Eldőlt: lebontják Magyarország legismertebb fürdőjét, fognak csodálkozni a külföldiek – itt a menetrend, hogyan építik újjá

Jövőre lesz tervpályázat, 2027-ben készülnek el a kiviteli tervek és 2028-ban kezdődhet a Tófürdő tényleges fejlesztése – írta a Termál Online.

2028-ban kezdődhet a gyógyfürdő teljes körű megújítása / Fotó: Connect Images / AFP

Múlt héten közmeghallgatást tartottak Hévízen. Naszádos Péter polgármester elmondta: 2026 márciusában nemzetközi tervpályázatot írnak ki a Hévízi Tófürdő és a kórház fejlesztésére. 2027 a kiviteli tervek éve lesz, a tényleges fejlesztés 2028-ban indulhat.

A beruházás több ütemben történik, de a polgármester szeretné, ha a központi fürdőház bontása már 2027-ben megtörténne, és ez lenne a fejlesztés első üteme.

Jelenleg a Tófürdő csak szabadtéren látogatható. A belépés a Festetics Fürdőházon keresztül történik, ahol működik a terápiás részleg, a wellness, a Vitál Bár és a Medio Büfé.

A mozgássérült vendégek számára új koedukált öltözőt és betegbeemelő liftet alakítottak ki.

A Tófürdő 8:30-kor nyit, a fürdési idő október 26. és február 8. között 16 órakor zárul.

A kétórás belépő 3000 forint,

diákoknak

és 60 év felettieknek 2500 forint.

Egyórás hosszabbítás 1500 forint,

az időtúllépés pótdíja 1000 forint félóránként.

A jegyárak tartalmazzák a wellness- és szaunarészleg használatát is, de a Hévízi Szobakiadók Szövetsége tagjainál megszálló vendégek kedvezményt kapnak:

teljes árú jegy 2700 forint,

nyugdíjas jegy 2250 forint.

Hévíz városa decembertől rendszeresen nyilvánosságra hozza a gyógytó állapotára vonatkozó adatokat, miután az önkormányzat és a Szent András Reumakórház együttműködési megállapodást kötött. A céljuk, hogy elejét vegyék a hévízi Tófürdőt érintő álhíreknek és városi legendáknak.

Naszádos Péter polgármester szerint tizenkét éve semmilyen hivatalos együttműködés nem volt Hévíz önkormányzata és a gyógyfürdő között. A szerződés értelmében az intézmény mostantól adatokat ad át a városnak, amelyeket a helyhatóság közzétehet, így mindenki naprakész képet kaphat a gyógytó állapotáról. Először december 10. után publikálják a számokat.