetését irányozzák elő / Fotó: Európai Bizottság

„A biológiai és nem biológiai üzemanyagok hazai termelésének felgyorsításával Európa csökkentheti az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségét, növelheti iparágai versenyképességét, és globálisan vezető szerepet tölthet be a tiszta energiára való áttérésben” – fogalmazott az uniós biztos.

Fitto elmondta, az uniós bizottság szerint 2027-ig legalább 2 milliárd eurót kell befektetni fenntartható alternatív üzemanyagok előállításába. Ebből 300 millió eurót a hidrogénalapú üzemanyagok támogatására a légi közlekedés és a hajózás számára, 446 millió eurót a szintetikus repülőgép-üzemanyaggal és tengeri szállítást végző hajók üzemanyagával kapcsolatos fejlesztésekbe, 133,5 millió eurót az üzemanyagokkal kapcsolatos kutatásba és innovációba. A brüsszeli testület emellett egy kísérleti projekt elindítását tervezi 2025 végéig, amelynek célja legalább 500 millió euró mozgósítása a szintetikus repülőgép-üzemanyaggal kapcsolatos projektekre.

A terv célja az is, hogy megerősítse a nemzetközi partnerségeket a globális üzemanyag-termelés bővítése és az uniós fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő import vonzása érdekében, miközben biztosítja a tisztességes versenyt az uniós gyártók számára – tette hozzá az uniós biztos.

A magyar vasúttal kapcsolatos legnagyobb bejelentést Lázár János építési és közlekedési miniszter tette még tavaly nyáron. Közölte, hogy a kormány összesen egymilliárd eurós hitelkérelemmel fordult az Európai Beruházási Bankhoz. A hitel újabb egymilliárd euróval egészül ki az állam részéről, és így mintegy 880 milliárd forintot meghaladó értékben valósulhat meg a vasútpálya-építési program.

A  meghirdetett programból azonban nem derült ki, hogy konkrétan hol lesznek fejlesztések. A MÁV és a minisztérium eddig csupán annyit közölt, hogy 

  • 660 kilométernyi pályát újítanak fel, 
  • ezáltal 119 kilométer lassújel szűnik meg.

