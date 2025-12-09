Deviza
EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF330.03 -0.1% GBP/HUF438.98 -0.31% CHF/HUF409.5 0% PLN/HUF90.76 -0.02% RON/HUF75.41 -0.2% CZK/HUF15.82 -0.12% EUR/HUF383.73 -0.23% USD/HUF330.03 -0.1% GBP/HUF438.98 -0.31% CHF/HUF409.5 0% PLN/HUF90.76 -0.02% RON/HUF75.41 -0.2% CZK/HUF15.82 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,570.17 +0.64% MTELEKOM1,726 -1.6% MOL2,930 +0.55% OTP33,830 +0.48% RICHTER9,680 +1.89% OPUS544 +0.74% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,300 0% BUMIX10,205.39 +0.27% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,381.91 +1.46% BUX108,570.17 +0.64% MTELEKOM1,726 -1.6% MOL2,930 +0.55% OTP33,830 +0.48% RICHTER9,680 +1.89% OPUS544 +0.74% ANY7,060 0% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,300 0% BUMIX10,205.39 +0.27% CETOP3,804.18 +1.46% CETOP NTR2,381.91 +1.46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
tervpályázat
Hévízi Szobakiadók Szövetség
Tófürdő

Eldőlt: lebontják Magyarország legismertebb fürdőjét, fognak csodálkozni a külföldiek – itt a menetrend, hogyan építik újjá

Pár éven belül lebontanák az ikonikus központi fürdőházat, majd 2028-ban kezdődhet a gyógyfürdő teljes körű megújítása. A városvezetés jövő márciusban nemzetközi tervpályázatot ír ki a fejlesztésre.
VG
2025.12.09., 21:01

Jövőre lesz tervpályázat, 2027-ben készülnek el a kiviteli tervek és 2028-ban kezdődhet a Tófürdő tényleges fejlesztése – írta a Termál Online

 2028-ban kezdődhet a gyógyfürdő teljes körű megújítása / Fotó: Connect Images / AFP

Múlt héten közmeghallgatást tartottak Hévízen. Naszádos Péter polgármester elmondta: 2026 márciusában nemzetközi tervpályázatot írnak ki a Hévízi Tófürdő és a kórház fejlesztésére. 2027 a kiviteli tervek éve lesz, a tényleges fejlesztés 2028-ban indulhat.

A beruházás több ütemben történik, de a polgármester szeretné, ha a központi fürdőház bontása már 2027-ben megtörténne, és ez lenne a fejlesztés első üteme.

Jelenleg a Tófürdő csak szabadtéren látogatható. A belépés a Festetics Fürdőházon keresztül történik, ahol működik a terápiás részleg, a wellness, a Vitál Bár és a Medio Büfé.

A mozgássérült vendégek számára új koedukált öltözőt és betegbeemelő liftet alakítottak ki.

A Tófürdő 8:30-kor nyit, a fürdési idő október 26. és február 8. között 16 órakor zárul.

  • A kétórás belépő 3000 forint, 
  • diákoknak 
  • és 60 év felettieknek 2500 forint. 
  • Egyórás hosszabbítás 1500 forint, 
  • az időtúllépés pótdíja 1000 forint félóránként.

A jegyárak tartalmazzák a wellness- és szaunarészleg használatát is, de a Hévízi Szobakiadók Szövetsége tagjainál megszálló vendégek kedvezményt kapnak: 

  • teljes árú jegy 2700 forint, 
  • nyugdíjas jegy 2250 forint.

Hévíz városa decembertől rendszeresen nyilvánosságra hozza a gyógytó állapotára vonatkozó adatokat, miután az önkormányzat és a Szent András Reumakórház együttműködési megállapodást kötött. A céljuk, hogy elejét vegyék a hévízi Tófürdőt érintő álhíreknek és városi legendáknak.

Naszádos Péter polgármester szerint tizenkét éve semmilyen hivatalos együttműködés nem volt Hévíz önkormányzata és a gyógyfürdő között. A szerződés értelmében az intézmény mostantól adatokat ad át a városnak, amelyeket a helyhatóság közzétehet, így mindenki naprakész képet kaphat a gyógytó állapotáról. Először december 10. után publikálják a számokat.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Zsigó Róbert

Történelmi pillanat: óriási szállítmány érkezett a Dunán a Szegeden épülő BYD-gyárba, ezek már a gyártósorok – videó a 6000 tonna kirakodásáról

3 perc
Hévízi Szobakiadók Szövetség

Eldőlt: lebontják Magyarország legismertebb fürdőjét, fognak csodálkozni a külföldiek – itt a menetrend, hogyan építik újjá

Pár éven belül lebontanák az ikonikus központi fürdőházat, majd 2028-ban kezdődhet a gyógyfürdő teljes körű megújítása.
1 perc
lánc

Máris új boltokat nyit Magyarországon az orosz kiskereskedelmi lánc: ezeket a vidéki helyszíneket nézte ki a Mere-Basket – kezd forró lenni a helyzet a Lidlnek

A Basket Plus közölte, hogy a Mere cégcsoport hosszú távú célkitűzése, hogy a következő években további üzleteket nyisson Magyarországon.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu