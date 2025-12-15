Erősebb, gyorsabb, drágább? A Samsung következő csúcstelefonja egy bestia lesz – a Galaxy S26 Ultra nagy pofont adhat az Apple-nek

A Samsung a szokásoknak megfelelően 2026 elején indítja el okostelefonjainak új szériáját, a középpontban a Galaxy S26 Ultra áll majd. A modell nemcsak a dél-koreai gyártó kínálatában tölti be a csúcskategóriás szerepet, hanem iránymutató lehet a teljes piac számára is a hardveres képességek, a szoftveres megoldások és a szolgáltatások terén. A felhasználói közösséget azonban hónapok óta leginkább egyetlen kérdés foglalkoztatja: milyen processzorral érkezik a készülék? Ez pedig az árazást is erősen befolyásolja.

A Samsung következő csúcstelefonja egy bestia lesz – a Galaxy S26 Ultra nagy pofont adhat az Apple-nek / Fotó: NurPhoto via AFP

A válasz a friss hatósági dokumentumokból rajzolódik ki. A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) Egyesült Államokban kötelező tanúsítványában két modellazonosító jelent meg: az SM-S948U és az SM-S948B. Előbbi az amerikai szolgáltatói változatra, utóbbi a globálisan forgalmazott, független modellre utal, összhangban a Samsung eddigi elnevezési gyakorlatával. Mindkét készülék az SM8850 jelölést kapta meg, mely a Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 rendszercsip modellkódjának felel meg. Ez gyakorlatilag eldönti a régóta húzódó vitát:

a Galaxy S26 Ultra a Snapdragon legújabb csúcsszoftverével kerül piacra, nem pedig a Samsung saját fejlesztésű Exynos megoldásával.

A kép a további tanúsítványok alapján tovább pontosodik. A kínai kötelező minősítési rendszer adatbázisában az SM-9480 jelzésű változat tűnt fel, mely a helyi piacra készül.

Szintén újdonság, hogy a hatósági iratok szerint a Samsung 60 wattos vezetékes töltést kínál majd a készülékhez, szemben az előd 45 wattos megoldásával. Ez összhangban áll azokkal az értesülésekkel, melyek szerint az 5000 milliamperórás akkumulátor 30 perc alatt akár 80 százalékra is feltölthető lesz, miközben a vezeték nélküli töltés teljesítménye 25 wattra emelkedik.

Nagy a verseny a processzorok között

A Snapdragon és az Exynos összevetése régóta része a Galaxy S széria körüli diskurzusnak. A piaci megítélés szerint a Qualcomm lapkái általában nagyobb nyers teljesítményt és kedvezőbb hőkezelést kínálnak, míg az Exynos csipek energiahatékonyságban és üzemidőben mutatnak előnyöket. A különbségek azonban az elmúlt években egyre kisebbek. Egy november elején kiszivárgott benchmarkteszt alapján

az Exynos 2600 egyszálas teljesítményben 3455 pontot ért el,

míg a Snapdragon 8 Elite Gen 5 2885 pontot.

Többszálas terhelésnél viszont a Qualcomm lapkája bizonyult erősebbnek, 12 396 ponttal az Exynos 11 621 pontjával szemben. Mindezek ellenére a csúcskategóriás modell esetében a vásárlók továbbra is a lehető legerősebb konfigurációt várják el, amit a Snapdragon jelenléte erősít.