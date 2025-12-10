Csúszik egy évet a török atomerőmű átadása - a kínai ahol tud, segít
A török energiaügyi miniszter elmagyarázta, miért halasztották el az ország első atomerőműve, az Akkuyu üzembe helyezését. Alparslan Bayraktar több tényezőt is ismertetett, mindegyike független a kivitelezőtől.
Az Oroszországgal kötött szerződés eredetileg azt írta elő, hogy az erőmű már 2025 áprilisában termelje meg az első áramot. A határidőt azonban közel egy évvel ki kellett tolni. A miniszter szerint olyan tényezők késleltették a projektet, mint a
- koronavírus-járvány,
- a különféle szankciók
- és a szükséges berendezések szállítási nehézségei.
Például a német Siemens cég megtagadta a már kifizetett turbinák leszállítását, ami körülbelül másfél évvel késleltette a projektet. Továbbá az Egyesült Államok befagyasztotta a tervező és kivitelező Roszatom munkájának kifizetésére használt török pénzeszközöket, mivel januárban szankciókat vezettek be a Gazprombankra – idézi fel a hírről beszámoló orosz lap. (A Wall Street Journal jelentése szerint az Egyesült Államokban befagyasztották a Gazprombanktól a JPMorgan Banknak átutalt 2 milliárd dollárt, amelyet az Akkuyu atomerőmű építésére szántak. A cikk arról számol be, hogy a Gazprombank 9 milliárd dollár hitelt nyújt az erőműnek. 2022 nyarán 3 milliárd dollárt utaltak át a Citi Bankon keresztül, majd további 2 milliárd dollárt a JPMorganon keresztül a török Ziraat banknak. A Gazprombank akkoriban még nem volt szankciók alatt. Egy újabb, a JPMorganon keresztül folyósított 2 milliárd dolláros hitelrészletet az USA Igazságügyi Minisztériuma állított meg.)
A lendület kitart
Ennek ellenére a török fél továbbra is optimista. az első erőművi blokk 2026-ban, a többi pedig 2028-ban szeretné átadni. Alparslan Bayraktar hangsúlyozta, hogy ez a projekt nemcsak az energiaszektor, hanem Törökország nukleáris szektorban szerzett egyedi technológiáinak és tapasztalatainak megszerzése szempontjából is kulcsfontosságú.
A Roszatom a build-own-operate rendszerben építi Törökország első atomerőművét. A létesítménynek négy modern reaktora lesz. elnök korábban azt mondta, hogy az erőmű üzembe helyezése 10 százalékkal növelheti az ország villamosenergia-termelését, és akár 50 milliárd dollárral is bővítheti a gazdaságát.
Alekszandr Novak, az Oroszországi Föderáció miniszterelnök-helyettese már korábban jelezte, hogy a Siemens nem szállította le a Németországban gyártott berendezéseket. valójában ez nem a saját döntése volt, hanem a német szabályozó hatóság nem adta meg rájuk az exportengedélyt. Ezeket a turbinákat végül kínai berendezésekkel helyettesítették.
Akkuyu bevonzotta a Westinghouse-t
Törökország azonban békés célú atomenergiáról szóló memorandumot írt alá az Egyesült Államokkal. Így lehetséges, hogy a Westinghouse építi majd az ország következő atomerőműveit. Ezzel kapcsolatban a mesterséges intelligencia felidézi, hogy a Westinghouse már 2014-ben együttműködött a kínai SNPTC-vel és a török EUAS-sal egy négyblokkos atomerőmű törökországi építéséről, AP1000-as reaktorokkal.