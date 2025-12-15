Szárnyal a magyar innováció: hazánk az élvonalba került – elárasztották a világpiacot a magyar találmányok

A világtrendeket is felülmúló ütemben nőtt a szabadalmi bejelentések száma Magyarországon 2024-ben. A friss nemzetközi adatok szerint a hazai innovációs aktivitás látványosan gyorsult, miközben több területen is messze meghaladta a globális átlagot.

Magyarország az élmezőnybe került a növekedés tempóját tekintve a szabadalmi bejelentések terén / Fotó: Who is Danny

A World Intellectual Property Indicators legfrissebb, 2024-es jelentése szerint világszerte közel 3,7 millió szabadalmi bejelentést tettek, ami 4,9 százalékos növekedés egy év alatt. A globális rangsort továbbra is Kína, az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea vezeti, ugyanakkor több ország – köztük Magyarország – a világátlagnál jóval gyorsabb ütemet diktált.

Szabadalmi bejelentések: hazánk az élmezőnyben

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közlése szerint Magyarországon éves összevetésben 17 százalékkal nőtt a szabadalmi bejelentések száma. Ez a dinamika nemcsak nemzetközi összehasonlításban számít kiemelkedőnek, hanem azt is jelzi, hogy erősödik a bizalom a szellemi tőke gazdasági hasznosíthatósága iránt.

Nem csak a szabadalmaknál látható élénkülés. Használatiminta-oltalomra belföldön 9 százalékkal több bejelentés érkezett, miközben a világátlag mindössze 0,3 százalékos növekedést mutatott. Ez arra utal, hogy a magyar fejlesztések és műszaki megoldások védelme egyre tudatosabbá válik.

Kiemelkedő adat érkezett a védjegyek területéről is. Magyar szereplők számára 2024-ben majdnem 16 ezer osztályt tartalmazó védjegyet regisztráltak, ami 44 százalékos növekedés.

Az SZTNH szerint ez világos jelzés: a hazai vállalkozások egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek márkáik felépítésére és jogi védelmére.

Farkas Szabolcs, az SZTNH elnöke hangsúlyozta: a magyar gazdaság versenyképessége azon múlik, mennyire sikerül a szellemi tőkét valódi értékké alakítani. A mostani adatok azt mutatják, hogy a belföldi cégek egyre tudatosabban élnek a szellemitulajdon-védelem eszközeivel.

Ebben fontos szerepet játszik a hivatal az elmúlt években megvalósított szolgáltatásfejlesztésekkel és digitalizációs lépésekkel, amelyek megkönnyítik a magyar bejelentők bekapcsolódását a nemzetközi innovációs körforgásba.