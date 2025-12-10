Most mindenki láthatja, mit érnek a kínai elektromos autók: brutális balesetet szenvedett az egyik legnépszerűbb modell, szó szerint kettészakadt – tanulságos, mi történt az akkumulátorral

December 1-jén súlyos baleset történt Sanghajban: egy Nio EC6 nagy sebességgel ütközött egy betonakadálynak, a hátsó rész levált a kabinról, az utasok azonban sértetlenek maradtak. Az eset ismét reflektorfénybe rántotta a kínai elektromos autók biztonsági problémáit.

A balesetben részt vevő Nio EC6 kínai elektromos autó akkumulátora valahogyan épségben maradt, a pontos okok vizsgálata azonban még folyamatban van / Fotó: NurPhoto via AFP

Sanghaj külvárosában december 1-jén egy Nio EC6 SUV-kupé súlyos balesetet szenvedett, amikor nagy sebességgel ütközött egy keskeny betonakadálynak.

A baleset következtében a karosszéria hátsó része levált a járműről, miközben az utasfülke épségben maradt.

A Nio hivatalos közleménye szerint a jármű fedélzeti rendszere azonnal jelentette az ütközést, és a cég azonnal értesült a történtekről.

Mindkét utas kórházba került, de életveszélyes sérülést nem szenvedtek. A Nio megerősítette, hogy az ütközés pillanatában a vezetőtámogató rendszer nem volt aktív, az ajtók a becsapódás után automatikusan kinyíltak, a kilincsek pedig működésbe léptek. Az akkumulátorcsomag nem mutatott tüzet vagy hőfejlődést, ami az elektromos járművek biztonsági szempontjából kiemelkedő jelentőségű.

Van mit javítani a kínai elektromos autók biztonságán

A helyi rendőrség továbbra is vizsgálja a baleset pontos körülményeit. Bár az interneten képek jelentek meg a jármű hátsó részének leválásáról, a teljes szerkezeti viselkedésről csak a hivatalos elemzés után lehet pontos következtetéseket levonni.

Ez az eset rávilágít arra, mennyire összetett az elektromos járművek baleseti viselkedésének értékelése egyetlen, rendkívüli ütközés alapján. Az EC6 biztonsági és akkumulátor-teljesítményének szélesebb körű megítélése a hivatalos vizsgálat lezárása után lesz megbízható.