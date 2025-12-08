Deviza
EUR/HUF383.44 +0.46% USD/HUF329.16 +0.39% GBP/HUF438.21 +0.31% CHF/HUF408.5 +0.29% PLN/HUF90.64 +0.44% RON/HUF75.34 +0.46% CZK/HUF15.81 +0.24% EUR/HUF383.44 +0.46% USD/HUF329.16 +0.39% GBP/HUF438.21 +0.31% CHF/HUF408.5 +0.29% PLN/HUF90.64 +0.44% RON/HUF75.34 +0.46% CZK/HUF15.81 +0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,279.22 -0.59% MTELEKOM1,742 -0.11% MOL2,952 +0.07% OTP33,820 -0.83% RICHTER9,515 -1.1% OPUS539 +0.19% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS149 -1.34% WABERERS5,240 -0.76% BUMIX10,099.39 -0.29% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,354.21 -0.16% BUX108,279.22 -0.59% MTELEKOM1,742 -0.11% MOL2,952 +0.07% OTP33,820 -0.83% RICHTER9,515 -1.1% OPUS539 +0.19% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS149 -1.34% WABERERS5,240 -0.76% BUMIX10,099.39 -0.29% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,354.21 -0.16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
orosz olaj
Egyesült Államok
Oroszország
Lukoil
pénzügy

Kritikus pontra jutott a Lukoil észak-amerikai leányvállalata: két kisbank tarthatja lélegeztetőn az egész hálózatot

Komoly működési zavarok kezdtek kialakulni a Lukoil amerikai hálózatánál, miután nagyobb bankok sorra fordultak el a cégtől. A Lukoil North America most ideiglenes megoldásokkal tartja életben a fizetési folyamatokat, miközben az elektronikus kifizetések még nem álltak helyre. A következő hetek döntők lehetnek a vállalat jövője szempontjából.
VG
2025.12.08., 12:25

A Lukoil North America pénzügyi nehézségekbe ütközött, miután több amerikai bank megszakította vele az együttműködést az anyavállalatot (Lukoil PJSC) érintő október végi szankciók miatt. A cég most két kisebb, New Jersey-i bankra támaszkodik, annak érdekében, hogy a mindennapi működéséhez szükséges tranzakciókat továbbra is le tudja bonyolítani – ezt az ügyet ismerő források erősítették meg. A BCB Bancorp a friss szankciók után bontotta fel a kapcsolatot, ezért a Lukoil North America új pénzintézetet keresett. A Citibankkal való együttműködés még 2022-ben ért véget, közvetlenül az orosz–ukrán háború kitörése után.

Kritikus pontra jutott a Lukoil North America: két kisbank tarthatja életben a hálózatot
Kritikus pontra jutott a Lukoil North America: két kisbank tarthatja életben a hálózatot / Fotó: NurPhoto via AFP

A Lukoil North America számára létfontosságú a stabil pénzügyi közvetítő, mivel ezen keresztül tudja továbbítani a bevételeket a mintegy 200 amerikai benzinkutat üzemeltető partnerei felé, illetve begyűjteni a vállalatnak járó összegeket. A tranzakciók akadozása miatt egyes franchise-tulajdonosok már csak csekkben kapják meg bevételeiket, mivel az elektronikus kifizetések még nem álltak helyre. A társaság működésének súlypontja New Jersey, ahol közel 110 állomás található – ez nagyjából a hálózat 60 százaléka.

A helyzet megoldásán jelenleg az OceanFirst Bank és a Parke Bancorp dolgozik, melyek a tranzakciók egy részét már átvették, és előkészítik a rendszer újraindítását. Az OceanFirst a források szerint egyeztetést folytat az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Office of Foreign Assets Control (OFAC) hivatalával arról, hogy milyen feltételek mellett biztosíthatná a Lukoil és a benzinkutak közötti elektronikus kifizetések működését.

Az OFAC állásfoglalása szerint 

az amerikai bankok ideiglenes engedéllyel rendelkeznek arra, hogy a Lukoil amerikai leányvállalatának rutinszerű pénzügyi ügyleteit április 29-ig kezeljék. 

A nagyobb bankok azonban továbbra is óvatosak: attól tartanak, hogy a Trump-adminisztráció fokozott figyelmét vonnák magukra. Ezt erősíti, hogy Scott Bessent pénzügyminiszter nemrég pozitív példaként említette a Banco Santander döntését, amely visszavonta finanszírozását a Gunvor Grouptól, egy olyan kereskedőháztól, amely régóta vizsgálatok kereszttüzében áll az orosz kapcsolatai miatt.

A folyamat jelenleg is zajlik, érdemi előrelépés vagy végleges megállapodás nélkül. Az érintett felek többsége nem kívánt nyilatkozni. A következő hetekben várhatóan eldől, hogy sikerül-e a Lukoilnak stabil banki hátteret kiépítenie, vagy tovább nő a bizonytalanság a cég amerikai működése körül.

A Mol vinné az orosz olajvagyont, óriási európai benzinkúthálózat kerülhet magyar kézre

A Mol érdeklődik a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlása iránt, a magyar olajtársaság ezt jelezte is az amerikai hatóságoknak. A Reuters szerint a Mol a Lukoil európai finomítóit és egyes töltőállomásait is megvásárolná, valamint a kazahsztáni és azerbajdzsáni termelőeszközökben is részesedést szerezne. A Lukoil jelenleg közel-keleti befektetők mellett két amerikai olajóriással, az Exonnal és a Chevronnal is tárgyal az eszközök átadásáról. Az Exxon az eddigi hírek szerint leginkább az iraki Nyugat-Kurna-2 olajmezőben meglévő, 75 százalékos Lukoil-részesedésre tarthat igényt.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Egyesült Államok

Kritikus pontra jutott a Lukoil észak-amerikai leányvállalata: két kisbank tarthatja lélegeztetőn az egész hálózatot

A következő hetek döntők lesznek.
5 perc
Szerbia

Lejárt a végső határidő, Szerbia bevállalta az óriási kockázatot – ez a lépés akár teljes összeomlással is végződhet, de lépniük kellett

Szerbia a pénzügyi összeomlás veszélyével néz szembe az amerikai szankciók miatt.
8 perc
Volodimir Zelesznkij

Brüsszel a tagállamoktól kér hitelgaranciát Ukrajna megsegítéséhez, a gyengélkedő német és francia gazdaság viselné a legnagyobb terheket

Ukrajna áprilisra kifogy a pénzből.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu