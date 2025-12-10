Deviza
Most mindenki láthatja, mit érnek a kínai elektromos autók: brutális balesetet szenvedett az egyik legnépszerűbb modell, szó szerint kettészakadt – tanulságos, mi történt az akkumulátorral

Egy Nio EC6 SUV-coupe két részre szakadt egy Sanghaj külvárosi balesetben, de a jármű utasai csodával határos módon sértetlenül szálltak ki. A kínai elektromos autó akkumulátora épségben maradt, a pontos okok vizsgálata pedig még folyamatban van.
VG
2025.12.10, 05:50

December 1-jén súlyos baleset történt Sanghajban: egy Nio EC6 nagy sebességgel ütközött egy betonakadálynak, a hátsó rész levált a kabinról, az utasok azonban sértetlenek maradtak. Az eset ismét reflektorfénybe rántotta a kínai elektromos autók biztonsági problémáit.

An NIO Auto Store in Yantai kínai elektromos autó
A balesetben részt vevő Nio EC6 kínai elektromos autó akkumulátora valahogyan épségben maradt, a pontos okok vizsgálata azonban még folyamatban van / Fotó: NurPhoto via AFP

Sanghaj külvárosában december 1-jén egy Nio EC6 SUV-kupé súlyos balesetet szenvedett, amikor nagy sebességgel ütközött egy keskeny betonakadálynak. 

A baleset következtében a karosszéria hátsó része levált a járműről, miközben az utasfülke épségben maradt. 

A Nio hivatalos közleménye szerint a jármű fedélzeti rendszere azonnal jelentette az ütközést, és a cég azonnal értesült a történtekről.

Mindkét utas kórházba került, de életveszélyes sérülést nem szenvedtek. A Nio megerősítette, hogy az ütközés pillanatában a vezetőtámogató rendszer nem volt aktív, az ajtók a becsapódás után automatikusan kinyíltak, a kilincsek pedig működésbe léptek. Az akkumulátorcsomag nem mutatott tüzet vagy hőfejlődést, ami az elektromos járművek biztonsági szempontjából kiemelkedő jelentőségű.

Van mit javítani a kínai elektromos autók biztonságán

A helyi rendőrség továbbra is vizsgálja a baleset pontos körülményeit. Bár az interneten képek jelentek meg a jármű hátsó részének leválásáról, a teljes szerkezeti viselkedésről csak a hivatalos elemzés után lehet pontos következtetéseket levonni.

Ez az eset rávilágít arra, mennyire összetett az elektromos járművek baleseti viselkedésének értékelése egyetlen, rendkívüli ütközés alapján. Az EC6 biztonsági és akkumulátor-teljesítményének szélesebb körű megítélése a hivatalos vizsgálat lezárása után lesz megbízható.

Merész vállalást tett a Magyarországra tartó kínai elektromosautó-gyártó

Az alapításától eltelt évtizedben folyamatosan és masszívan veszteséges kínai elektromosautó-gyártót az év végére egyenesbe kormányozzák – ígéri William Li. A közép-európai terjeszkedést is zászlajára tűző Nio alapító-vezérigazgatója tiszta lappal indítaná a jövő évet, s erre jó esélyek mutatkoznak.

 

