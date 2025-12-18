Deviza
EUR/HUF389,11 +0,04% USD/HUF331,9 +0,17% GBP/HUF443,26 +0,04% CHF/HUF417,36 +0,17% PLN/HUF92,57 +0,28% RON/HUF76,45 +0,07% CZK/HUF15,95 0% EUR/HUF389,11 +0,04% USD/HUF331,9 +0,17% GBP/HUF443,26 +0,04% CHF/HUF417,36 +0,17% PLN/HUF92,57 +0,28% RON/HUF76,45 +0,07% CZK/HUF15,95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 275,85 +0,45% MTELEKOM1 806 +0,33% MOL2 860 -0,42% OTP34 500 +0,58% RICHTER9 710 +1,18% OPUS542 +1,11% ANY7 000 0% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 100 -4,71% BUMIX10 019,94 -0,26% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 411,06 +0,03% BUX109 275,85 +0,45% MTELEKOM1 806 +0,33% MOL2 860 -0,42% OTP34 500 +0,58% RICHTER9 710 +1,18% OPUS542 +1,11% ANY7 000 0% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 100 -4,71% BUMIX10 019,94 -0,26% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 411,06 +0,03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Brüsszel
gazdatüntetések
orosz vagyon
rezsi
Ukrajna
Orbán Viktor
Magyarország
Mercosur

Orbán Viktor: „nekem nincs arra felhatalmazásom, hogy Magyarországot eladósítsam”

A miniszterelnök szerint a befagyasztott orosz vagyon ügye halott. Orbán Viktor az EU-csúcs előtt jelentkezett be élő adásban, és több újságírói kérdésre is válaszolt. Többek között a befagyasztott orosz vagyonról, a gazdatüntetésekről és egy esetleges közös kölcsönről is kérdezték a miniszterelnököt.
VG
2025.12.18, 09:04
Frissítve: 2025.12.18, 10:35

Az Európai Unió vezetői Brüsszelben gyűltek össze, hogy egy újabb csúcstalálkozón vitassák meg az aktuális politikai és stratégiai kérdéseket. A tanácskozás tétje az uniós irányvonal meghatározása a következő évekre. Orbán Viktor miniszterelnök a találkozó kapcsán ismét hangsúlyozta: Magyarország következetesen a béke álláspontját képviseli, és nem támogatja a háború finanszírozását – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor: „Nekem nincs arra felhatalmazásom, hogy Magyarországot eladósítsam” / Facebook / Orbán Viktor

A miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: úgy lehetne a legtalálóbban leírni azt, ami ezekben a napokban zajlik, hogy „Brüsszeli hübrisz a csúcson”. Kiemelte, hogy a szerdai EU–Nyugat-Balkán csúcsot sikerült úgy előkészíteniük, hogy a szerb elnök el sem jött, mivel már négy éve hitegetik, de egy tapodtat sem léptek előre a szerb csatlakozás ügyében. Ismerős szituáció: „jogállamisági problémák” – írta Orbán Viktor, és hozzátette, hogy 

az ukrán csatlakozásnál persze ilyen problémákat nem tártak fel a brüsszeli revizorok.

„De jut majd a hübriszből mára is. Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása. Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál” – írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor élőben az EU-csúcsról: a „befagyasztott orosz vagyon ügye halott”

Orbán Viktor élőben jelentkezett Brüsszelből, az EU-csúcs előtt, és rögtön jelentős kijelentést tett:

Szerintem a befagyasztott orosz vagyon ügye halott. Van elegendő ellenző ország ahhoz, hogy összeálljon az a mennyiségű szavazat, amit itt úgy hívnak, hogy blokkoló kisebbség. Semmi esély arra, hogy itt többség lehet, bár lehet, megpróbálják még egyszer 

– jelentette ki a miniszterelnök. 

Arról is kérdezték, hogy támogatni tudna-e olyan közös hitelt, amelyben Magyarországnak és Szlovákiának nincs pénzügyi felelősségvállalása. Erre azt válaszolta, még nem tudják, hogy a befagyasztott vagyon helyett milyen más javaslatok kerülnek elő. „Én is hallottam sok mindent. Beszéltem olyan emberekkel, akik közel vannak a tűzhöz, de egyelőre senki nem vállalkozott arra, hogy azt mondja, hogy a meghalt koncepció helyett egy új érkezik majd.”

Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos. Van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelességet teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül.

Leszögezte, hogy az az út, melyben közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, sehogy sem járható, ugyanis szerinte a béke felé kellene lépéseket tenni, nem pedig a további háború irányába.

 

Megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden EU-tagállam számára

Az Európai Parlamentben is komoly összecsapások zajlanak: szerdán tárgyalták azt a javaslatot, mely szerint megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára: 

Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni. Abban az esetben a családoknak a rezsiköltsége legalább két, de inkább háromszorosára fog nőni.

Orbán Viktor beszélt a gazdatüntetésekről is: „Nekik két bajuk van most ebben a pillanatban. Az első bajuk az a Mercosur nevű csomag, ami egy szabad kereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, ami megöli a gazdákat. Tehát Magyarország azon országok közé tartozik, aki nem támogatja a Mercosurt.” Elmondása szerint sokat gondolkodtak arról, mi volna jó, és végül az lett a magyar álláspont, hogy Magyarország ezt nem támogatja. Egyelőre úgy látja, hogy nincsenek elegen a Mercosur-ellenzők ahhoz, hogy lehetetlenné tegyék ezt a tervet. 

A másik gondja a gazdáknak a Green Deal, ami azt jelenti, hogy úgy túlszabályozzák a mezőgazdasági munkákat, hogy az komoly költséget és versenyhátrányt jelent. 

Tehát azt kell mondanom, hogy a Mercosur-megállapodásal lábon lövik az európai gazdákat, de még előtte jól összekötözik a lábaikat, hogy semmi esélyük ne legyen egy globális versenyben.

Az Európai Unió vezetéséről a következőt nyilatkozta: „Van két ország, amely egymással háborúban áll, Oroszország és Ukrajna. Itt vagyunk mi, az Európai Unió. És az a terv, hogy az egyik háborúzó fél lefoglalt vagyonát elvesszük, és odaadjuk a másik háborúzó félnek. Ez nem más, mint hadüzenet. Túlterjeszkedés azon, amire nekünk egyébként feladatunk vagy mandátumunk van. Nekünk ebben a háborúban nem szabad beavatkozni, ebből kívül kell maradni, és a békéért kellene dolgozni.”

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu