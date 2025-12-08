Ursula von der Leyen ezt már nem érti: a belgák és a magyarok után újabb uniós ország lázadt fel, ezúttal az egyik legnagyobb – nem adják az orosz vagyont

Váratlanul újabb uniós tagállamról derült ki, hogy akadályozza Ursula von der Leyen nagy tervét a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról. A belga és a magyar ellenállást követően ezúttal Franciaország lázadt fel.

Franciaország fellázadt Ursula von der Leyen terve ellen / Fotó: Jean-Christophe Verhaegen / AFP

Egészen pontosan az történt, hogy Franciaország megvédte a nála parkoltatott, mintegy 18 milliárd eurós orosz vagyonkészletet attól, hogy az EU bevonhassa az úgynevezett jóvátételi hitel kezdeményezésébe.

Immáron tehát nyilvánosan három uniós tagállam mondott nemet az Európai Bizottság elnökének.

Eddig a figyelem főképp Belgiumra irányult, amely nem akar hozzájárulni az orosz pénzek felhasználásához, attól tartva, hogy ezzel törvényt sértene, és egy nemzetközi perben a bíróság elmarasztalná, amelynek beláthatatlan következményei lennének Belgiumra nézve. Aztán napvilágot látott, hogy Magyarország Ursula von der Leyen másik ötletét vétózta meg, és nem megy bele eurókötvények kibocsátásába, hogy abból finanszírozzák Ukrajnát. Most pedig Párizs iratkozott fel az ellenállók sorába.

A Financial Times írta meg hétfőn, hogy a franciák nem adják ki azoknak a bankoknak a nevét, amelyeknél a világ második legnagyobb befagyasztott orosz állami pénzeszköz-felhalmozását tartják. Ezzel azonban bizosan nincs vége a történetnek, a lap szerint ugyanis Franciaországra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy

segítse Ukrajna finanszírozását a 18 milliárd euró értékű orosz szuverén vagyon felhasználásával.

A francia állam két éve makacskodik, és tartja titokban az orosz vagyon zárolásában érintett magánbankok adatait, ez pedig különösen bosszantja Európa ukránpárti tömbjét. Hiszen emiatt nem tudhatják meg, hogy

pontosan mely bankoknál vannak a kívánt pénzek,

mi történik ezek kamatával.

Párizs érvelése pofonegyszerű: ezek ügyféltitoknak minősülnek. Csakhogy most úgy tűnik, Brüsszelnek elege lett a huzavonából, és ezeknek a vagyonoknak a feltárására ismételt vizsgálatot indított. Ez azért sürgető, mert az Európai Bizottság továbbra is kitartóan szorgalmazza a jóvátételi hitelről szóló tervet Ukrajna támogatására. Ennek forrásai pedig a szankciók alatt álló orosz jegybanki eszközök lennének, mégpedig az összes.