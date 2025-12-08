Deviza
Trump már most fúrja a Netflix gigabevásárlását

Az amerikai elnök figyelmeztetett: túlságosan erős piaci szereplő jöhet létre a streamingpiacon. Trump megerősítette, amire az iparág már számított: a versenyhatóságok árgus szemekkel fogják vizsgálni a Netflix hetvenkétmilliárd dolláros ajánlatát a Warner Bros. Discoveryre.
VG
2025.12.08, 11:29
Frissítve: 2025.12.08, 12:09

Donald Trump elnök közölte, hogy a Netflix tervezett ügylete, amelynek során felvásárolja a Warner Bros. Discoveryt, versenyhatósági felülvizsgálatot igényel – a tranzakció egy „jelentős piaci részesedéssel” rendelkező vállalatot hozna létre.

Netflix Warner Bros Discovery
A Netflix gigabevásárlását árgus szemekkel fogják vizsgálni a versenyhatóságok / Fotó: Hans Lucas via AFP

Nos, ennek végig kell mennie egy folyamaton, és majd meglátjuk, mi történik 

– mondta Trump, amikor az alku­ról kérdezték. A Netflix társ-vezérigazgatója, Ted Sarandos „fantasztikus ember, nagyon tisztelem őt, de ez nagyon nagy piaci részesedés” – mondta az elnök. 

A 72 milliárd dolláros üzlet a világ első számú streamingszolgáltatóját egyesítené a negyedik helyen álló HBO Maxszal, ami aggodalmakat váltott ki a versenyhatóságonál – no és persze a konkurencia körében – emlékeztet a Bloomberg. 

A Netflix nagybevásárlása átrajzolná a teljes ágazatot

A globális szórakoztatóipar újabb fordulóponthoz érkezett, amikor a Netflix bejelentette, hogy felvásárolja a Warner Bros. Discoveryt, ezzel az eddigi legnagyobb streaming- és stúdióbirodalmat létrehozva. A bejelentés nemcsak a piaci erőviszonyokat rajzolhatja át, hanem hosszabb távon azt is eldöntheti, hogy milyen modell mentén működik majd a streamingpiac a következő évtizedben. 

A várhatóan 2026 harmadik negyedévére időzített tranzakció kapcsán mindkét vállalat vezetése történelmi jelentőségű lépésről beszél,

miközben az iparági szereplők már most találgatják, hogyan alakul át a tartalomgyártás, a verseny és a fogyasztói kínálat. 

  • A megállapodás értelmében a Netflix mintegy 82,7 milliárd dolláros (kb. 30 600 milliárd forintos) vállalatértékelés mellett szerzi meg a Warnert, beleértve film- és televíziós stúdióit, az HBO-t és a HBO Max streamingplatformot is. 
  • A részvényesek 23,25 dollár (kb. 8600 forint) készpénzt és 4,50 dollár (kb. 1665 forint) értékű Netflix-részvényt kapnak minden Warner-papír után, egy előre rögzített árfolyamsáv mellett. 
  • Ez összesen 27,75 dollár (kb. 10 260 forint) részvényenkénti értéket jelent. 
  • A konstrukciót mindkét vállalat igazgatótanácsa egyhangúlag jóváhagyta.

 

A Warner már előre felkészült a versenyhatóság akadékoskodására

A tranzakció egyik feltétele, hogy a Warner Bros. Discovery korábban bejelentett átalakítása lezáruljon: 

a Warner 2026 harmadik negyedévére külön tőzsdei társaságba szervezi át a CNN-t, a TNT Sportsot, a Discovery-csatornákat és a kapcsolódó nemzetközi hálózati portfóliót tömörítő Global Networks üzletágát. 

Ez stratégiai lépés a felvásárlás szabályozói jóváhagyásának megkönnyítése érdekében, hiszen az összevont tartalomportfólió így a streamingre és a stúdiógyártásra koncentrálhat.

