Pánik az ezüst- és az aranypiacon, zuhannak az árfolyamok, ideges a részvénypiac a gyorsjelentési nagyhét előtt
Ideges kereskedésben az amerikai határidős indexek esését követte az ázsiai részvénypiac. A hét zsúfolásig tele lesz vállalati gyorsjelentésekkel, jegybanki ülésekkel és fontos makrogazdasági adatokkal.
Összeomlott az ezüst árfolyama, a hétfői ázsiai kereskedelemben, volt, hogy 5 százalék mínuszban is járt, a pénteki 30 százalékos zuhanás után. Az erősen túlvett piacon kiszorították a tőkeáttételes pozíciókat. Kereskedők szerint a kínai UBS SDIC ezüst határidős alapra nehezedő nyomás is hozzájárult az összeomláshoz.
Ideges befektetők, gyengülő indexek
Az olajárak mintegy 3 százalékkal estek, miután Donald Trump elnök a hét végén közölte: Irán „komolyan tárgyal” Washingtonnal, ami csökkentheti egy amerikai katonai csapás kockázatát az ország ellen.
- Az idegesség hatására az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő legszélesebb indexe 1,7 százalékkal süllyedt,
- Dél-Korea KOSPI indexe 2,2 százalékot veszített.
- A kínai blue chipek indexe változatlan maradt, de az aranyhoz kapcsolódó részvények mélyrepülésbe kezdtek.
- A japán Nikkei ritka kivétel volt a nyertesek között, 0,3 százalékkal emelkedett, miután a közvélemény-kutatások szerint Takaicsi Szanae miniszterelnök Liberális Demokrata Pártja földcsuszamlásszerű győzelmet arathat a jövő heti alsóházi választáson.
Egy ilyen győzelem megkönnyítené az agresszív fiskális élénkítő politika megvalósítását, és enyhítené a politikai bizonytalanságot. A hitelből finanszírozott nagyobb költekezés nyomást gyakorolhat a kötvényekre és a jenre; Takaicsi viszont az export szempontjából a gyengébb deviza előnyeit hangsúlyozza.
Gyorsjelentésdömpingre vár a részvénypiac
Európában is sűrű hét következik a gyorsjelentések szempontjából:
az Euro Stoxx piaci kapitalizációjának mintegy 30 százaléka tesz közzé eredményeket.
- Az Euro Stoxx 50 és a DAX határidős kontraktusai egyaránt 0,6 százalékkal estek,
- a londoni FTSE Futures 0,1 százalékkal csökkent.
- Az S&P 500 határidős indexe 0,6 százalékot,
- a Nasdaq Futures 0,9 százalékot esett.
Az S&P 500 vállalatainak nagyjából egynegyede jelent ezen a héten. Az S&P 500 egy részvényre jutó eredményének növekedésére vonatkozó előrejelzések jelenleg 11 százalékos éves emelkedést várnak, szemben a korábbi 7 százalékos piaci várakozással.
A fókusz a technológiai óriásokon lesz – az Alphabeten, az Amazonon és az AMD-n –, különösen a mesterséges intelligencia (MI) költségein és hasznain, a Microsoft rosszul fogadott eredményei után.
A Goldman Sachs elemzői szerint az MI-óriások idei tőkekiadásaira vonatkozó konszenzusos becslések
- 561 milliárd dollárra emelkedtek,
- ami 38 százalékos növekedés 2025-höz képest, és
- meghaladják a gyorsjelentési szezon elején várt 540 milliárd dollárt.
Gyengül a jen, stabilizálódott a dollár
A devizapiacon
- a dollár kissé stabilabbnak tűnt, mivel a jen általános gyengesége mellett 0,1 százalékkal, 155,00-re erősödött.
- Az euró ugyanakkor 0,2 százalékkal, 1,1872 dollárra emelkedett, visszakapaszkodva a pénteki 1 százalékos esés egy részéből.
A dollár raliját eredetileg az indította el, hogy Trump a korábbi Fed-kormányzót, Kevin Warsht jelölte a jegybank következő elnökének.
Elemzők szerint Warsh kevésbé valószínű, hogy gyors és agresszív kamatcsökkentéseket sürgetne – nem úgy, mint néhány más lehetséges korábbi jelölt –, bár hangvétele enyhébb lehet, mint a jelenlegi elnöké, Jerome Powellé.
Trump aligha jelölte volna Warsht, ha nem lenne valóban elkötelezett az alacsonyabb kamatok mellett, és erre bőven van bizonyíték, hiszen Warsh úgy véli, a gazdaság képes magasabb ütemű növekedésre, amely nem okoz inflációs nyomást
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Ray Attrill, a NAB devizastratégiájának vezetője.
Ebből adódóan a piacok továbbra is két kamatcsökkentéssel számolnak idén, az első lépést valószínűleg csak júniusban teszi meg az amerikai jegybank, amikor már feltehetően Warsh lesz a Fed elnöke. A határidős piacok 68 százalékos esélyt adnak a kamatok változatlanul hagyására az áprilisi ülésen, és – furcsa módon – szintén 68 százalékot egy júniusi lazításra.
Jegybanki nagyhét jön
Ez a kilátás azonban változhat, ha a pénteken megjelenő januári foglalkoztatási jelentés bármely irányban jelentős meglepetést okoz, feltéve, hogy nem lesz újabb kormányzati leállás, és az adatot valóban közzéteszik.
A héten napirenden van még
- az ausztrál jegybank,
- az Európai Központi Bank és
- a Bank of England monetáris politikai ülése is.
Az RBA, az ausztrál központi bank némileg kilóg a sorból: a piacok mintegy 75 százalékos esélyt adnak annak, hogy negyed százalékponttal, 3,85 százalékra emeli a kamatot, ezzel visszafordítva a tavaly végrehajtott három csökkentés egyikét, az újraéledő infláció megfékezése érdekében.
Iszonyatos korrekció kezdődött az arany és az ezüst piacán – most kell beszállni?
Az árupiacokon a kereskedést a volatilitás jellemezte:
- az arany 2,9 százalékkal, 4718 dollárra esett unciánként, miután pénteken közel 10 százalékot zuhant.
- Az ezüst legutóbb 1,5 százalékos mínuszban volt, 83,37 dolláron, rendkívül hektikus kereskedés mellett.
Úgy gondoljuk, hogy ez vételi lehetőség mind az arany, mind az ezüst esetében, mivel a piac idővel ismét a kemény eszközöket fogja előnyben részesíteni az amerikai dollárral szemben
– mondta Vivek Dhar, a CBA bányászati és árupiaci stratégája.
„Továbbra is fenntartjuk előrejelzésünket, miszerint az arany határidős ára 2026 negyedik negyedévében eléri a 6000 dollárt unciánként, a menedékeszközök iránti erősödő, immár strukturális kereslet és az alacsonyabb Fed-alapkamat miatt” – tette hozzá.
Az olajárak estek, mivel a befektetők idegesen várták, hogy az Egyesült Államok csapást mér-e Iránra, vagy valamilyen megállapodás születik.
- A Brent 3,2 százalékkal, 67,03 dollárra esett hordónként, míg
- az amerikai nyersolaj 3,5 százalékkal, 62,91 dollárra süllyedt.