Az Európai Unió vezetői Brüsszelben gyűltek össze, hogy egy újabb csúcstalálkozón vitassák meg az aktuális politikai és stratégiai kérdéseket. A tanácskozás tétje az uniós irányvonal meghatározása a következő évekre. Orbán Viktor miniszterelnök a találkozó kapcsán ismét hangsúlyozta: Magyarország következetesen a béke álláspontját képviseli, és nem támogatja a háború finanszírozását – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor: „Nekem nincs arra felhatalmazásom, hogy Magyarországot eladósítsam” / Facebook / Orbán Viktor

A miniszterelnök csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: úgy lehetne a legtalálóbban leírni azt, ami ezekben a napokban zajlik, hogy „Brüsszeli hübrisz a csúcson”. Kiemelte, hogy a szerdai EU–Nyugat-Balkán csúcsot sikerült úgy előkészíteniük, hogy a szerb elnök el sem jött, mivel már négy éve hitegetik, de egy tapodtat sem léptek előre a szerb csatlakozás ügyében. Ismerős szituáció: „jogállamisági problémák” – írta Orbán Viktor, és hozzátette, hogy

az ukrán csatlakozásnál persze ilyen problémákat nem tártak fel a brüsszeli revizorok.

„De jut majd a hübriszből mára is. Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása. Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál” – írta a miniszterelnök.

Orbán Viktor élőben az EU-csúcsról: a „befagyasztott orosz vagyon ügye halott”

Orbán Viktor élőben jelentkezett Brüsszelből, az EU-csúcs előtt, és rögtön jelentős kijelentést tett:

Szerintem a befagyasztott orosz vagyon ügye halott. Van elegendő ellenző ország ahhoz, hogy összeálljon az a mennyiségű szavazat, amit itt úgy hívnak, hogy blokkoló kisebbség. Semmi esély arra, hogy itt többség lehet, bár lehet, megpróbálják még egyszer

– jelentette ki a miniszterelnök.

Arról is kérdezték, hogy támogatni tudna-e olyan közös hitelt, amelyben Magyarországnak és Szlovákiának nincs pénzügyi felelősségvállalása. Erre azt válaszolta, még nem tudják, hogy a befagyasztott vagyon helyett milyen más javaslatok kerülnek elő. „Én is hallottam sok mindent. Beszéltem olyan emberekkel, akik közel vannak a tűzhöz, de egyelőre senki nem vállalkozott arra, hogy azt mondja, hogy a meghalt koncepció helyett egy új érkezik majd.”

Magyarországon az alkotmányos helyzet nagyon világos. Van az alkotmányban egy szakasz, amelyik azt mondja, hogy a magyar kormány olyan hitelfelvételhez, amely Magyarország számára fizetési kötelességet teremt, csak parlamenti felhatalmazással járulhat hozzá. Nekem ilyen felhatalmazásom nincs, és nem hiszem, hogy valaha Magyarországon bármilyen miniszterelnök felhatalmazást kap a parlamenttől arra, hogy eladósítsa Magyarországot egy európai uniós hitelen keresztül.

Leszögezte, hogy az az út, melyben közös hitelből finanszírozzák Ukrajnát, sehogy sem járható, ugyanis szerinte a béke felé kellene lépéseket tenni, nem pedig a további háború irányába.

Megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden EU-tagállam számára

Az Európai Parlamentben is komoly összecsapások zajlanak: szerdán tárgyalták azt a javaslatot, mely szerint megtiltják az orosz gáz és olaj használatát minden tagállam számára:

Ez azt jelenti Magyarország számára, hogy ha ez bekövetkezik, akkor a rezsit nem lehet védeni. Abban az esetben a családoknak a rezsiköltsége legalább két, de inkább háromszorosára fog nőni.

Orbán Viktor beszélt a gazdatüntetésekről is: „Nekik két bajuk van most ebben a pillanatban. Az első bajuk az a Mercosur nevű csomag, ami egy szabad kereskedelmi megállapodás lenne a latin-amerikai országokkal, ami megöli a gazdákat. Tehát Magyarország azon országok közé tartozik, aki nem támogatja a Mercosurt.” Elmondása szerint sokat gondolkodtak arról, mi volna jó, és végül az lett a magyar álláspont, hogy Magyarország ezt nem támogatja. Egyelőre úgy látja, hogy nincsenek elegen a Mercosur-ellenzők ahhoz, hogy lehetetlenné tegyék ezt a tervet.