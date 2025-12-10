Új üzletágba vág bele a Mercedes, kínaiakkal állnak össze, a világ leggazdagabb városában nyújtanak szolgáltatást
A Mercedes-Benz Group AG partnerségre lép a kínai Momenta Global Ltd. szoftverfejlesztővel, hogy önvezető autókat állítson üzembe a Lumo Mobility számára Abu-Dzabiban. Ez a német autógyártó első robotaxi-projektje - írja a Bloomberg.
A cél az úgynevezett négyes szintű önvezetés, amely lehetővé teszi, hogy a sofőr levegye a kezét a kormányról és a szemét az útról.
- A technológia a következő, januárban debütáló új generációs S-Class modellben debütál.
- Az önvezető-szoftveres hátteret a kínai a Lumo Mobility adja, amely a K2 Group technológiai vállalat leánycége.
- A vállalkozás engedélyt kapott autonóm járművek üzemeltetésére az Egyesült Arab Emírségekben, elsőként Abu-Dzabiban.
A globális autógyártók egyre gyakrabban állnak össze kínai szoftvercégekkel, hogy felgyorsítsák autonóm közlekedési fejlesztéseiket és kordában tartsák az elszálló költségeket.
Ez tovább növeli a német autóipar Kínától való függőségét.
A német gyártók kényszerhelyzetben vannak, öldöklő a verseny az elektromos autók piacán, ugyanakkor visszaesőben van a kereslet a hagyományos autóknál, így zsugorodnak a profitmarzsok.
A tengerentúlon az amerikai szereplők, például a Waymo és a Cruise már elkezdték a robotaxi-szolgáltatások első hullámát, a kínai startupok - köztük a Momenta Global és a WeRide - gyors ütemben terjeszkednek külföldön, együttműködve neves gyártókkal. A Momenta Global a BMW számára szállít rendszereket Kínában, és 2026-tól robotaxi szolgáltatást tervez indítani az Uberrel Németországban.
A 2016-ban alapított Momenta Global Kína egyik vezető önvezető autókra szakosodott szoftvercége. Nem járműveket gyárt, hanem teljes rendszereket szállít, amelyeket valós közlekedési adatok hatalmas mennyiségén tanítanak be.
Az abu-dzabi kezdeményezés a Mercedes új MB.OS nevű szoftverén fut majd, amely lehetővé teszi a partnerek számára, hogy összetett alkalmazásokat - köztük magas szintű automatizált vezetési funkciókat - építsenek a vállalat központi operációs rendszerére. A stratégia lehetővé teszi, hogy a Mercedes megtartsa az irányítást a mag-szoftver felett, miközben a drága, speciális területeken - például az önvezető algoritmusoknál - külső partnerekre támaszkodik.
Sávot váltott a Mercedes
A Merci-rajongókat erősen megrázta, amikor a patinás márka a közelmúltban minden csinnadratta nélkül, feltűnésmentesen eltávolította stratégiájából a már korábban is sok vitát kiváltó „luxus” szót. A Kecskeméten is jelentős gyártókapacitást fenntartó autógyártó a jövőben a luxus helyett minden árkategóriában „prémiumjárműveket” kínál - írta a német Handelsblatt üzleti hírportál.
Ola Kallenius, a Mercedes vezérigazgatója állítólag már nyáron is elhatárolódott a vitatott „luxus” szótól, amelyet a cég belső nyilvánossága általában egyszerűen „L-szóként” emlegetett. A kifejezés ugyanis erősen megosztó volt mind az alkalmazottak, mind a vevők körében.