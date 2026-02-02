Pánik az ezüst- és az aranypiacon, zuhannak az árfolyamok, ideges a részvénypiac a gyorsjelentési nagyhét előtt

Ideges kereskedésben az amerikai határidős indexek esését követte az ázsiai részvénypiac. A hét zsúfolásig tele lesz vállalati gyorsjelentésekkel, jegybanki ülésekkel és fontos makrogazdasági adatokkal.

Pánik az arany- és az ezüstpiacon, ideges a részvénypiac a gyorsjelentési dömping előtt / Fotó: CFoto via AFP

Összeomlott az ezüst árfolyama, a hétfői ázsiai kereskedelemben, volt, hogy 5 százalék mínuszban is járt, a pénteki 30 százalékos zuhanás után. Az erősen túlvett piacon kiszorították a tőkeáttételes pozíciókat. Kereskedők szerint a kínai UBS SDIC ezüst határidős alapra nehezedő nyomás is hozzájárult az összeomláshoz.

Ideges befektetők, gyengülő indexek

Az olajárak mintegy 3 százalékkal estek, miután Donald Trump elnök a hét végén közölte: Irán „komolyan tárgyal” Washingtonnal, ami csökkentheti egy amerikai katonai csapás kockázatát az ország ellen.

Az idegesség hatására az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő legszélesebb indexe 1,7 százalékkal süllyedt,

Dél-Korea KOSPI indexe 2,2 százalékot veszített.

A kínai blue chipek indexe változatlan maradt, de az aranyhoz kapcsolódó részvények mélyrepülésbe kezdtek.

A japán Nikkei ritka kivétel volt a nyertesek között, 0,3 százalékkal emelkedett, miután a közvélemény-kutatások szerint Takaicsi Szanae miniszterelnök Liberális Demokrata Pártja földcsuszamlásszerű győzelmet arathat a jövő heti alsóházi választáson.

Egy ilyen győzelem megkönnyítené az agresszív fiskális élénkítő politika megvalósítását, és enyhítené a politikai bizonytalanságot. A hitelből finanszírozott nagyobb költekezés nyomást gyakorolhat a kötvényekre és a jenre; Takaicsi viszont az export szempontjából a gyengébb deviza előnyeit hangsúlyozza.

Gyorsjelentésdömpingre vár a részvénypiac

Európában is sűrű hét következik a gyorsjelentések szempontjából:

az Euro Stoxx piaci kapitalizációjának mintegy 30 százaléka tesz közzé eredményeket.

Az Euro Stoxx 50 és a DAX határidős kontraktusai egyaránt 0,6 százalékkal estek,

a londoni FTSE Futures 0,1 százalékkal csökkent.

Az S&P 500 határidős indexe 0,6 százalékot,

a Nasdaq Futures 0,9 százalékot esett.

Az S&P 500 vállalatainak nagyjából egynegyede jelent ezen a héten. Az S&P 500 egy részvényre jutó eredményének növekedésére vonatkozó előrejelzések jelenleg 11 százalékos éves emelkedést várnak, szemben a korábbi 7 százalékos piaci várakozással.